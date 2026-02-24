J22 in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs is failliet. Na bijna dertig jaar sluit de modewinkel de deuren. De hoge huur- en personeelskosten en de online winkels gaven de doorslag. „We hebben wat afgehuild.”

Die klap van de hamer door de rechter. Dat geluid ging bij Monique Jasper (55) door merg en been, vertelt ze in het AD. Op 27 januari om 11.57 uur werd het faillissement in de Haagse rechtbank uitgesproken van modewinkel J22, al dertig jaar haar kindje en dat van man Dennis (57).

„We hebben wat afgehuild”, zegt ze over die gitzwarte dag. „Het was vreselijk.”

Maar er was geen houden meer aan voor het ondernemersstel, dat twee jaar geleden de overstap maakte van een winkelcentrum in Rijswijk naar het winkelgebied in Berkel en Rodenrijs. „We moesten weg vanwege een renovatie”, verklaart ze de verhuizing. „Als we zouden blijven, hadden we vijf jaar in een verbouwing gezeten.”

Gloriedagen van winkel overstijgen

In een grote winkelruimte aan de Westerwater, tegenover de Xenos en Intertoys, hoopten ze de gloriedagen van hun winkel te overstijgen. „We hebben er hard aan getrokken”, vertelt het ondernemersstel in de kledingzaak, tot 7 maart het decor van een totale leegverkoop. „Maar het mocht niet baten.”

Al hun privégeld staken ze in J22, waar ze tot de pensioenleeftijd wilden blijven werken. „We hebben twee maanden geklust”, klinkt het. „Een peperdure alarminstallatie aangeschaft, airco’s, zelfs mistgeneratoren die inbrekers het zicht ontnemen als ze het pand binnendringen. En flyers bij mensen in de bus geduwd.”

Heren zien we hier doordeweeks niet meer. Alleen ouderen en vrouwen

Te weinig nieuwe klanten in modezaak

Het leverde te weinig nieuwe klanten op, verzuchten de ondernemers. „Misschien komt het omdat we in een hoek zitten zonder natuurlijke doorstroom van bezoekers. Misschien is de winkel te groot. Heren zien we hier doordeweeks niet meer. Alleen ouderen en vrouwen. Mensen gaan niet meer uitgebreid winkelen.”

Frits Heel van de winkeliersvereniging in het dorp in Lansingerland baalt van het wegvallen van J22. „Genoeg mensen weten ons winkelcentrum te vinden”, zegt hij. „Maar we zien dat de detailhandel het momenteel moeilijk heeft. Niet alleen in Berkel, maar in heel het land.”

De eigenaresse van J22 knikt. „De huur- en personeelskosten zijn al hoog, laat staan de concurrentie van internetshops. Sommige klanten laten op hun telefoon zien dat een jeans online goedkoper is. Afdingen doe je maar op de markt, reageer ik dan.”

Leegverkoop bij failliete kledingzaak J22: eigenaar Dennis vouwt de jeans op. Foto: Jan de Groen

Jaren voor coronacrisis anders

Hoe anders was het voor deze ondernemers in de jaren voor de coronacrisis. „Op zaterdagen en met kerst stonden we met z’n tienen in de winkel. Diverse personeelsleden hebben hun jubileum bij ons gevierd: 25, 27 en 28 jaar in dienst. Dat zegt wat over het familiegevoel en populariteit van deze winkel.”

‘Denk er thuis nog even over na’, zeiden ze in de hoogtijdagen tegen vaste klanten als die met een tas vol kleding naar huis gingen. ‘Heb je spijt, dan nemen we het gewoon weer terug.’ „Dat konden we ons toen veroorloven”, blikken ze terug.

We hebben de afgelopen dagen ontzettend veel verkocht. Dat het nu ineens wel kan, dat is zuur

Grote frustratie bij ondernemerskoppel

Nu zoekt een voorbijganger naar zijn maat in een stapel jeans met 70 procent korting. „Ik wist niet dat jullie hier zaten”, klinkt het, tot grote frustratie van Monique.

„We hebben de afgelopen dagen ontzettend veel verkocht”, zegt ze. „Dat het nu ineens wel kan, dat is zuur. Maar elke euro helpt ons om de schulden beperkt te houden. Van de opbrengst kunnen we tenminste onze afnemers afbetalen.”

Veel vaste klanten, van wie sommigen vrienden zijn geworden, nemen huilend afscheid, sommigen met bloemen en chocola. „Dat is toch mooi? Waar zie je dat nog? Dan moet je wel een goede band hebben. Die hadden wij met onze klanten. Dat valt nu weg en dat is eeuwig zonde.”