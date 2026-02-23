Erik-Jan (16) fietst voor eigen bedrijf 45 minuten naar klussen: ‘Later wil ik drie bussen met mijn stickers erop’

School? Daar heeft Erik-Jan Langelaar (16) het niet zo mee. Tuinen aanleggen, dát vindt hij leuk. Dus begon hij op zijn vijftiende zijn eigen bedrijf. Nu fietst hij nog met een fietskar vol gereedschap naar zijn klanten, maar hij droomt van drie bussen met zijn logo erop. „Het liefst bestel ik de bus vandaag nog.”

Erik-Jan Langelaar is 16 jaar en heeft nu al 1,5 jaar zijn eigen bedrijf: Erik-Jan de Tuinman. Met tuingereedschap in zijn kar fietst de jonge hovenier vanuit Korteraar naar tuinen in de omgeving. Hij doet tuinonderhoud, maar legt zelf ook nieuwe tuinen aan, schrijft De Gelderlander.



De enige eis van de tiener: een tuin op maximaal 15 kilometer van Korteraar. Niet langer dan 45 minuten fietsen.



Stierlijk vervelen

Hij begon met hovenieren op zijn dertiende. „Dat was in de zomer, omdat ik me stierlijk verveelde”, lacht hij. „Toen zei mijn vader: ga eens mee met een kennis die hovenier is. Dat beviel goed.” Na die zomer stopte hij niet. Op de middelbare school (Driestar Gouda), verveelde Erik-Jan zich soms ook. „Ik was maar een beetje PowerPoints aan het maken. Toen vroeg ik of ik niet gewoon stage kon gaan lopen. En dat kon.”

Hij mocht mee met een hovenier in de buurt. „Op een moment liep ik vier dagen stage en kon ik mijn schoolwerk in één dag doen”, grinnikt hij. „Ik wilde gewoon aan het werk. Ik heb het niet zo met school.” Na drie jaar middelbare school, stapte Erik-Jan zonder diploma, maar met ‘een papiertje van goed gedrag’ over naar de hoveniersopleiding. Hij doet nu in 1,5 jaar de hele opleiding. Op dit moment is hij bezig met de afronding van zijn examens.

Een rijbewijs

Het gaat goed met zijn bedrijf. Vier dagen per week kan Erik-Jan al voor zichzelf werken. Éen dag per week werkt hij nog bij tuinplantencentrum Coen van Dijk. Hij zou nog efficiënter kunnen werken, vindt Erik-Jan zelf. De grote oplossing: een rijbewijs. Nu is hij toch veel tijd kwijt met het fietsen. Bovendien moet hij bij elke klus bedenken of zijn vader of broer mee kan om, bijvoorbeeld, tegels op te halen. Soms laat hij de materialen direct bij de klant bezorgen. Het is telkens een logistieke puzzel.

Handiger zou zijn als hij zélf de materialen op zou kunnen halen. Daar werkt hij op het moment hard aan. Een week geleden had hij zijn eerste rijles. „Het liefst bestel ik de bus vandaag nog.” De ambitieuze hovenier weet al precies welke bus het straks moet worden: een Mercedes sprinter. „Een grijze bus, met mijn logo erop. Ik wil hem ook meteen helemaal inrichten, zodat al mijn spullen erin kunnen.”



Financieel gezien zou hij die bus al wel kunnen kopen, maar voor zijn achttiende verjaardag mag hij hem nog niet zelfstandig gebruiken. „Maar die bus komt er al wel eerder hoor”, zegt hij vastberaden.

Aan de koffie

Erik-Jan vertelt dat hij vaak ook wel ouder wordt in geschat. „Dan vragen mensen: waarom kom je op de fiets? Dan antwoord ik dat ik geen keuze heb”, lacht hij. Als we in de woonkamer over zijn werk praten, drinkt Erik-Jan een grote kop zwarte koffie. „Op een gegeven moment moet je wel”, antwoordt hij op de opmerking dat zijn leeftijdsgenoten dat misschien nog niet doen.



Maar nee, hij drinkt geen koffie om wakker te blijven. Eerst vroeg hij bij klanten altijd om water. „Maar dan reageren ze: oh jij bent ook goedkoop. En na een tijdje was ik daar een beetje klaar mee, dus toen toch maar koffie”, zegt hij.

Het leukste aan zijn werk vindt Erik-Jan het aanleggen van tuinen. „Dat je in een tuin komt, waar het een zooitje is, maar dat je dan een week later weg loopt en echt een mooie tuin hebt opgeleverd.” Maar het hoeven niet altijd ingewikkelde klussen te zijn. Hij geniet ook erg van de afwisseling. „Ik hou er ook van om gewoon een paar uur te maaien.”



Erik-Jan heeft niet als doel voor altijd als zzp’er te werken. „Nee, ik zie wel voor me dat er later twee of drie bussen met mijn stickers erop rondrijden”, droomt de jonge tuinman.



