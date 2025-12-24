Het jaar van ‘Goeiegast’ Martijn Verspeek: ‘Of ik een bekende Nederlander ben? Gelukkig voelt het helemaal niet zo’

2025 was absoluut het jaar van de Brabantse ondernemer Martijn Verspeek, eigenaar van Installatiebedrijf Verspeek, blogger op De Ondernemer en schrijver van beststeller Goeiegast . Met hem trappen een serie eindejaarsverhalen af waarin we terugkijken op het voorbije jaar en een blik werpen op 2026.

Hij geeft klanten nooit korting als ze erom vragen. Ook vertelt hij een sollicitant niets over het salaris, doet hij niet aan ‘veroordelings-gesprekken’ en adverteert niet, maar wel steekt hij 40.000 euro in springkussens . En o ja, Martijn Verspeek van Installatiebedrijf Verspeek roept zijn klanten op om op Google vooral recensies met 1 ster achter te laten.

Dat de artikelen over de Brabander en zijn blogs ontzettend vaak zijn gelezen op De Ondernemer, mag geen verrassing heten met zulke koppen en uitspraken. Echter, zo werd in 2025 ook duidelijk: Martijn doet niet aan ‘Grootspraak met een zachte G’, maar is serieus over het hoe en waarom. Dat leidt tot steeds meer ‘fans’, want zo noemt hij zijn klanten en volgers, en dit jaar zelfs tot een bestseller en een inspiratie-event waar 850 mensen op afkwamen. Wat betreft sfeerbeheer zat het wel goed de voorbije 12 maanden. Toch?

Een boek schrijven is altijd een droom van mij geweest. Niet om er veel te verkopen of er enorm veel geld mee te verdienen Martijn Verspeek

Sfeer binnen bedrijf was nooit zo goed

,,Het was fenomenaal. Alles ging boven verwachting. Het slaat gewoon nergens op wat er allemaal gebeurde’’, begint Martijn. ,,De sfeer binnen het bedrijf is nog nooit zo goed geweest. Zeker de laatste maanden. Het teamgevoel is geweldig. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En je weet, we willen alleen maar werken voor fans van Verspeek. Dat is onze strategie. Die fans zijn super. De filmpjes die we binnen krijgen waarin ze vragen of ze alsjeblieft een waterpomp of airco van ons kunnen krijgen. Of de mensen die smeken om een mooi reclamebord in hun tuin. Het is enorm leuk om voor de fans, deze klanten, te mogen werken.’’

'Goeiegast - Leven en ondernemen vanuit passie en vertrouwen'

Los van het succes van zijn installatiebedrijf kwam het afgelopen jaar ook het eerste boek van de Brabantse ondernemer uit: Goeiegast - Leven en ondernemen vanuit passie en vertrouwen. Het gaat deels over het ondernemerschap, maar ook over het opvoeden van de kinderen en het privéleven.

,,Een boek schrijven is altijd een droom van mij geweest. Niet om er veel te verkopen of er enorm veel geld mee te verdienen. Ik wilde ons verhaal gewoon een keer goed opschrijven’’, aldus Martijn. ,,Maar ik wilde wel een vette boeklancering, niet zo’n klein zaaltje met een paar aftandse stoeltjes waar iemand zijn boek presenteert na er twee jaar keihard aan gewerkt te hebben. Het moest echt een feestje worden op een toplocatie.’’

850 fans op een plek

Dat feestje kwam er eind oktober in het Eindhovense Parktheater, niet ver van Valkenswaard waar Verspeek Installatie gehuisvest is. De naam: ‘Goeiegast - Het Event’. ,,Dat was niet normaal. 850 fans! 850 mensen betaalden voor mijn boeklancering. De reis naar het evenement toe was al fantastisch. Ik heb laten zien dat je met passie heel ver kunt komen, dus ook een boek kunt schrijven en een groot event kunt organiseren.’’

Martijn Verspeek, eigenaar van Installatiebedrijf Verspeek. Foto: Wouter van Assendelft/Van Assendelft Fotografie

Martijn: ,,Overigens deed ik dat niet alleen, maar met een team bestaand uit twee zussen en mijn twee kinderen. Twee gasten van ons die normaal de ketels ophangen, hebben de productie gedaan. En weet je wat ook zo gaaf was? 450 van de 850 gasten waren echt nog nooit naar een boekpresentatie geweest. Hoveniers en stucadoors kwamen naar mij toe en vertelden hoe vet ze het vonden. Ze hebben gewoon zitten janken, zeiden ze tegen mij. Deze mensen 10 uur boeien en raken met je verhaal, dat is toch te gek?’’

Twee dagen per week op de zaak: is dat gelukt?

Nog even terug naar het boek: de derde druk komt eraan, verklapt de bekendste installatiemonteur van ons land. „Na een kleine twee maanden. En weet je dat er elke dag procentueel meer boeken worden verkocht dan de dag ervoor? Gisteren nog 115 stuks. Dat zijn lang niet alleen de early adopters, familie en relaties meer. Heel veel verschillende mensen. Vanochtend heb ik nog twee exemplaren op de post naar Hongarije gedaan. Dat zijn mensen die naar dat land zijn geëmigreerd en ons volgen op Facebook. Het mooiste compliment? Mensen die zeggen dat ze eigenlijk nooit een boek lezen, maar mijn boek geweldig vonden.’’

Weet je trouwens dat er het afgelopen jaar niemand uit ons team is vertrokken? Nou ja, behalve Bartje dan Martijn Verspeek

Terug van de boekenkast naar de gereedschapskist van de installatiemonteur. Toen hij begin dit jaar in De Ondernemer Live te gast was, sprak Martijn de ambitie uit om minimaal twee dagen per week op de zaak te zijn om het sfeerbeheer in de gaten te houden. Is dat gelukt? ,,Niet elke week. Dat is mijn eigen schuld door het boek, de interviews en de kampvuurgesprekken (één op één-inspiratiegesprekken voor onder meer Schiphol, AFAS, Rabobank en CSU, red.) door het land’’, zegt de veertiger. ,,Maar ik vertelde je al, de sfeer in het bedrijf is nog nooit zo goed geweest. Het is een compliment aan het team dat ze mij er niet altijd voor nodig hebben.’’

,,Weet je trouwens dat er het afgelopen jaar niemand uit ons team is vertrokken? Nou ja, behalve Bartje dan. Want Bartje kon de boerderij van zijn ouders overnemen. Die kans moest hij grijpen. Ik vind het heel knap dat hij dat in deze tijd aandurft. Hij volgt zijn hart. Mooi is dat.’’ Overigens is het gat dat Bartje achterliet zo gevuld, legt Martijn uit. ,,Er staan nu 60 mensen die bij ons willen komen werken op de wachtlijst. Vorige week had ik weer vier mensen die uit het niets solliciteerden. Met filmpjes en al. En dat terwijl we vooraf niets over het salaris vertellen . Hoe bijzonder is dat?’’

Het bijzondere stageproject van Tommy

Over mankracht gesproken, volgend jaar staat er een bijzonder project op stapel. Een project wat eigenlijk al is begonnen. „Dankzij Tommy, een supergoeie gast die naast zijn werk een enorme passie heeft voor bejaarden en mensen met een beperking - ik noem ze liever mensen met een specialiteit. Tommy is onderhoudsmonteur en stuurt soms plots een foto door dat hij de soep bij een oudere mevrouw met pijn in haar armen staat te koken.’’

Martijn heeft besloten om voorlopig geen stagiaires van reguliere scholen aan te nemen, maar gaat in zee met een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. ,,Tweemaal in de maand gaan we een leerling van die school een dag lang een onvergetelijke stage bieden. Tommy gaat met die kinderen aan de slag. Hij haalt ze op, brengt ze terug, laat ze helpen bij het onderhoud en tussen de middag eten ze gezellig worstenbroodjes en friet met het team mee. Je ziet die kinderen letterlijk en figuurlijk met een rugzakje binnenkomen. Met een shirtje van ons lopen ze einde dag weer de deur uit. Als je ziet hoe gelukkig die kinderen zijn!’’

1,4 miljoen reacties op Facebook-filmpje

Boeken, kampvuurgesprekken, bijzondere stages, drukke events… En nog steeds heeft Martijn met zijn team de tijd om ook online te groeien. „Vorige week nog met een LinkedIn-post; 1, 3 miljoen mensen die reageerden!’’, zegt de Brabander. „En ik was te gast bij de NPO op Radio 1. Het filmpje daarvan is alleen al op Facebook 1,4 miljoen keer bekeken. Het slaat echt helemaal nergens op. Of ik een bekende Nederlander ben? Gelukkig voelt het helemaal niet zo. Toevallig had ik vanochtend een opname, toen deed er iemand open die tegen mij zei: ‘Ha, daar heb je die bekende Nederlander!’ Prima hoor. Het moet niet erger worden, maar tot nu toe vind ik het kei-leuk.”

Wist je trouwens dat we - hopelijk - volgend jaar in samenwerking met de gemeente het eerste Tomorrowland voor senioren willen organiseren? Martijn Verspeek

Tomorrowland voor ouderen

Dat Martijn al jaren zelf geen ketel meer heeft geïnstalleerd, deert hem niet. En kampvuurgesprekken vermoeiend? Allesbehalve, het inspireert hem en daarnaast gaat 25 procent van de opbrengst naar het verzorgingstehuis bij de ondernemer om de hoek in Valkenswaard.

„Wist je trouwens dat we - hopelijk - volgend jaar in samenwerking met de gemeente het eerste (wereldberoemd dance-event, red.) Tomorrowland voor senioren willen organiseren? Daar geen dj’s maar een Frans Bauer of Gerard Joling. Zo’n Joling, een beetje schunnige praat en een keer tegen de billen slaan… Het kan eigenlijk niet meer, maar oudere mensen vinden dat echt ge-wel-dig! Ik heb het idee ooit in een podcast geopperd en er is al een beveiligingsbedrijf met 300 man personeel dat alles gaat regelen. Gratis en voor niets. En boerin Agnes uit Boer Zoekt Vrouw gaat voor iedereen advocaat maken en komt het zelfs uitschenken.’’

Martijn Verspeek. Foto: Wouter van Assendelft/Van Assendelft Fotografie

5 korte vragen voor Martijn Verspeek Wat ga je in 2026 zeker niet meer doen? ,,Ik ben helemaal klaar met al die regels en procedures. Ik probeer de overheid wakker te schudden met allerlei video-posts. Ik vind dat een ‘Van Bommel-schoentje’ (Martijn zijn term voor een beleidsmaker) steeds meer regels en procedures verzint voor een werkschoen. De stratenmakers, bijvoorbeeld. Regeltjes verzonnen door mensen met stropdas en een airco op kantoor. Laten wij als werkschoentjes ook maar eens wat regels en procedures voor de Van Bommel-schoentjes gaan verzinnen. Dat lijkt mij een mooie missie. Maar gelukkig heeft Vincent Karremans - toffe vent, trouwens - door dat de regeldruk veel te hoog is.’ AI of nie? ,,Zeker. Maar alleen gebruiken met gezond verstand.’’ Hoe zien de feestdagen er voor jou uit? ,,We gaan een weekje snowboarden in Oostenrijk. Dat doe ik al een aantal jaar met mijn twee zussen. Drie gezinnen in totaal. Gezellig biertjes drinken, snowboarden en skiën." Als we 2025 in 1 liedje moeten samenvatten, wat is dan jouw soundtrack voor het voorbije jaar? ,,Twee antwoorden. Ik ben weer helemaal into The Black Album van Metallica. Nothing else Matters was het openingsnummer op Goeiegast - Het Event. Het andere liedje komt van (Brabantse jaren ‘70-showband, red.) De Toendra’s: Maandagmorgen . Google dat maar eens! Het is mijn wekmuziek, elke ochtend. Luister het helemaal af. Lukt het, dan heb je een geweldig leven. Dat meen ik echt.’’ Welk boek moeten we lezen? ,,Dat is ‘Verslaafd aan Liefde’ van Jan Geurtz. Het is een man die schrijft over mediteren, heel zweverig en niet een persoon die mensen aan mij linken. Maar wat hij schrijft en ook zegt in podcasts, dat is zo fe-no-me-naal goed! Er zit zoveel wijsheid in die man, onder andere over zelfliefde en -acceptatie. Ik ben er eeuwig dankbaar voor dat ik hem ooit op het spoor ben gekomen. Als ik ooit nog een evenement organiseer, moet hij 100 procent zeker op het podium staan.’’