AEX koerst af op licht lager begin, focus op Fed-vergadering

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht lager te gaan beginnen, na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van het rentebesluit in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve begint later op de dag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Fed na afloop van die vergadering de rente ongewijzigd zal laten. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal gaan zeggen over eventuele toekomstige rentestappen.

Naast de Fed vergaderen deze week ook de centrale banken in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Turkije, Noorwegen, Zweden en Zwitserland over de rente.

De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag verliezen zien. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, sloot de Nikkei 0,9 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong en de beurs in Shanghai daalden 0,1 procent.

Arcadis

Op het Damrak liet Arcadis weten in een consortium te gaan werken aan de Duitse Rhein-Main-Link-energieroute. Via die ondergrondse kabelverbinding met een lengte van 500 kilometer zal elektriciteit van offshore windparken in de Noordzee naar het Rijn-Maingebied worden getransporteerd. Het advies- en ingenieursbureau maakte geen financiële details bekend.

Vopak kondigde aan overeenstemming te hebben bereikt met Infracapital over de verkoop van drie chemieterminals in Rotterdam voor in totaal 407 miljoen euro. Netto levert de verkoop volgens het tankopslagbedrijf ongeveer 368 miljoen euro op. De verkoop maakt deel uit van de strategische herziening die in februari werd aangekondigd.

Euro- en oliekoers

Onward Medical kwam nog met halfjaarcijfers. Het medisch-technologisch bedrijf dat een therapie ontwikkelt om mensen met een dwarslaesie te helpen, boekte iets minder omzet en leed meer verlies. Het bedrijf denkt voldoende geld in kas te hebben om de activiteiten tot eind 2024 te financieren. In de tweede helft van 2024 verwacht het bedrijf zijn therapie om de hand- en armfunctie bij mensen met een dwarslaesie te herstellen, te lanceren in de Verenigde Staten.

De euro was 1,0678 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 92,50 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 95,01 dollar per vat. Sinds de aankondiging van de productiebeperkingen door de olieproducenten Saudi-Arabië en Rusland in juni zijn de olieprijzen al met ruim 30 procent gestegen.