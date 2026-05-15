De ene na de andere bakker verdwijnt uit het straatbeeld. Stijgende kosten, personeelstekorten en concurrentie van supermarkten maken het veel ambachtelijke bakkers lastig. In Papendrecht gebeurt juist het tegenovergestelde. Hoe kan het dat deze bakkerij wél uitbreidt? „Bij ons is er opvolging. Dat is echt heel belangrijk.”

Mariëlle Huijser-Vlot en Esdra Huijser bij hun derde winkel. Foto: Richard van Hoek Fotografie

Wie de winkel van Bakkerij Vlot binnenloopt, ziet meteen waar het bedrijf voor staat. Achter glazen wanden wordt patisserie gemaakt: gebak wordt afgewerkt, taarten worden opgespoten en chocolade versierd. Klanten kunnen letterlijk meekijken in de bakkerij.

Dat is geen toeval, zegt mede‑eigenaar Esdra Huijser (34) tegen het AD. „Wij zeggen altijd: laat zien dat je bakker bent. Je bent geen handelaar die alleen dozen schuift. Dit is een ambacht, en dat mogen mensen best zien.”

Vierde generatie bakkers

Samen met zijn vrouw Mariëlle Huijser‑Vlot (33) staat hij sinds begin dit jaar officieel aan het roer van het familiebedrijf. Bakkerij Vlot bestaat al sinds 1932 en zit inmiddels in de vierde generatie. Toch kijken de nieuwe eigenaren vooral vooruit. Begin mei openen ze hun derde winkel, in het winkelcentrum op de Markt van Matena. Het plan speelt al langer.

„Bij de bouw van het winkelcentrum kregen we ooit al de kans om daar te zitten”, vertelt Mariëlle. „Maar toen zaten wij zelf nog niet in de zaak. Later hebben we nog een keer gekeken, maar dat was net na corona, toen de energieprijzen enorm stegen. Toen hebben we het ook niet gedaan. Achteraf was dat een goede keuze.”

“ Iets te snel en heel spannend, maar nu vonden dat we er nu echt voor moesten gaan ” Esdra

Nieuwe kans doet zich voor

Het idee bleef echter in hun hoofd zitten. „Het is een nieuwe wijk en we merkten dat dat deel van Papendrecht het ambacht eigenlijk nog niet echt had”, zegt ze. „Daar wilden we ook graag zitten met onze producten.”

Begin dit jaar kwam ineens de kans nog eens voorbij. „Iets te snel en heel spannend, maar nu vonden dat we er nu echt voor moesten gaan,” geeft Esdra aan. „Het huis van de buren komt maar één keer te koop. Dat idee. Wie weet wanneer zich weer zo’n kans zou voordoen.”

Deel van ruimte wordt chocolaterie

De nieuwe winkel wordt ongeveer zeventig vierkante meter groot en krijgt naast de verkoop ook een kleine productieplek. Een deel van de ruimte wordt ingericht als chocolaterie, waar klanten kunnen zien hoe chocoladeproducten worden gemaakt.

De patisserie-afdeling op de Meent. Foto: Richard van Hoek Fotografie

Daarmee ontstaat een duidelijke taakverdeling tussen de drie vestigingen. In de winkel op De Meent ligt de nadruk op patisserie en gebak, in winkelcentrum Westpolder wordt het brood gebakken en in de nieuwe zaak komt de focus op chocoladeproducten te liggen.

Busjes rijden dagelijks heen en weer

De verschillende locaties werken nauw samen. Busjes rijden dagelijks tussen de winkels om producten te vervoeren. „We maken alles zelf, maar niet alles op dezelfde plek”, zegt Huijser. „Wat hier wordt gemaakt gaat naar de andere winkels en andersom. Zo kunnen we per locatie echt focussen op waar we goed in zijn.”

Dat de bakkerij uitbreidt is opvallend. In Nederland verdwijnen al jaren ambachtelijke bakkers. Volgens de ondernemers komt dat vaak doordat er simpelweg geen opvolging is. „Veel bakkers hebben simpelweg niemand die het bedrijf wil overnemen”, zegt Esdra. „Het is een vak waar enorm veel tijd in gaat zitten.”

Minder aantrekkelijk

Lange werkdagen, vroege ochtenden en weekendwerk maken het voor jonge ondernemers minder aantrekkelijk om een bakkerij te beginnen. „Als je dan ook nog moet investeren om een bestaande bakkerij over te nemen, haken veel mensen af.”

Bij Bakkerij Vlot ligt dat anders: het vak wordt al generaties lang binnen de familie doorgegeven. „Je groeit ermee op en weet wat het inhoudt. Dan stap je er toch anders in.”

Mariëlle groeide op in de bakkerij en leerde het vak van jongs af aan. Tegenwoordig staat ze zelf ook nog regelmatig in de bakkerij. „Ik ben echt banketbakker”, zegt ze. „Ik maak taarten, gebak en bijvoorbeeld ook veel bruidstaarten. Dat vind ik het mooiste om te doen.”

“ Als je niet oppast lig je er ’s avonds in bed nog over te praten ” Mariëlle

Haar man houdt zich vooral bezig met de organisatie van het bedrijf. „Alles wat er achter de schermen geregeld moet worden, ligt vooral bij mij. Maar als het nodig is spring ik overal bij.”

De eerste maanden als officiële eigenaren zijn intens. „In het begin zit het echt overal in je hoofd”, zegt Mariëlle. „Als je niet oppast lig je er ’s avonds in bed nog over te praten. Je moet ineens over alles nadenken.”

Tachtig uur per week werken

Zeker met de opening van een nieuwe winkel maken ze lange dagen. „Tachtig uur per week is nu niet zo heel bijzonder”, zegt Esdra. „Maar dat hoort ook bij ondernemen.”

Concurrentie met supermarkten proberen ze ondertussen niet eens aan te gaan. „Je moet je niet gek laten maken door stuntprijzen van een Lidl of Albert Heijn”, zegt hij. „Daar kun je simpelweg niet tegenop zonder in te leveren op kwaliteit. En dat willen we niet.”

Het stel hoopt dat klanten ook beseffen hoeveel werk er in een ambachtelijk product zit. „Mensen zien een gebakje van drie euro dertig, maar niet wat daar allemaal achter zit”, zegt Esdra. „Iemand bakt de cake, iemand maakt de vulling, iemand werkt het gebak af, iemand verpakt het en iemand verkoopt het aan de kassa. Daar zit een hele keten achter.”

“ Ik noem ze liever geen klanten, maar ambassadeurs ” Esdra

Klanten waarderen persoonlijke contact

Daarnaast merken ze dat klanten het persoonlijke contact waarderen. „Je bouwt echt een band op”, zegt Mariëlle. „Mensen komen hier niet alleen voor brood, maar ook voor de gezelligheid.”

Ooit had de familie zeven winkels, in verschillende dorpen. Willen ze daar weer terug naar toe bouwen? „Absoluut niet!”, zegt Mariëlle resoluut. „Drie is voor ons een mooie omvang. We willen vooral dat alles goed blijft draaien.”

Het belangrijkste is dat klanten blijven terugkomen. „Ik noem ze overigens liever geen klanten, maar ambassadeurs”, zegt Esdra glimlachend. „Als iemand op een verjaardag zegt: je moet eens naar Bakkerij Vlot gaan, dan hebben wij ons werk goed gedaan.”

Dit artikel is geschreven door Annelieke Aardoorn voor het AD.