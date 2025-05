Teamleader is een snelgroeiende SaaS scale-up met een hoofdkantoor in Gent, België. Samen met onze vestigingen in Amsterdam en Lissabon, telt ons team nu meer dan 200 medewerkers. Met twee work management producten en een klantgerichte instelling hielpen we al meer dan 15.000 Europese ondernemers verkopen, factureren en organiseren op één plek. Zo krijgen ze meer gedaan met minder gedoe.