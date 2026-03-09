Jong en gezond, maar ondernemer Daphne (29) is afgewezen voor AOV: ‘Zelfs ontstoken teennagel is risico’

Daphne Vasen (29) runt een succesvolle schoonheidssalon en werkt daar hard voor. Toch werd ze afgewezen voor een verzekering die haar inkomen moet beschermen als ze arbeidsongeschikt raakt. Verzekeraars durven het gewoonweg niet aan. De reden? Een schouderblessure van vijf jaar geleden.

Ze begrijpt er niets van: haar klachten zijn helemaal verholpen. Bovendien heeft ze er nooit een dag minder om gewerkt, vertelt ze in het AD. Toch is de schouderblessure van Daphne Vasen van vijf jaar geleden voor verzekeraars een reden om haar geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te geven.



Ze heeft het idee dat de verzekeraars bij wie ze het heeft geprobeerd alles aangrijpen om haar maar niet te hoeven verzekeren. „Als je een verzekering aanvraagt, willen ze werkelijk alles van je weten. Van een ontstoken teennagel tot aan alle ingrepen die je ooit hebt ondergaan. Alles is voor hen een aanknopingspunt om je als risico te bestempelen.’’



Extra informatie over oude blessure

Vasen heeft bij iedere aanvraag een gezondheidsverklaring van vijftien kantjes moeten doorwerken, met uiteenlopende vragen over haar lichamelijke gezondheid, geestelijke toestand en leefstijl. „Het heeft me een hoop moeite gekost om alles in te vullen en te verzamelen. Zonder de hulp van mijn man was het me nooit gelukt. Het voelt echt als een soort test.’’



Wil een aanbieder meer weten over bijvoorbeeld een bepaalde klacht, dan moet je extra informatie aanleveren. Zo maakte de beoogde verzekeraar van Vasen zich zorgen over een schouderblessure uit het verleden. Op verzoek stuurde de ondernemer een verklaring van haar fysiotherapeut. „Hij heeft uitgebreid verklaard dat het probleem met mijn schouder is verholpen.’’

Centraal Beheer vindt het risico te groot

Toch vindt verzekeraar Centraal Beheer het risico dat Vasen arbeidsongeschikt raakt door die schouder te groot: ‘Met de langdurig bestaande klachten van de schouder die blijkbaar gerelateerd was aan de belasting van de arm en schouder is er een duidelijk verhoogde kans op het opnieuw ontstaan van deze klachten’, valt te lezen in de verklaring van de medisch adviseur die gezondheidsverklaringen beoordeelt voor de verzekeraar.

Het is een transparant proces. Wij stellen verdiepende vragen, raadplegen medische experts en daar komt dan een oordeel uit Peter Apeldoorn Zakelijk directeur Centraal Beheer

‘In het beroep van schoonheidsspecialist is er veel belasting van arm en schouder. Dat maakt dat er een sterk verhoogd risico is op het ontstaan van geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.’



Vasen heeft het document met ons gedeeld. Peter Apeldoorn, zakelijk directeur bij Centraal Beheer, geeft in een reactie aan dat hij niet op specifieke casuïstiek kan en wil ingaan. „Ik kan me wel voorstellen dat het vervelend is als je wordt afgewezen. Maar het is een transparant proces. Wij stellen verdiepende vragen, raadplegen medische experts en daar komt dan een oordeel uit.’’ Kan iedereen zich verzekeren? Nee, niet zo maar, zegt Apeldoorn. „We willen iedereen een AOV aanbieden, tenzij het gezondheidsrisico te hoog is. Dan kan er een verzekering worden gesloten met een clausule.’’



Pas na twee jaar uitkering

De ervaring van Vasen staat niet op zichzelf. ZZP Nederland en Het Ondernemerscollectief komen dit soort verhalen vaker tegen en geven aan zich te herkennen in het beeld dat de schoonheidsspecialist schetst.



Over een paar jaar moeten verhalen zoals die van Vasen verleden tijd zijn, als een AOV verplicht wordt voor alle ondernemers. Vasen wil daar niet op wachten en heeft zich inmiddels aangemeld bij een broodfonds, een collectieve oplossing waarbij ondernemers elkaar financieel ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid. Via het broodfonds is een deel van haar inkomen verzekerd.

Voor zekerheid wil ik best betalen, alleen wordt het me onmogelijk gemaakt Daphne Vasen

„We hebben gekeken naar wat we als gezin echt nodig hebben naast het inkomen van mijn man als ik niet meer kan werken. Dat is zo’n 2000 euro. Je bent maar voor twee jaar verzekerd via zo’n collectief. Dat is eigenlijk niets als je langdurig uitvalt of helemaal niet meer kunt werken.”



Iedereen zou zich gewoon moeten kunnen verzekeren, zonder het allemaal heel ingewikkeld te maken, vindt de ondernemer. „Het enige wat ik wil, is zekerheid van inkomsten. We hebben twee jonge kinderen en een koopwoning. Voor die zekerheid wil ik best betalen, alleen wordt het me onmogelijk gemaakt.”



