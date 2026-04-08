Plan Aartsen ‘boterzacht’: mkb blijft worstelen met zieke werknemer

Twee jaar doorbetalen bij ziekte hangt als een molensteen om de nek van kleine en middelgrote bedrijven. Minister van Werk en Participatie Thierry Aartsen wil dat verzachten door zieke werknemers sneller naar een andere werkgever te begeleiden. ONL-voorman Erik Ziengs noemt het wetsvoorstel ‘boterzacht’.

Werkgevers moeten een zieke werknemer twee jaar doorbetalen. Via hun belangenorganisaties kaarten zij dit probleem al jaren aan bij de politiek, omdat het voor hen erg kostbaar en ingewikkeld is. Het maakt kleine ondernemers minder wendbaar, en vormt daardoor een belemmering om nieuwe werknemers een vast contract aan te bieden. Het huidige minderheidskabinet van CDA, VVD en D66 ziet wel dat loondoorbetaling in het tweede jaar een effectieve prikkel is tot re-integratie bij de eigen werkgever, maar ideaal is het niet.

Eerste stap door minister Aartsen gezet

Om tegemoet te komen aan het mkb wordt in het coalitieakkoord - Aan de slag Bouwen aan een beter Nederland - gerept over voorstellen om ‘loondoorbetaling bij ziekte meer werkbaar te maken voor werkgevers’. De eerste stap is nu door minister Aartsen (VVD) gezet. Hij neemt het plan van het vorige kabinet over om zieke werknemers eerder in het zogenoemde ‘tweede spoor’ te krijgen.

Re-integratie in het tweede ziektejaar

Het voorstel van de liberale bewindspersoon is om de re-integratie in het tweede ziektejaar in het mkb zoveel mogelijk erop te richten dat werknemers aan de slag gaan bij een andere werkgever, zonder mogelijkheid tot terugkeer naar de eigen werkplek.

„Dat is goed voor de werkgever, want deze weet zo sneller of hij iemand nieuw mag aannemen om weer op volle sterkte te komen”, aldus Aartsen in een toelichting op het wetsvoorstel dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. „Voor de werknemer is eerder duidelijk dat de re-integratie zich richt op een baan bij een nieuwe werkgever.”



‘Heel klein stapje naar veel grotere oplossing’

Voorman van Ondernemend Nederland (ONL) Erik Ziengs is, net als de Raad van State eerder, kritisch op dit wetsvoorstel. „Het is een boterzacht plan, echt een ‘polderding’ dat met de vakorganisaties in elkaar is gewurmd. Het is een heel klein stapje naar die veel grotere oplossing”, aldus Ziengs.



„Het blijft voor een kleine ondernemer ingewikkeld en kostbaar, omdat hij of zij nog steeds overal voor verantwoordelijk blijft en de kosten moet dragen. Je moet voor dat tweede spoor een re-integratiebureau inschakelen, en dus ook betalen, om die zieke werknemer bij een ander bedrijf geplaatst te krijgen. Gelukkig is Aartsen wel bereid te bewegen.”

Wetsvoorstel voor Aartsen stap in goede richting

Aartsen houdt rekening met kritiek vanuit de kant van de werkgevers, omdat hij in de media al heeft aangegeven dat dit niet het ei van Columbus is, ‘maar wel een stap in de goede richting’. „Het kabinet werkt de komende periode meer voorstellen uit om de periode van loondoorbetaling bij ziekte beter uitvoerbaar te maken voor werkgevers, met name voor het mkb.”

Ziengs hoort het aan en geeft Aartsen het volgende mee: „Kom met die grote oplossing. Wat die is? Maak een knip tussen bedrijven boven 25 fte’s en daaronder. Voor die kleine ondernemingen kun je iets collectiefs gaan regelen om ze zo te vrijwaren van de kosten. Dit model zou deels betaald kunnen worden door het grootbedrijf. Wat verder onmiddellijk geschrapt moet worden, is die transitievergoeding. Dát is juist een verkeerde prikkel om een zieke werknemer naar een andere baan te krijgen.”

