Bronnen: Apple breidt productie van iPhone 14 in India verder uit

Eerder dit jaar begon de Pegatron-fabriek, die eind september ruim 7000 werknemers in dienst had, al met de productie van de iPhone 12. Het gebeurt vaker dat Pegatron bestellingen van Apple krijgt voor de productie van zijn telefoons.
Het eveneens Taiwanese elektronicabedrijf Foxconn, de belangrijkste fabrikant van iPhones, startte al in september met de assemblage van de iPhone 14 in de Zuid-Indiase stad Chennai. Die productie vond voorheen vooral plaats in China.
Alternatieven
Maar door Amerikaanse sancties richting dat land, bedoeld om de economische macht terug te dringen, ging Apple op zoek naar alternatieven. Ook het strikte coronabeleid van de Chinese overheid maakt het voor Apple moeilijk om de productie in China draaiende te houden.
Wel zijn er hindernissen voor Apple. De meeste iPhone-onderdelen worden namelijk nog altijd geproduceerd in China. Om de toestellen in elkaar te kunnen zetten, moeten de onderdelen daarom eerst naar India worden verzonden.