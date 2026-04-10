Strijd om technisch personeel barst los: defensiemiljarden maken tekort aan bouwkrachten nog nijpender

De extra investeringen in Defensie zetten de woningbouw verder onder druk. De kans is groot dat er een strijd om technisch personeel ontstaat en de kosten verder oplopen. Daarvoor waarschuwt ABN Amro. „En dat terwijl er de komende jaren 60.000 mensen met pensioen gaan in de bouw.”

Er gaan de komende jaren miljarden extra naar Defensie voor onder meer kazernes, oefenterreinen en militaire infrastructuur. Daarbij wordt een beroep gedaan op dezelfde aannemers, ingenieurs en installateurs die ook nodig zijn voor woningbouw, het onderhoud aan bruggen en wegen en de uitbreiding van het elektriciteitsnet, constateren onderzoekers van de bank.



„De opgave voor Defensie komt niet bovenop een lege plank’’, benadrukt sectoreconoom bouw & vastgoed Adrian Collien, tegen AD. „Er zijn 17.000 à 19.000 extra arbeidskrachten per jaar nodig tot 2030 voor alle opgaven in de bouw.’’



Strijd om personeel

Omdat dat personeel er niet is, vergroot de bouwopgave vanuit het ministerie van Defensie de druk op een ‘toch al krappe bouwarbeidsmarkt’. Bovendien kan het volgens ABN Amro prijsopdrijvend werken, zeker nu door de oorlog in Iran grondstoffen en energie duurder worden.



„Dat wordt een strijd om personeel’’, aldus Collien. „Daarnaast zien we nog altijd een gebrek aan bouwlocaties en is ook bouwstroom een groeiende uitdaging, door de tekorten op het elektriciteitsnet.’’ Terwijl de doelen om het nieuwbouwtempo op de woningmarkt op te voeren nu al niet gehaald worden.

Miljarden naar Defensie

Tijdens de NAVO-top in Den Haag is afgesproken dat alle NAVO-landen hun defensie-uitgaven verhogen. Van 21 miljard euro dit jaar, gaat het naar 31 miljard euro in 2030 en 41 miljard euro in 2035. Het Rijksvastgoedbedrijf moet het tempo voor nieuwbouw en renovatie de komende jaren opvoeren en heeft al voor 2,5 miljard euro aan defensieopdrachten in de pijplijn staan.



Ook branchevereniging Bouwend Nederland ziet de bui al hangen. „Naast de woningnood, het achterstallig onderhoud van infrastructuur en de uitbreiding van het stroomnet, komt er voor de bouw en infra inderdaad nóg een grote opgave aan: meewerken aan de bouwopgave van defensie’’, beaamt voorzitter Arno Visser. „En dat terwijl er de komende jaren 60.000 mensen die met pensioen gaan in de bouw en infra vervangen moeten worden. En daarbovenop is er veel extra werk te doen.’’

Er zit een strijd om bouwpersoneel aan te komen. Daarnaast is er nog altijd een gebrek aan bouwlocaties en is ook bouwstroom een groeiende uitdaging. Foto: ANP

De branchevereniging laat weten fors te investeren in campagnes en promotiematerialen om jongeren en zij-instromers te enthousiasmeren. „Dit onderstreept hoe urgent het is dat we de vijver vergroten’’, zegt Visser.



Toch ziet ABN Amro ook kansen. Met name als de ambitieuze doelen van defensie bouwondernemers stimuleren om nog meer fabrieksmatig te gaan werken. „We zien dat de Rijksoverheid en Defensie zich inzetten voor innovatieve bouwmethoden’’, aldus Collien. „Dat zou een vliegwieleffect voor de hele sector kunnen hebben, omdat het met traditionele bouwmethoden lastig wordt om aan die grote bouwopgave te voldoen.’’



Dit artikel is geschreven door Dennis Naaktgeboren voor AD.