Een groep topondernemers, vijf dagen in Zuid-Afrika en de kracht van AI: het recept van House of Founders. In De Ondernemer Roundtable blikken Sharon Klaver, Hans Scheffer, Lars Freriks en Marleen Evertsz terug op een intensief experiment. Hoe bouw je een bedrijf in één middag en haal je direct omzet zonder een businessplan van maanden?

De Ondernemer Roundtable met v.l.n.r.: Sharon Klaver, Lars Freriks Marleen Evertsz en Hans Scheffer terug op het experiment House of Founders. Midden: gespreksleider Thomas Hendriks. Foto: Dingena Mol.

Aan De Ondernemer Roundtable wordt al snel duidelijk wat het experiment zo bijzonder maakte: een groep ervaren ondernemers die zonder vaste regels samen iets compleet nieuws probeert te bouwen, binnen een paar dagen en met behulp van AI.

Het idee achter House of Founders ontstond uit frustratie over inspiratiereizen waar ondernemers wel nieuwe ideeën opdoen, maar er daarna weinig mee gebeurt. Marleen Evertsz: ,,Je ziet van alles, raakt geïnspireerd, maar zodra je weer thuis bent neemt de dagelijkse drukte het over. Ik dacht: laten we het nu eens echt gaan doen.’’ Volgens Hans Scheffer begon het avontuur vooral op basis van vertrouwen. ,,Iedereen kreeg eigenlijk gewoon een appje van Marleen: ga je mee? Wat we precies gingen doen wist niemand. Maar íedereen zei: ja.’’

House of Founders Roundtable Aan tafel in deze eerste De Ondernemer Roundtable: Sharon Klaver (Builders), Hans Scheffer (HelloPrint), Lars Freriks (Trustoo) en Marleen Evertsz (Gold Republic). Ze gaan met elkaar in gesprek over hun ervaringen tijdens de House of Founders-week in Zuid‑Afrika. Daar kwamen topondernemers samen om in vijf dagen tijd nieuwe bedrijven te bedenken en te bouwen met behulp van AI.

‘Hier was het: ‘s ochtends een idee, in de middag een prototype’

Volgens Hans Scheffer voelde de week voor veel ondernemers als een zeldzame kans om weer echt te bouwen. ,,Voor mij was dit echt een cadeautje. Normaal gesproken heb je allerlei ideeën, maar die komen op een lijstje en misschien wordt er volgend kwartaal iets mee gedaan. In een groter bedrijf moet je plannen maken, budgetten regelen en teams organiseren.’’

,,Hier was het precies andersom: ’s ochtends een idee, in de middag een prototype. Dat is eigenlijk waar ondernemen ooit mee begon. Gewoon iets bedenken en meteen kijken of het werkt.’’

Lees ook: Vijf bedrijven in één week: wat er gebeurt als ondernemers, AI en vertrouwen samenkomen

Nieuwe dynamiek

Die vrijheid zorgde tegelijk voor nieuwe dynamiek. Veel ervaren founders bij elkaar bleek niet altijd efficiënt. ,,Heel veel founders op één project is eigenlijk rete-inefficiënt. Iedereen heeft een mening en is gewend zelf beslissingen te nemen.’’ Maar toch: die intensieve discussie bleek uiteindelijk waardevol. De eerste dagen kostte het tijd om elkaars werkwijze te begrijpen en rollen te vinden. Daarna ging het tempo omhoog. ,,Eerst voelt het als vertraging. Maar daarna heb je allemaal mensen die elkaar scherp houden. Dan ga je juist sneller.’’

Eerste omzet binnen een uur

Een voorbeeld daarvan is een bedrijfsidee dat binnen een uur al de eerste omzet opleverde. Het concept bleek uiteindelijk niet duurzaam, maar liet wel zien hoe snel ideeën getest konden worden. Gaandeweg verschoof de focus ook van snelle resultaten naar impact.

Sharon Klaver: ,,We hadden eerst doelen gesteld zoals omzet halen, maar dat bleek eigenlijk de verkeerde motivatie. Toen hebben we gezegd: waar ligt ons hart en wat willen we echt bouwen?’’ Dat leidde onder meer tot een prototype dat later in de week werd getest bij een lokale school in Zuid‑Afrika. Wat ’s ochtends nog een idee was, werd diezelfde middag gepresenteerd aan kinderen.

Voor de deelnemers bleef vooral de energie van de week hangen. Een groep ervaren ondernemers die samen vanaf nul beginnen. ,,Wanneer zit je nou met zo’n groep succesvolle founders bij elkaar om vijf dagen lang iets compleet nieuws te bouwen? Dat maak je eigenlijk nooit mee.’’

‘Als ondernemer moet je jezelf blijven uitdagen en opnieuw blijven uitvinden’

Volgens Marleen Evertsz was dát precies het doel van House of Founders. ,,Als ondernemer moet je jezelf blijven uitdagen en jezelf opnieuw blijven uitvinden. Ik heb al veel dingen gedaan, maar mijn droom was om een week lang alleen maar met topfounders te bouwen. Niet alleen praten of studeren, maar echt samen iets maken en testen. Met wat mij betreft de beste ondernemers van Nederland. Dat we dat nu hebben gedaan, vond ik geweldig. En eerlijk gezegd: na zo’n week wil je eigenlijk alleen nog maar door.’’

Lees ook: Hoe House of Founders met AI binnen enkele uren een compleet nieuw webplatform bouwde