Van baklava naar hippe crumblekoekjes: Harun (20) en Selva (25) maken van Turkse bakkerij een TikTok-hit

Om tien uur ’s avonds matcha lattes en hippe breakfast bowls bestellen? Het kan in de Turkse bakkerij die Harun (20) en Selva Kodaz (25) overnamen van hun ouders. Ze gooiden het roer drastisch om en namen behalve het interieur ook de menukaart én de openingstijden onder handen.

Selva is druk: „Sorry, ik heb vandaag geen extra mensen, dus ik moet even twee dingen tegelijk doen.” Terwijl ze praat, zet ze koffie en draait ze aan de knoppen van de bakkersoven. Sinds december 2025 bestiert ze samen met haar broer Harun Asya Bakery & Café in Arnhem. Daarvoor was de Turkse bakkerij van hun ouders. „Zij namen de zaak in 2019 over van een vriend. Naast de winkel deden ze ook brood- en gebakbestellingen. Ze noemden Asya hun ‘broodboot’. Omdat ze er hun brood mee verdienen”, vertelt Selva.

Zowel Selva als Harun stonden vanaf het begin vaak in de winkel. Selva volgde daarnaast een bachelor Rechten aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Selva: „Eind 2024 kwam er op TikTok een cookieshype overwaaien uit Amerika. Het ging om crumblekoekjes met allerlei smaken en versieringen. Het leek ons wel wat om daarop in te springen. Dat is een beetje ontploft.” Ze zat midden in haar scriptie en bakte tussendoor de koekjes, soms geholpen door haar vader of moeder. „Het was heel chaotisch, we konden de vraag niet aan. De winkel stroomde vol en er stonden rijen in de straat. Het was gek voor ons én voor de buurt.”



Veel meer een ‘soft vibe’

Met de koekjes boorde bakkerij Asya een heel andere, jongere doelgroep aan. Broer en zus zagen hierin een kans. Langzaam ontstond het idee om de bakkerij een nieuw jasje te geven. In het begin twijfelde Selva: „Ik had plannen om verder te studeren en op buitenlandse uitwisseling te gaan. Uiteindelijk heb ik besloten er voor te gaan.” Maar niet voor ze inderdaad op uitwisseling naar Zuid-Korea ging. „Dat heeft me onbedoeld heel veel inspiratie voor de bakkerij opgeleverd. En wat grappig is, Asya betekent Azië – dat vormt een mooi linkje.”

Vader en moeder Kodaz waren mild enthousiast. „Ze vonden het vooral spannend om dicht te gaan voor de verbouwing. Dat is als kleine ondernemer natuurlijk niet niks. Mijn vader heeft uiteindelijk ingestemd met vier dagen.” In die vier dagen maakte het donkere interieur met een zware houten toonbank, een zwarte stenen muur en een oranje muur plaats voor een witte, open ruimte met witte tegeltjes, een neon sign en een moderne vitrine. „Veel meer een ‘soft vibe’. En er is extra zitruimte gecreëerd, waaronder ook een aantal hogere werkplekken aan het raam”, aldus Selva. Om geld te besparen hebben ze het schilderwerk en veel van de inrichting zelf gedaan. „Mijn vader heeft alle leidingen verlegd.”

Het vernieuwd Asya Foto: Asya Bakery & Café

Geen baklava, wel avo toast

Naast het interieur werd ook de menukaart omgegooid. Selva: „De kaart is net als het interieur gemoderniseerd. Wij zijn opgegroeid in een gemengde cultuur en dat wilde we laten terugkomen. Dus naast matcha, avocado toast en korean granola bowls serveren we bijvoorbeeld ook Turkish eggs en shakshuka. Maar géén baklava en gözleme (een soort Turkse pannenkoek met spinazie en feta, red.) meer.”



De oude klanten reageerden gemengd. „Ze waren heel positief, maar ook teleurgesteld dat sommige items van de kaart zijn. Ze komen nog wel, er is toch een bepaalde relatie opgebouwd, maar voor hun gözleme gaan ze naar een andere Turkse bakker.”



Avondcafé zonder uitgaanssfeer

Omdat Asya Bakery & Café een halal keuken heeft komen er vooral veel Turkse en Marokkaanse klanten. „De meeste klanten zijn tussen de 18 en de 30 jaar oud”, zegt Selva. „Tijdens de Ramadan wilden we deze groep een plek geven om iets after iftar te doen: een plekje om na het eten samen een toetje en drankje te doen. We bleven toen op donderdag, vrijdag en zaterdag tot tien uur open. Dat sloeg enorm aan, ook onder niet moslim jongeren. Daarom hebben we het na de Ramadan doorgezet.” De zaak is op vrijdag en zaterdag tot elf uur open.



De lunchroom biedt daarmee een uniek concept. „Alle andere zaken die ’s avonds open zijn, hebben toch meer een uitgaanssfeer. Of je komt uit bij een restaurant. Maar soms wil je gewoon alleen een matcha en een gebakje eten om tien uur ’s avonds! Dat kan bij ons zonder alcohol en harde muziek, in een daytime vibe.”

Eindverantwoordelijk zijn is pittig

Selva en Harun hebben ondertussen twaalf mensen in dienst. Het crumblekoekje waar het allemaal mee begon is nog steeds een bestseller. „Over het algemeen is de uitgave per klant hoger dan voorheen. Dat komt de omzet zeker ten goede”, zegt Selva. Hoewel ze blij is dat ze de stap naar het ondernemerschap heeft gezet, vindt ze het soms lastig om altijd eindverantwoordelijk te zijn. „Toen ik bij een advocatenkantoor werkte vond ik het een fijn idee dat ik iets moeilijks, als ik er niet uitkwam, altijd nog door kon schuiven naar de senioren. Dat kan nu niet! Ik en Harun moeten alles zelf oplossen: van ziek personeel tot een lekkage, dat soort dingen.”



„Hoe ze het vindt om zo intensief met haar broer samen te werken? „We zijn met z’n tweeën en onze dynamiek is heel goed, we kunnen echt op elkaar bouwen. Waar ik uitval springt hij in, en andersom. We maken ook ruzie hoor, we blijven broer en zus. Dat hoort er natuurlijk bij. Maar als businesspartners zijn we goed op dreef.”



Uiteindelijk lijkt het Selva geweldig om nog een zaak te openen. „Niet nu al hoor, maar dat is wel het plan!”



