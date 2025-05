PIN Voorschot helpt ondernemers die denken in mogelijkheden en echte doorzetters zijn met een passende zakelijke lening. Al vanaf €2.000 tot €50.000 kunnen wij voor ondernemers het verschil maken. Of dat nou gaat om een verbouwing, nieuwe terrasmeubels, nieuwe apparatuur of gewoon om een rustige periode te kunnen overbruggen, wij zijn er voor ondernemers.



Het unieke aan PIN Voorschot is dat je de lening terugbetaalt via je pinautomaat. Iedere dag gaat er een percentage van je pinomzet naar PIN Voorschot. Op deze manier los je geheel automatisch en zonder dat je er omkijken naar hebt je lening binnen 3 tot 12 maanden weer af. Heb je een drukke dag? Dan los je meer af. Heb je een rustige dag? Dan los je minder af. Handig!



Dit doen we al vanaf 1 maart 2015 en met 13 enthousiaste medewerkers. Sindsdien hebben we al ruim 2000 doorzetters kunnen helpen met een financiering. Durf te ondernemen!

