Zaterdag 11 april staat Hart van Holland in Nijkerk volledig in het teken van zelfstandig ondernemerschap tijdens de Dag van de ZZP’er 2026. Met inspirerende keynotes, praktische zzp-talks en live radio van De Ondernemer, met onder anderen Thierry Aartsen, minister van Werk en Participatie, en Gen Z-expert en zzp’er Laura Bas.

Van verplichte AOV tot slimmer werken met AI: dit kun je verwachten op de Dag van de ZZP’er

Deze zaterdag is het weer zover: de Dag van de ZZP’er in Hart van Holland in Nijkerk. Op het programma staan inspirerende keynotes, verdiepende zzp-talks en een uitgebreid informatieplein met partners die ondernemers verder helpen. Bezoekers kunnen vragen stellen aan specialisten, nieuwe inzichten opdoen en uitgebreid netwerken met collega-zzp’ers.

Dai Carter en Laura Bas

Onder de sprekers zijn onder anderen Gen Z-expert en zzp’er Laura Bas, die laat zien hoe je slimmer onderneemt met gezonde marges. Dai Carter, voormalig special forces-militair, deelt praktische tools om mentale kracht, weerbaarheid en veerkracht te versterken. Etienne Donicie, geo- en seo-expert en auteur van het boek ‘Hoe vind je me?’, vertelt hoe je als ondernemer zichtbaar blijft in Google AI-zoekmachines en social search.

De Ondernemer Live vanaf het informatieplein

De Ondernemer maakt tussen 12.00 en 15.00 uur live radio vanaf het informatieplein, waar presentatoren Roland Tameling en Daphne van der Meijs in gesprek gaan met onder anderen Thierry Aartsen, minister van Werk en Participatie. Ook komen sprekers aan bod over actuele zzp-thema’s zoals de veranderende zzp-wetgeving, schijnzelfstandigheid, de AOV-discussie en pensioenen. De uitzending is live te volgen via New Business Radio, waarbij bezoekers ook kans maken om zelf live in de uitzending te komen.

Daarnaast zijn onder anderen Jaap Jan Brouwer van Stichting ZSO Schijnzelfstandigheid, Frank Alfrink, voorzitter van Vereniging ZZP Nederland, Annemieke Postema van AOVdokter en Kay Burger, directeur marketing en commercie bij ZZP Nederland, aanwezig om hun kennis en inzichten te delen.

De Dag van de ZZP'er 2026 is dé plek voor zzp'ers die willen groeien, bijblijven en verbinden.

Datum: zaterdag 11 april. Locatie: Hart van Holland, Nijkerk.