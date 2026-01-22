30 procent minder verkeer uit Google: Etienne onthult strategie voor online zichtbaarheid in het AI-tijdperk

De tijd dat klanten bedrijven enkel via de Google-zoekbalk zochten, is door AI echt voorbij. Hoe zorg je ervoor als bedrijf dat je via verschillende online kanalen vindbaar bent? Etienne Donicie, SEO- en online content expert, vertelt het in zijn nieuwe boek: Hoe vind je me?

De komst van AI heeft online zoeken totaal veranderd. Je kunt gerust zeggen dat die wereld volledig op z’n kop is gezet, stelt Etienne. Zijn klanten zien zo’n 30 procent minder verkeer vanuit Google naar hun website komen. „Ik heb eerst even een potje zitten janken, want ik dacht dat al het materiaal en de kennis die ik heb opgebouwd de prullenbak in kon’’, vertelt hij in De Ondernemer Live. Hij heeft het over zijn kennis van het traditionele online zoeken via zoekmachines zoals Google, Yahoo, Bing of DuckDuckGo. Al twintig jaar geeft Etienne SEO-trainingen en lezingen.



Gelukkig hoefde niet alles de prullenbak in, maar het zoeken kreeg wel een nieuwe dimensie. Deze heeft Etienne zich snel eigen gemaakt „ChatGPT en Perplexity zijn nu ook zoekmachines’’, vertelt Etienne. „En mensen zoeken steeds meer via sociale media.’’ Daarom spreekt hij liever van Search Everywhere Optimization dan van het oude, traditionele SEO.

ChatGPT houdt van structuur

In tegenstelling tot traditionele zoekmachines, nemen AI-zoekmachines veel meer mee: niet alleen de website van een bedrijf, maar ook wat er op Reddit, LinkedIn, TikTok of Instagram over dat bedrijf verschijnt. „Zo krijgen mensen een veel beter beeld van wie je eigenlijk bent als persoon of ondernemer.’’



Moeten ondernemers à la minute Reddit, LinkedIn en Instagram gaan bijhouden om goed uit de (zoek)verf te komen? „Kijk regelmatig naar je bedrijfsprofiel bij Google en maak er ook een aan bij Bing. ChatGPT is best een luie zoekmachine. Als die het niet uit eigen trainingsdata kan halen, zoekt de machine op internet. Dus als jij gewoon goed zichtbaar bent met je Google-bedrijfsprofiel, dan is dat nog steeds heel verstandig.”

De meeste bedrijven die ik spreek, halen niet meer dan 1, misschien 2 procent van hun omzet uit verkeer vanuit bijvoorbeeld ChatGPT Etienne Donicie

Waar je in ieder geval mee moet beginnen volgens Etienne, is het op orde brengen van je structured data (dat kan via schema.org). „Dat is een soort laagje informatie aan de achterkant van je website, waarmee je vertelt waar de webpagina over gaat. Met dat laagje code help je de zoekmachines op weg.” Zonder structured data op je website word je lastig gevonden door ChatGPT. De data in dit ‘laagje’ moet bovendien goed en up-to-date zijn. Als er verwezen wordt naar een open dag in 2019 of een artikel dat vorig jaar is gepubliceerd, dan nemen zoekmachines dat niet meer mee.

Slechts 2 procent omzet uit GPT search

„Update je content op je website dus. Verse content heeft veel meer kans.” Maar zelfs als je hier als ondernemer even geen tijd voor hebt: geen paniek. Het zoeken via AI-zoekmachines is vooralsnog veelal oriënterend. Voor daadwerkelijke aankopen en conversies stappen mensen nog steeds over naar Google. „De meeste bedrijven die ik spreek, halen niet meer dan 1, misschien 2 procent van hun omzet uit verkeer dat vanuit bijvoorbeeld ChatGPT naar hun website komt. Traditionele SEO blijft nog steeds relevant.”



Maar waarschijnlijk zullen AI-zoekmachines de komende tijd steeds verder groeien. Daarom is het goed dat ondernemers ermee gaan experimenteren. Je kunt content aan je site toevoegen die door de nieuwe zoekmachines wordt opgepikt. Van tekstuele antwoorden op vragen tot beeldmateriaal of video’s.



„Een video hoeft niet perfect te zijn, maar je ziet dat als je naast tekst aanvullend met video werkt, je beter gevonden gaat worden in zoekmachines.” Zeker wanneer het over onderwerpen gaat waarop heel veel concurrentie is, raadt Etienne video aan.

Onderzoek eerst welke vragen mensen stellen over je product of dienst Etienne Donicie

Selectief kiezen en relevante vragen beantwoorden

Etienne adviseert om selectief te zijn in de platforms die je kiest. „Onderzoek eerst welke vragen mensen stellen over je product of dienst. Daar heb je tools voor zoals AnswerThePublic.com. Die laat zien wat voor vragen worden gesteld in AI-toepassingen, maar ook op TikTok en Instagram.’’ Vervolgens bedenk je een vorm die past bij dat kanaal en bij je doelgroep, verdergaand dan je bedrijfswebsite.



Content die antwoord geeft op vragen van (potentiële) klanten is waar het om draait. Over jezelf vertellen of je kernwaarden opsommen? Niet doen, zegt Etienne. „Vergeet het. Mensen willen antwoord op hun vragen krijgen.’’

De ‘black box’ van AI-zoekmachines

Ondernemers hopen vaak op een quick win. „Ze vragen natuurlijk: wat moet ik vandaag doen om morgen zichtbaar te zijn, en hoe kan ik dat meten? Daar zit het pijnpunt. Die black box is met ChatGPT alleen maar groter geworden. Als je grote SEO-tools zoals Ahrefs of Semrush hetzelfde laat meten, vertellen ze allemaal iets anders.’’



Om te testen zoekt Etienne zichzelf geregeld op via AI: ‘Zijn er goede sprekers over AI search?’ „In mijn eigen ChatGPT sta ik dan op nummer één, maar als mijn vrouw dezelfde zoekopdracht doet, kom ik niet eens in het lijstje voor.’’ Het is dus lastig meten wat je positie is, terwijl dat met traditionele SEO goed zichtbaar was.



Hoewel AI-zoekmachines snel terrein winnen, blijft traditionele SEO relevant. Een gestructureerde, actuele website helpt je zowel in Google als in AI-resultaten. Wie nu inspeelt op nieuwe zoekgewoonten, vergroot zijn zichtbaarheid in het volledige zoeklandschap. „Begin klein’’, besluit Etienne, „maar zorg dat je op de plekken bent waar je publiek zoekt.’’



