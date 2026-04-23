Deze ‘handige’ ondernemer (47) zet Giethoorn op z’n kop: ‘Hij is een kleine ramp’

Hij verhuurt boten zonder er een vergunning voor te bezitten. Chris Mulder (47) uit Apeldoorn bouwde met slimme online marketing een imperium op in Giethoorn. Sommige ondernemers zijn hem dankbaar, anderen noemen hem ‘een kleine ramp’. Wie is hij?

‘Ik heb gehoord dat je een verhaal over Chris Mulder wil maken. Mijn vraag is: waarom?’



De mail komt binnen nog voordat ik goed en wel ben begonnen met mijn rondvraag naar de opvallende ondernemer. Meer berichten volgen snel.



‘Hij probeert iedereen te pakken door middel van het claimen van domeinnamen die op andere ondernemingen lijken.’



‘Hij is een kleine ramp voor Giethoorn.’



Maar ze willen hun naam niet in de media. Het idee voor mijn artikel over Mulder gaat snel rond in het dorp, schrijft Freek Morren voor de Stentor. Al snel hoort Mulder van mijn rondvraag. Hij stuurt een screenshot van een groepsapp waarin bootverhuurondernemers mijn bericht delen.



Hij twijfelt even of hij wel wil meewerken aan het portret. Uiteindelijk mag ik toch een dag met hem meelopen in Giethoorn.



Vijfde stek

Op het Binnenpad helpt de grote, goedlachse man toeristen in verschillende talen bij het instappen in sloepjes. Hij verhuurt daar de boten van Kollen. De locatie is niet van hem. Hij deelt dozen rauwe eieren uit met zijn Giethoorn Village-logo erop.



„Gewoon voor de klantenbinding.” Op zijn eigen app houdt hij bij hoe het gaat met de rondjes die zijn gasten varen. Een groepje van vijf jongeren houdt de zaak draaiende.



„Chris, mag ik je telefoon? Ik ben die van mij vergeten.”



„Niet weer in het water laten vallen”, zegt Mulder als hij zijn telefoon uitleent. Het blijkt geen grap. „Ik denk dat er wel vier telefoons op de bodem liggen.”



Meestal werkt hij niet vanuit Giethoorn. Maar op drukke dagen, zoals dit weekend, helpt hij soms bij zijn partners.



Giethoorn Village wisselt regelmatig van locatie. „Dit is mijn vijfde stek.” Op C- of D-locaties verhuurt hij boten van andere ondernemers met wie hij samenwerkt. Hij heeft wel een aantal eigen boten, maar het draait om de kentekens.

Een van de locaties waar Mulder boten verhuurt. Foto: Wilbert Bijzitter

Zonder kentekens kun je geen boten verhuren. En die ongeveer 1200 kentekens in Giethoorn waren allemaal vergeven. Toch verhuurt hij ze nu, door samenwerking met andere ondernemers.



Het lijkt op het model van Booking.com. Dit bedrijf heeft geen eigen hotels, maar wel een goede website waarop het kamers van anderen aanbiedt. Per verhuurde boot via zijn site krijgt Mulder een vergoeding.

Het is juridisch niet strafbaar. Maar het is niet chic Chris Mulder Giethoorn Village

Via slimme online marketing maakt Mulder van een rustige, meer afgelegen locatie een drukbezochte plek. Steeds meer mensen reserveren online een sloep en komen vaak bij zijn Giethoorn Village terecht.



Martijn Arets, expert in online platforms, herkent de vergelijking met Booking.com. „Mulder is geen bootverhuurder, maar een techondernemer.”

‘Goud in handen’

Een week later zitten we in een Zwols café. Hij legt twee telefoons naast zijn dubbele espresso. Halverwege het gesprek gaat een derde telefoon af in zijn binnenzak. Met zijn bulderende stem vertelt hij hoe hij als Rotterdammer via Apeldoorn en Harderwijk in Giethoorn terechtkwam.



„Ik las in 2016 bij RTV Oost over duizenden Chinezen die er rondgevaren werden. Toen ben ik op een regenachtige dag in oktober in Giethoorn gaan kijken en het bleek te kloppen.” De markt was gesloten, er konden geen nieuwe boten meer bij. Dus ging hij toeristen van Amsterdam naar Giethoorn rijden in een busje. Ook verhuurt hij boten in Harderwijk. Toen corona uitbrak, viel veel werk weg. „Ik besloot een informatieve website over Giethoorn te bouwen, zonder er geld mee te willen verdienen.”



Ondernemers van een hotel-restaurant wezen hem erop dat hij met deze online zichtbaarheid ‘goud in handen’ had. Een andere ondernemer bood 5 euro per doorgestuurde klant. Dat kan ik zelf wel, dacht hij.



Inmiddels heeft hij flink wat bedrijven en websites. Giethoorn Boat Tickets B.V., Giethoorn Village, Giethoorn Bootje Huren, Giethoorn Sloep Huren, Giethoorn Centrum en nog veel meer.

‘Niet chique’

De grootste ergernis bij andere bedrijven zit in een werkwijze die Mulder inmiddels een stuk minder gebruikt. „Ik schreef over alle ondernemers in Giethoorn. Over elk hotel en elke bootverhuurder. Als je dan op de knop ‘boot huren’ klikte, kwam je wel bij mij terecht.”



Toeristen dachten dat ze bij de specifieke verhuurder terecht kwamen, maar kwamen uit bij Mulder. „Ik heb het laten checken. Het is juridisch niet strafbaar. Maar het is niet chic.”

Tevreden partners

Mulder benadrukt dat de ondernemers met wie hij samenwerkt tevreden zijn. „Deze ondernemers hebben nu meer klanten.”



Een van hen is Ico de Jonge van De Landije. „Dankzij Giethoorn Village verhuur ik weer meer boten. Toen de Google Maps-pin naar een ander deel van het dorp werd verplaatst, had ik last van minder klanten. Nu gaat het weer beter.”



Maar Mulders digitale kracht heeft ook een schaduwzijde. Het succes veranderde de rustige locatie van Resort Venetië in een drukke plek waar het helemaal niet op was berekend. Er kwamen veel meer toeristen met de auto dan er parkeerplekken waren.



De verhuurder van de locatie kreeg hierdoor de buurtbewoners en de gemeente op zijn dak en wilde voortijdig van het contract af. Mulder verzette zich ertegen. Hij wilde niet van het contract af en kreeg in de rechtbank gelijk. Na de afgesproken contractduur van twee jaar gingen ze alsnog uit elkaar. „Zonder ruzie”, benadrukt Mulder. Nadat hij daar weg was, keerde de rust terug. Dat bevestigt ook eigenaar Edwin Spang. „De rust is terug. Meer wil ik er voor nu niet over kwijt.”



Strijd om marktaandeel

Erik Boer van belangenclub Giethoorn Onderneemt ziet dat Giethoorn Village een heel andere werkwijze heeft dan andere ondernemers.



„Hij heeft goede marketing, maar wij als dorp hebben er niets aan. Hij bouwt een imperium op en dan is-ie weg. Dan verkoopt hij de boel.” Kleine bedrijven kunnen volgens Boer niet tegen Mulder op, omdat hij een goede website en kapitaal heeft.



Er zijn zorgen bij Boer en andere ondernemers dat familiebedrijven weggeconcurreerd worden. Mulder stelt dat hij juist familiebedrijven helpt het hoofd boven water te houden. „Het is maar net aan welk bedrijf je het vraagt.”



Een andere bedrijfseigenaar, die niet met Mulder samenwerkt, zegt: „Hij is gewoon een handige ondernemer. Een echte ondernemer. Hij doet niks wat niet mag, andere ondernemers moeten door hem ook weer echt aan de bak en gaan ondernemen.”

Hoe gaat het verder?

Er heerst in het dorp de angst dat er uiteindelijk slechts vier of misschien vijf grote spelers zullen overblijven. Mulder denkt dat dit inderdaad gaat gebeuren. „Dat is het gevolg van de marktwerking en het kapitalisme. Dat is nou eenmaal het systeem.”



Volgens platformeconoom Martijn Arets kunnen bedrijven wel tegen Mulder in actie komen. „Als zij niet meer zouden samenwerken met Mulder of een goed eigen platform zouden oprichten, verliest hij zijn positie. Zonder de ondernemers is Mulder niets, maar blijven de bootverhuurders gewoon bootverhuurders.”



Daar werkt een groep ondernemers nu aan. Met de website Oldgiethoorn gaan ze de strijd aan met Mulder. „Mede door Giethoorn Village”, bevestigt ondernemer Spang. Mulder is nu weer met meerdere ondernemers in gesprek om te onderzoeken of hij met hen kan samenwerken of eventueel hun bedrijf kan overnemen.



Geruchten dat hij zijn platform wil verkopen aan grote commerciële partijen als GetYourGuide ontkent hij stellig. „Ik zal dit niet doen, omdat ik trouw wil blijven aan de lokale ondernemers die in mij geloofden en mij destijds de kans gaven om te starten.”

Ramp of zegen?

De nare berichten die ik over hem heb gekregen, verbazen Mulder niet. „Ik snap het wel. Sommige grote ondernemers zitten hier al vijftig jaar en die hebben nog nooit een portret in de krant gekregen. Maar leuk is het niet. Ik zou willen dat we met z’n allen om tafel kunnen. Ik denk graag mee.”



We willen allemaal dat Giethoorn positief op de kaart staat, zegt Mulder. „Daarom stuur ik toeristen vaker naar het rustige Giethoorn-Noord. Ook wil ik mijn data van 400.000 bezoekers delen met de gemeente om drukte te voorspellen.”



Voor sommige ondernemers lijkt Mulder een uitkomst. Anderen vrezen voor hun voortbestaan of starten concurrent Old Giethoorn. Mulder zelf blijft ondertussen onverstoorbaar zijn imperium uitbouwen, van stek naar stek. Zonder eigen boten.



Dit artikel is geschreven door Freek Morren voor de Stentor.