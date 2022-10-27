Aegon stijgt op beurs na verkoop Nederlandse activiteiten aan ASR

Op de Amsterdamse aandelenbeurs stonden de verzekeraars Aegon en ASR donderdag in de belangstelling. ASR koopt de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van zijn branchegenoot, die zich daarmee nadrukkelijker op de Amerikaanse markt richt. Voor de transactie ontvangt Aegon een aandelenbelang van bijna 30 procent in ASR en een contant bedrag van 2,5 miljard euro.

Lees verder onder de advertentie

AEX-bedrijf Aegon won 8 procent. Het bedrijf is van plan om geld te gebruiken om 1,55 miljard euro terug te geven aan aandeelhouders en om de schuld terug te brengen. De verzekeraar wil ook zijn dividend volgend jaar verhogen. ASR steeg 6 procent in de MidKap. De samenvoeging van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten zal naar verwachting "medewerkers in beide ondernemingen raken". Om hoeveel mensen het gaat hebben de bedrijven niet bekendgemaakt.

Beleggers wachten daarnaast op de Europese Centrale Bank, die de rente in het eurogebied naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt gaat verhogen om de hoge inflatie te beteugelen. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 665,98 punten. De MidKap klom 1 procent tot 914,99 punten, onder aanvoering van flitshandelaar FlowTraders (plus 14 procent) die met meevallende resultaten kwam. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. Londen klom 0,2 procent.

Energieproducenten

Shell won 2,5 procent. De periode met hele hoge winsten door de hoge energieprijzen is weer voorbij bij het olie- en gasconcern, mede door een verminderde handel in gas en en lagere marges op geraffineerde producten. Shell kondigde wel een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 4 miljard dollar en is van plan om het dividend te verhogen. De Franse concurrent TotalEnergies, die ook met cijfers kwam, won 1,6 procent in Parijs.

Lees verder onder de advertentie

Unilever klom 0,1 procent. Het levensmiddelenconcern boekte opnieuw een hogere omzet dankzij prijsverhogingen. Het bedrijf achter merken als Dove, Knorr, Magnum en Rexona berekent de gestegen kosten voor grondstoffen, vervoer en energie grotendeels door in prijzen in de supermarkt. Die stegen gemiddeld met ruim 12 procent. Het concern schroefde daarbij opnieuw zijn omzetverwachting voor dit jaar op.

Credit Suisse

Credit Suisse kelderde 7 procent in Zürich. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank voert een grootscheepse reorganisatie door na aanhoudende verliezen, waarbij 9000 banen verdwijnen. Het financiële concern haalt daarnaast miljarden op, onder andere via een investering van de grootste bank van Saudi-Arabië.

De euro was 1,0063 dollar waard, tegen 1,0076 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 87,48 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 95,23 dollar per vat.