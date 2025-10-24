Er heersen veel misverstanden over jongeren geboren tussen 1997 en 2012. Gen Z-expert Laura Bas ontkracht die maar al te graag. Ze sprak met jongeren binnen dertig organisaties en onthult in haar boek GenZclopedie hoe je als ondernemer jong talent aan je kunt binden: leuke collega’s, een duidelijke carrièreplanning en complimenten.

Gen Z is lui, wil remote werken en kan niet tegen kritiek? ‘GenZclopedie’ Laura Bas vertelt hoe het wél zit

Lees verder onder de advertentie

Als we het over misverstanden hebben: het clichématige beeld van gen Z – lui, werkontwijkend en allergisch voor kritiek – houdt geen stand, zegt gen Z-expert Laura Bas in De Ondernemer Live. Dat blijkt ook uit het kwalitatieve onderzoek dat Laura uitvoerde bij dertig organisaties, waaronder Coca-Cola, de Belastingdienst en AFAS. „Er wordt altijd heel verkeerd naar generaties gekeken. Generatieverschillen komen niet door de tijdsperiode waarbinnen iemand is geboren, maar door het verschil in opvoeding”, vertelt Laura.

Lees ook: Gen Z staart emotieloos en is lui? ‘Probleem ligt bij hoe we deze generatie begeleiden op de werkvloer’

Gen Z wil niet remote werken

Hoe zorg je er als ondernemer voor dat generatie Z zich op hun plek voelt binnen je bedrijf? „Fijne collega’s zijn hun grootste energiegever op de werkvloer’’, vertelt Laura. „In mijn onderzoek was er geen enkele organisatie waar jongeren zeiden dat ze allemaal remote wilden werken. Sterker nog, ze willen bijna allemaal hybride werken. Juist om die collega’s te blijven zien.’’

Lees verder onder de advertentie

Fijne collega’s zijn hun grootste energiegever op de werkvloer Laura Bas Gen Z-expert

In haar onderzoek kwam Laura er ook achter dat om jong talent aan te trekken en te behouden drie C’s cruciaal zijn: collega’s, carrièreplanning en complimenten.

Een fijne werkomgeving begint bij het team: open communicatie, bereidheid om van elkaar te leren, en een positieve cultuur. Laura: „Dat klinkt simpel, maar het is niet per se gemakkelijk om te realiseren.’’ Ze wijst erop dat jongeren veel leren van ervaren collega’s: innovatie lukt vaak prima, maar voor implementatie hebben ze anderen nodig.

Generatie Z-expert Laura Bas. Foto: Suzan Alberts

Lees verder onder de advertentie

Jongeren binden? Heb een carrièreplanning

Daarbij vinden jongeren een carrièreplanning het allerbelangrijkste op de werkvloer. „Ze willen weten wat de doorgroeimogelijkheden zijn en het liefst zo concreet mogelijk. Welke resultaten moet ik neerzetten om naar de volgende functie door te groeien of meer verantwoordelijkheden krijgen?” Een duidelijk, concreet carrièreplan geeft daarbij houvast.

Op een effectieve manier feedback geven, ook aan andere generaties, is heel simpel Laura Bas Gen Z-expert

De laatste ‘C’ vond Laura extra opvallend. In verhouding tot andere generaties blijken jongeren meer gebaat bij complimenten. „Dat komt vanuit de opvoeding”, legt Laura uit. „Hun ouders hebben natuurlijk thuis vaak: ‘ik hou van je’ of ‘ik ben trots op je’ gehoord. Die gaven veel complimenten gedurende hun leven en ook niet alleen als ze een prestatie hadden geleverd.”

Die waardering verwachten ze nu ook op de werkvloer. Daarbij werkt traditionele hiërarchische negatieve feedback niet meer, stelt Laura. „Op een effectieve manier feedback geven, ook aan andere generaties, is eigenlijk heel simpel. Stel de volgende vragen: Hoe wil je feedback ontvangen? Daar zagen we bij jongeren wel verschillen in. De tweede vraag is: Wat heb jij nou van mij nodig om dit resultaat te halen? Dan geef je iemand eigenaarschap. Dat is veel effectiever dan op een hiërarchische manier vertellen wat een ander niet goed heeft gedaan.”

Lees verder onder de advertentie

„Zie dat als laaghangend fruit. Het kost je geen geld om wat meer waardering uit te spreken.” En niet alleen Gen Z is gebaat bij positieve feedback. Volgens Laura blijkt uit een enquête onder 2.300 volwassenen dat waardering, los van geld, op nummer één staat om met plezier te blijven werken.

Maak gebruik van de frisse blik

Wat Laura het meest opviel tijdens haar onderzoek? „Gen Z is eigenlijk heel lief en ambitieus. Ze worden vaak weggezet als luie mensen, maar ze krijgen enorm veel energie van problemen oplossen binnen organisaties en verouderde structuren vernieuwen. En aan de andere kant is onduidelijkheid van de grootste stoorfactoren voor jongeren. Ze zijn ook heel oplossingsgericht.”

Naast oplossingsgericht brengen jongeren software-updates van thuis mee, waarmee ze organisaties toekomstbestendig houden. „Ik denk dat het voor je organisatie en ook voor de toekomstbestendigheid van je organisatie wel heel belangrijk is dat je altijd wel een paar jonge mensen hebt rondlopen.” Wil je als ondernemer direct resultaat zien? Begin met waardering. „Kleine gebaren zoals een boodschappentas bij een zieke medewerker doen wonderen’’, zegt Laura. Deze complimenten en attenties zijn belangrijk voor gen Z, maar maken elke werkvloer beter.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Een uitdrukkingsloze ‘gen Z-stare’ van personeel: hype of communicatief onvermogen?