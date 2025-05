Simpel. Duidelijk. Snel. Wij zijn New10, een initiatief van ABN AMRO. Wij begrijpen dat je liever vandaag dan morgen je financiering rond wilt hebben. Dat doen we met makkelijke en snelle toegang tot financiering. Binnen 15 minuten heb je een vrijblijvend aanbod. Ga je akkoord? Dan kan het geld al in 24 uur na afronding op je rekening staan. Zo brengen we jou dichter bij je zakelijke doelen

Wij zijn New10: een fintech en 100% dochter van ABN AMRO. Voor en door ondernemers met de missie om de nieuwe 10 in zakelijke financiering neer te zetten. We helpen ondernemers om te groeien en hun bedrijf draaiende te houden met makkelijke toegang tot financiering. Wij geloven dat je met regie over je financiering je bedrijf naar grote hoogte kunt brengen. We zetten jou als ondernemer achter het stuur en maken online zakelijke financiering zo makkelijk mogelijk. Geen papierwinkel, geen businessplannen. Wel snel schakelen wanneer je kansen ziet om te groeien. We combineren de snelheid van een fintech met de zekerheid van een bank. Net als ondernemers pionieren en leren we nog iedere dag: de ondernemersmindset zit in het New10 DNA.