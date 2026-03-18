Nederlandse ondernemers kijken met gemengde gevoelens naar de toekomst. Bijna de helft noemt het ondernemersklimaat gunstig, maar zorgen over personeelstekort, cyberveiligheid en marktontwikkeling blijven groot.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder bezoekers van Business Boost Live 2026, een gezamenlijk initiatief van ING en KPN. Aan het onderzoek deed een representatieve 5 procent van de bezoekers mee.

Uit het onderzoek blijkt dat 49 procent van de ondernemers het ondernemersklimaat gunstig beoordeelt, terwijl 43 procent het juist ongunstig noemt. Daarmee is het beeld duidelijk gemengd: er zijn net iets meer optimisten dan pessimisten, maar van uitgesproken vertrouwen is geen sprake.

Naast het ondernemersklimaat onderzocht Business Boost Live ook hoe ondernemers kijken naar groei, digitalisering en cyberveiligheid. Drie opvallende conclusies springen eruit.

Personeelstekort blijft grootste groeien

Wanneer ondernemers wordt gevraagd wat hun groei het meest belemmert, staat personeelstekort met afstand op nummer één (34 procent). Daarna volgen marktontwikkeling of vraaguitval (23 procent) en regeldruk (20 procent). Opvallend is dat financiering slechts voor 6 procent van de ondernemers een belangrijke belemmering vormt.

Vier op de vijf ondernemers gebruiken AI

Het onderzoek laat ook zien hoe snel nieuwe technologie zijn weg vindt naar het mkb. Maar liefst 83 procent van de ondernemers gebruikt AI al in het werk, structureel of experimenterend.

38 procent gebruikt AI structureel in bedrijfsprocessen

45 procent gebruikt AI af en toe of experimenteert ermee

Slechts ongeveer 15 procent gebruikt AI nog niet en heeft daar ook geen concrete plannen voor

Cyberveiligheid: vertrouwen én zorgen

Op het gebied van digitale veiligheid laat het onderzoek een opvallende combinatie van vertrouwen en onzekerheid zien.

81 procent van de ondernemers zegt dat hun organisatie redelijk tot zeer goed beschermd is tegen cyberaanvallen. Tegelijkertijd verwacht 53 procent dat de kans reëel is dat hun bedrijf binnen twaalf maanden toch slachtoffer wordt van een cyberincident.

Hoe groter de organisatie, hoe beter deze is beschermd tegen cyberaanvallen. Bij 6–20 medewerkers zegt 25 procent zeer goed beschermd te zijn. Bij 51–250 medewerkers zegt 51,4 procent ‘zeer goed beschermd’, bij >250 medewerkers zelfs 63,6 procent.