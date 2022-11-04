Apple heeft de productie van de iPhone 14 in India verder opgevoerd. De Taiwanese elektronicafabrikant Pegatron is nu namelijk ook begonnen met de productie van Apple's nieuwste smartphonemodel. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het is daarmee de tweede fabriek die de iPhone 14 buiten China produceert.

Bronnen: Apple breidt productie van iPhone 14 in India verder uit

Lees verder onder de advertentie

Eerder dit jaar begon de Pegatron-fabriek, die eind september ruim 7000 werknemers in dienst had, al met de productie van de iPhone 12. Het gebeurt vaker dat Pegatron bestellingen van Apple krijgt voor de productie van zijn telefoons.

Het eveneens Taiwanese elektronicabedrijf Foxconn, de belangrijkste fabrikant van iPhones, startte al in september met de assemblage van de iPhone 14 in de Zuid-Indiase stad Chennai. Die productie vond voorheen vooral plaats in China.

Alternatieven

Maar door Amerikaanse sancties richting dat land, bedoeld om de economische macht terug te dringen, ging Apple op zoek naar alternatieven. Ook het strikte coronabeleid van de Chinese overheid maakt het voor Apple moeilijk om de productie in China draaiende te houden.

Lees verder onder de advertentie

Wel zijn er hindernissen voor Apple. De meeste iPhone-onderdelen worden namelijk nog altijd geproduceerd in China. Om de toestellen in elkaar te kunnen zetten, moeten de onderdelen daarom eerst naar India worden verzonden.