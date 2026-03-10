Na zeven piekjaren in een dip belanden en voor het eerst echt verlies maken. Het overkwam Nicole Horsmans met haar limonade- en frisdrankmerk Soof Drinks. Ze blikt terug op de financiële en emotionele impact én over hoe het tij te keren. „Ik wist meteen: dit moeten we serieus nemen en niet wegkijken.”

Acht jaar geleden besluiten Nicole Horsmans, eerder category manager bij diverse supermarkten, en Daan Harterink, voorheen werkzaam in de drankenwereld, dat ze de drankenindustrie willen uitdagen en veroveren. Met Soof Drinks brengen ze siropen en frisdrank met alleen fruit, groenten en kruiden als ingrediënten.

Soof klaar om op te schalen

Op steeds meer plekken in binnen- en buitenland is Soof de afgelopen jaren verkrijgbaar, dus spreken Nicole en Daan naar elkaar uit: 2025 wordt ons jaar. „We waren klaar om op te schalen. We lagen net bij Albert Heijn, waarmee we bereikbaarder werden voor de massa.” Totdat een vaste klant mailde dat ze zojuist elf blikjes door de gootsteen had gespoeld, omdat het ‘niet te drinken was’.



„Ik wist meteen: dit moeten we serieus nemen en niet wegkijken. Een smaakafwijking kan funest zijn voor je merk”, blikt ze terug. „Wat als retailers boetes geven of het product niet meer willen? Dat risico wilden we niet lopen, we gaan voor constante kwaliteit. Ook al is dat vrij lastig met een natuurproduct, smaken kunnen altijd net iets verschillen.”

We hebben geen seconde getwijfeld: als de smaak niet klopt, hoort het product niet in het schap Nicole Horsmans Soof Drinks

Een ton verlies

De volgende dag ondernemen ze direct actie door maar liefst 200.000 blikjes uit de handel te halen. Een handeling waar Nicole, als voormalig medewerker bij supermarkten, al eerder mee te maken heeft gehad. „Het is ontzettend veel werk en we hebben er aanzienlijk verlies op gemaakt. Alles bij elkaar heeft het ons ruim een ton gekost. En dan heb je het nog niet eens over alle verloren tijd en moeilijke gesprekken die volgden. Waarbij we gelukkig gesteund werden door grotere partijen.”



Nicole: „Als je dat terugrekent naar alleen deze smaak, dan zijn we ongeveer drie jaar bezig om die ton weer terug te verdienen. Voor een groot frisdrankbedrijf is dat misschien een kleine correctie, maar voor ons is dat echt een flinke klap. Toch hebben we geen seconde getwijfeld: als de smaak niet klopt, hoort het product niet in het schap.’’



De ondernemers worden het afgelopen jaar meermaals op de proef gesteld. Zo moeten ze het twee maanden zonder het bestverkopende product, bessensiroop, stellen, omdat er een mankement in de productielijn was. Ook stopt de landelijke keten Holland & Barrett met de verkoop van het drankje. „Verschrikkelijk teleurstellend. We presteerden heel goed, maar door de nieuwe interne regelgeving stelden zij andere producteisen waar wij niets in zien.”

Veerkracht als super power

De tegenslagen hadden volgens Nicole een gigantische impact, financieel en emotioneel. „Vijf jaar geleden dacht ik nog: als je maar hard genoeg werkt, komt het altijd goed. We zijn zo vaak op onze bek gegaan, maar dit was wel erg veel opeens.” Er waren momenten dat ze twijfelde over het voortbestaan van Soof. „Het voelde heel zwaar, maar op een of andere manier lukte het ons om boven alle ellende te staan. We realiseerden ons: dit is ondernemen, laten we hiervan leren.”

Nicole en haar partner Daan. Foto: Dingena Mol

Ondanks alle ellende blijken Nicole en Daan opmerkelijk veerkrachtig. Na het exitgesprek bij Holland & Barrett borrelden in de parkeergarage direct alweer allerlei nieuwe ideeën op. „Veerkracht is als een super power dat altijd komt bovendrijven. Daan is daar, als man, beter in dan ik. Hij blijft minder lang in een dip hangen. Maar na 8,5 jaar ondernemen begrijp ik steeds beter dat afscheid nemen in sommige gevallen goed kan zijn. Ook al voelt het soms als falen.”



De drive om te knallen

Voor de recycling van duizenden lege blikjes roepen ze hulp in op LinkedIn. Dit levert honderden reacties op met creatieve ideeën voor hergebruik. Ook kijkt het merk naar het verbeteren van de organisatie. „We hebben in mijn partner Erwin Willems een nieuwe partner gevonden die Daan en mij perfect aanvult. Wij zijn creatief, hij heel georganiseerd en doelgericht. Op aanraden van Marleen Basart van BitesWeLove en diverse EY’s Entrepreneurial Winning Women hebben we het afgelopen jaar ook een assesmentbureau in de arm genomen voor nieuwe medewerkers. Dit brengt meer rust en een solide basis.”

We willen allemaal de drankenwereld veranderen en die markt is groot genoeg. Andere merken komen zelfs bij ons langs voor advies Nicole Horsmans Soof Drinks

Regelmatig terugkijken naar de oorsprong heeft ook geholpen in de roerige tijden. „‘Waarom zijn we Soof Drinks ook alweer gestart?’, vroegen we ons vaak af. Wat is de why van het merk, onze filosofie en missie en wat zijn onze kernwaarden? Dat houdt je op koers en geeft steeds weer die drive om te knallen.”



De concurrentie neemt toe, soms met sterke trekjes van Soof, maar Nicole is opgetogen over deze ontwikkeling. „We willen allemaal de drankenwereld veranderen en die markt is groot genoeg. Andere merken komen zelfs bij ons langs voor advies. Soms helpen we, soms ook niet (lacht).”

Manifesteren als Femke Bol

Op persoonlijk vlak heeft Nicole steun gehad aan sporten. „Elke ondernemer doet er goed aan hier tijd voor te maken, het kan je zoveel brengen.” Hardlopen, yoga en ademhalingsoefeningen zorgen bij haar voor rust, flexibiliteit, gronding en een fris hoofd. „Het lukt niet altijd en dat merk ik meteen. Ik ben net terug van een drukke werktrip in Dubai en dan voel ik de druk in mijn hoofd oplopen. Al heb ik daar wel met een andere ondernemer ademhalingsoefeningen gedaan, geweldig was dat.”



Daarnaast leest ze ter inspiratie graag zelfhulpboeken over ondernemerschap en manifestatie – zoals Golven van geluk van Linda Dronkers-Steijn. Ze gelooft sterk in de kracht van manifesteren, net als atlete Femke Bol, die vaker spreekt over het belang van mentale focus en visualisatie. „Het sturen van energie vind ik magisch, daar wil ik nog meer mee doen. Laatst bespraken Daan en ik voor een gesprek hoe dit onderonsje zou verlopen, dit is de ideale manier om richting te geven aan je plannen en ambities.”



Niet meer faken

Onlangs deelde Nicole via LinkedIn haar tegenslagen. Daarna is ze overstelpt met positieve reacties van collega-ondernemers. „Transparantie is een belangrijke kernwaarde voor ons. Dit geldt voor ons product, waarbij we tot in de decimalen onze ingrediënten vermelden, maar ook voor dit soort herkenbare zaken. Ik ben benaderd door merken met dezelfde issues, die naar de buitenwereld perfect overkomen. Fake it till you make it: ik geloof daar niet meer in. What you see is what you get bij Soof. Geen poespas, soms fantastische verhalen, maar soms ook niet.”

De drankjes van Soof Drinks. Foto: Dingena Mol