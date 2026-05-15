Terwijl mkb-ondernemers uitblinken in extern klantcontact en marketing, laten zij grote steken vallen in de communicatie met hun eigen medewerkers. Het is de voornaamste conclusie uit het benchmark-rapport van het BIC Institute.

Een transparante communicatiecultuur is geen luxe, maar een voorwaarde voor een sterk werkgeversmerk.

Het onderzoek is gebaseerd op 80 diepte-scans (zogenaamde ID-Scans) bij Nederlandse bedrijven. Het gebrek aan interne transparantie en doelgerichtheid zorgt volgens de onderzoekers niet alleen voor inefficiëntie, maar ondermijnt direct de employer branding en het behoud van talent.

In een arbeidsmarkt waar talent schaars is, investeren bedrijven grof geld in wervingscampagnes. Uit de data van het BIC Institute blijkt echter dat de ‘achterdeur’ wagenwijd openstaat door een gebrekkige interne informatiecultuur. Het rapport identificeert interne communicatie als de nummer één uitdaging voor het mkb in 2026, met verstrekkende gevolgen voor de betrokkenheid van medewerkers.

De ‘Brand Gap’: Medewerkers kennen de koers niet

Het meest alarmerende inzicht uit het onderzoek is dat medewerkers in het mkb de bedrijfsdoelen vaak niet of onvoldoende kennen. Waar de externe merkbelofte vaak helder is, blijft de interne vertaalslag uit.

„Je kunt buiten niet winnen als je binnen verliest,” stelt Frank Cuijpers van het BIC Institute. „We zien dat ondernemers vaak denken dat iedereen wel weet welke kant het op gaat. De realiteit is weerbarstiger: doelen zijn te abstract, veranderen te vaak zonder uitleg, of bereiken de werkvloer simpelweg niet. Als je medewerkers je strategie niet snappen, kunnen ze die ook niet uitdragen naar je klanten. Je employer brand is dan slechts een holle huls.”

Vier cruciale communicatielekken

Het onderzoek categoriseert de knelpunten in vier hoofdpijlers die de organisatiecultuur onder druk zetten:

1 Strategisch vacuüm: Medewerkers weten niet wat de koers is. Er is geen koppeling tussen de ‘stip op de horizon’ en het dagelijkse werk. 2 Gebrek aan transparantie: Successen worden niet gevierd en resultaten blijven onzichtbaar. Medewerkers weten niet of het bedrijf wint of verliest. 3 Operationele ruis: Onduidelijkheid over ‘wie doet wat’ en gebrekkige werkvoorbereiding leiden tot frustratie en fouten op de werkvloer. 4 Kennisvlucht: Expertise zit in de hoofden van individuen. Bij vertrek van een collega loopt cruciale kennis de deur uit, wat de continuïteit in gevaar brengt.

Impact op Employer Branding mkb

De conclusie van het rapport is helder: slechte interne communicatie is geen ‘soft’ probleem, maar een hard bedrijfsrisico. Het leidt direct tot een lagere betrokkenheid en een hogere uitstroom. In 2026, waarin medewerkers zoeken naar zingeving en duidelijkheid, is een transparante communicatiecultuur geen luxe, maar een voorwaarde voor een sterk werkgeversmerk.

Bedrijven die hun interne communicatie wél op orde hebben, zien volgens het onderzoek direct resultaat in hogere productiviteit, betere klanttevredenheid en – cruciaal in deze tijd – loyaler personeel.