'Met onze fysieke communicatie gaan klanten meer verkopen'

SignSellers uit Lochem gaat alle reclame-uitingen verzorgen voor automotive-keten Doyen Auto Nederland. Meer dan honderd groothandels in automaterialen en garagebedrijven ‘in de schijnwerpers zetten’, ga er maar aanstaan als anderhalf jaar jonge speler. ,,Maar wel met vijftig jaar ervaring.”

Dennis Martens, de oprichter, commerciële man en het creatieve brein achter SignSellers, lacht om onze verbazing. ,,Wij zijn in feite een voortzetting van Rapitext, in de tweede helft van de vorige eeuw een bekende naam op het gebied van reclame, sign- en zeefdrukwerk.” Het eveneens in Lochem gevestigde Rapitext ging na een faillissement, gevolgd door een overname, door als Duropanel, een merk van de Kamp Coating Group. ,,Ik heb daar een jaar als vestigingsmanager gewerkt”, zegt Martens. ,,Ik voel me thuis in deze contreien, dus besloot ik niet mee te gaan toen Kamp Coating besloot Duropanel te verhuizen naar Eindhoven, dichter bij zijn andere filialen.”

Fundament

Een rondje langs zijn contacten leerde Martens dat er voldoende fundament was voor een eigen bedrijf. ,,Dat werd in oktober 2019 SignSellers. Ik heb drie oud-collega’s van Rapitext in dienst genomen en we zijn op de oude voet doorgegaan, maar wel met 21e-eeuwse ontwerpen, materialen en toepassingen.” Met succes, leert een korte blik op de lijst met opdrachtgevers. Grote namen uit de detailhandel hebben gekozen voor een of meer van de vele diensten en producten van Martens. Meestal gaat dat om het interieur van een winkel of gebouw verfraaien, en dan niet alleen de wanden maar ook de vloeren, ramen en plafonds. Martens: ,,Denk aan de stickers in verband met corona, zoals ‘Houd afstand’. Dat is, hopen we allemaal, tijdelijk. Duurzamer is een folie op een gietvloer, inclusief logo of tekst. We zeggen er vooraf wel bij dat de klant een beslissing niet ondoordacht moet nemen. Want eenmaal opgebracht zit je er gauw tien jaar aan vast. Met een knipoog, natuurlijk.”

Automotive-klant

Bewegwijzering in een ziekenhuis. Lichtreclame. Stickers met openingstijden. Belettering voor het bedrijfswagenpark. Verkeersborden, zuilen met een led-scherm, vlaggen: verzin het en in Lochem gaan ze er direct mee aan de slag. ,,Wat wij doen is alle fysieke communicatiemiddelen ontwerpen en fabriceren, waarmee bedrijven mensen naar hun winkel trekken”, zegt Martens. ,,Onze kracht is het oplossingen bedenken voor klanten, zodat zij meer gaan verkopen.” Wat Rapitext ooit deed, doet nu SignSellers. Kwaliteit staat voorop. Dat wist ook een relatie uit die voorbije tijden, die nu werkzaam is bij Doyen Auto Nederland. Na enkele besprekingen kon Martens’ onderneming deze ‘grote jongen’ in de zogenoemde automotive-aftermarket in zijn klantenkring verwelkomen. ,,Een groot aantal zelfstandige groothandels en garages in ons land heeft zich aaneengesloten in een netwerk voor de IT, inkoop, commercie en marketing”, vertelt Martens. ,,De grossiers onder de noemer Autodistribution, de garages dragen of krijgen de naam AD Garage. Dat gebeurt onder de vlag van Doyen Auto Nederland, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van het van oorsprong Franse Parts Holding Europe.”

Frans huisstijlboek

De op termijn dertig grossiers en circa honderd garages krijgen allen een herkenbare, uniforme uitstraling. Martens: ,,Daar zorgen wij voor, van A tot Z. Dat gebeurt aan de hand van het Franse huisstijlboek. Ter plekke meten we in en worden foto’s gemaakt. Vervolgens bepalen we welke huisstijluitingen geschikt zijn voor die zaak en werken we een ontwerp in een fotopresentatie uit. Dat is een selectie van gevelreclames, raam- en autobeletteringen, reclameborden, zuilen, spandoeken en parkeerborden. Als de eigenaar van het desbetreffende pand zijn keuze heeft gemaakt en we zijn fiat hebben, maken we de diverse items hier in Lochem en monteren ze bij het pand.”