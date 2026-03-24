Familiebedrijf Hilvers blijft groeien én broden leveren aan de Voedselbank: ‘1000 gezinnen zonder brood? Dat nooit’

Alleen maar zoveel mogelijk broden bakken, daar doen ze het niet voor bij de Arnhemse bakkerij Hilvers. De drie broers die het concern runnen zetten zich ook in voor de samenleving. Bij de steeds maar groeiende bakkerij werken veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en de Voedselbank kan al jaren op donaties rekenen. Het bedrijf is een van de genomineerden voor de Nationale Ondernemersprijs.

Met zijn broers Jeroen en Bas (en vader André) runt hij Bakker Hilvers in Arnhem, één van de negen genomineerden voor de Nationale Ondernemersprijs. Het bedrijf heeft één centrale bakkerij in Arnhem en negentien filialen in de stad en omliggende dorpen.



Het verdiende zijn nominatie onder meer doordat Hilvers veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft: ongeveer 25 van de 220 medewerkers vallen in die groep. De drie broers die het concern runnen, vinden dat hun geloof hen de opdracht geeft zich in te zetten voor de samenleving.



„Mijn opa plukte al jongens van straat en gaf ze een baan. Zo doen wij het ook. Wij willen een stapje extra zetten”, zegt Wouter Hilvers.



Lees ook: Zonder de elektromotoren van Wouter en Louis staat er veel stil: ‘Onze systemen zijn onmisbaar om alles te laten draaien’

1000 broden naar de Voedselbank

„Het hoort tot onze bedrijfsfilosofie”, zegt Wouter. „We hebben twee sociale bakkerijen, eentje in de binnenstad van Arnhem en eentje in Velp. We hebben een jobcoach in dienst en leermeesters. We begeleiden mensen die wat meer hulp nodig hebben om te werken. Zo kunnen ze doorgroeien naar een betaalde baan. Bij ons, of hij een ander bedrijf. Mijn tante is vrijgemaakt om dat op te zetten.”



Die filosofie willen ze ook op andere plekken laten zien. Al jaren leveren ze duizend broden aan de Voedselbank, ook in de coronajaren. „Duizend gezinnen die geen brood zouden hebben, dat wilden we niet laten gebeuren.”



Lees ook: Wie wordt de winnaar van de Nationale Ondernemersprijs 2026? Breng je stem uit!

Dat Wouter het bedrijf met zijn broers runt, is voor de familie geen nieuw verschijnsel. Sterker: het is al de derde keer dat drie broers gezamenlijk aan het roer staan. Ook Wouters’ vader en grootvader hadden de leiding met twee broers in handen.

Uitbreidingskansen jonge generatie bakkers

Wouter groeide op in het familiebedrijf en wist van jongs af dat hij er ooit zou gaan werken. „Als kind heb ik altijd al gezegd dat ik bakker wilde worden. Dus heb ik de bakkersopleiding gedaan. Als autogek ben ik eerst iets anders gaan doen, heb een autopoetsbedrijf opgericht. Mijn ene broer ging bij Eifel werken, de ander studeerde nog toen we in 2020 bij elkaar gingen zitten en besloten om samen in te stappen.”



Begin 2025 nam de jonge generatie het roer over van hun vader André, die wel aan het bedrijf verbonden is gebleven. Ze zijn niet van plan om alleen op de winkel te passen, maar kijken rond naar uitbreidingskansen. Dat past in de landelijke trend van schaalvergroting.

Kleine bakkerijen verdwijnen

De bakker met een eigen winkel die ’s nachts opstaat om brood te gaan bakken, is aan het uitsterven. De kosten voor de eenmanszaken worden te hoog, terwijl de animo voor het nachtwerk daalt. Wat overblijft zijn concerns à la Hilvers met een centrale bakkerij en een groeiend aantal filialen.



Nachtwerk is er in de centrale bakkerij niet meer bij. De broden worden overdag gebakken, croissants en bolletjes worden afgebakken in de winkels zelf.



„Wij zijn nog jong en eigenlijk net begonnen. We hebben goed contact met alle bakkers in de regio en als er iemand wil stoppen, kunnen we in overleg gaan. Meestal komen we er dan snel uit. Doordat we aan het groeien zijn, moeten we voortdurend kijken of alles nog goed georganiseerd is.”

Centrale locatie te klein

De groei leidt er ook toe dat de centrale locatie in Arnhem te klein geworden is. Hilvers wil een nieuwe bakkerij bouwen op een andere plek, waar het ook mogelijk is om te verduurzamen, met waterstof en zonnepanelen. Op de huidige plek gaat dat niet. Over een nieuwe locatie wordt inmiddels volop nagedacht, de familie hoopt dat daar snel schot in komt en er volgend jaar een nieuwe bakkerij verrijst.



Dit artikel is geschreven door Rob Berends voor De Gelderlander.



Lees ook: Bakker Jeroen (27) slaat alarm om zwaardere regeldruk: ‘Succesvolle bakkers sluiten hun deuren omdat ze murw geslagen zijn’

Medewerkers aan de slag in de bakkerij van Hilvers. Foto: Milan Schellingerhout