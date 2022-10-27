Beurswaarde Facebook-moeder Meta keldert in New York

Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Instagram, zag donderdag bijna een kwart van zijn beurswaarde verdampen op de beurs in New York. De koers van het aandeel zakte daardoor tot het laagste niveau sinds 2016. Beleggers zijn namelijk flink geschrokken van het kwartaalbericht van het socialemediabedrijf.

Meta zag de kwartaalomzet opnieuw dalen door afnemende reclame-inkomsten. Adverteerders zijn een stuk terughoudender geworden vanwege de verslechterde economische vooruitzichten. Ook voor het huidige kwartaal wordt een verdere daling verwacht.

Daarnaast halveerde de winst van Meta, vooral door hogere kosten. Het concern blijft veel geld investeren in de metaverse. Dat droomproject van topman Mark Zuckerberg bestaat uit een virtuele wereld waarin mensen allerlei zaken kunnen doen vanuit hun eigen huis. Het onderdeel Reality Labs, waar het project ondervalt, leed dit jaar al een verlies van ruim 9 miljard dollar en de verliezen zullen volgens het bedrijf in 2023 verder oplopen. Analisten van Morgan Stanley verlaagden het advies voor het aandeel in een reactie op de tegenvallende resultaten en vooruitzichten van het bedrijf.