De Volkswagen ID.3, Tesla Model 3 en Audi E-tron zijn alledrie gekozen tot Elektrische Auto van het Jaar. Zij zijn elk winnaar in een aparte categorie in de jaarlijkse verkiezing die georganiseerd wordt door de Vereniging Zakelijk Rijders, in samenwerking met Eneco eMobility, LeasePlan en AutoWeek.

Eerdere edities van deze verkiezing kenden slechts één winnaar, maar omdat in 2020 het aanbod van elektrische auto’s enorm is gegroeid besloot de jury dat het eerlijker zou zijn om drie categorieën te maken. Een elektrische Renault Twingo en Porsche Taycan zijn immers lastig in één hokje te stoppen.

Lees ook: Gebroeders Göbel doen grootste sportwagenfabriek (Burton) van Nederland van de hand

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. De vereniging zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken, en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto. De VZR organiseerde de Elektrische Auto van het Jaar-verkiezing dit jaar voor de derde maal in successie.

In totaal werden 23 merken, 32 modellen met 52 verschillende uitvoeringen beoordeeld op basis van negen criteria: actieradius, laadsnelheid, beschikbaarheid, verkoopaantallen, trekgewicht, prijs, gebruiksgemak, rijeigenschappen en leasetarief. De deelnemende auto’s werden in drie categorieën – Midden Segment, Hoge Segment en Top Segment – onderverdeeld door een vakjury, bestaande uit Martin Huisman (VZR), Damiaan Hage (AutoWeek), Bart Fick (Eneco eMobility) en Maartje van Tongeren (LeasePlan).

De Audi E-tron is op basis van de actieradius, goede verkoopaantallen en 1.800 kilo trekgewicht de winnaar in het topsegment.

Actieradius, laadsnelheid, beschikbaarheid, verkoopaantallen, trekgewicht, prijs, gebruiksgemak, rijeigenschappen en leasetarief zijn onderdelen die tellen in deze verkiezing. De data van de negen criteria hebben vervolgens elk een bepaalde weging meegekregen in het eindoordeel van de jury. Zo wegen de rijeigenschappen zwaarder mee dan het trekgewicht.

De Volkswagen ID.3 is nog maar sinds september op de markt, maar er werden al bijna 11.000 exemplaren geregistreerd. De rijeigenschappen scoren bij de jury een 8 en gecombineerd met een WLTP-rijbereik van 424 kilometer maakt dat de ID.3 de winnaar in z’n klasse én heeft hij het hoogste puntenaantal van alle auto’s.

De Tesla Model 3 won ook vorig jaar de titel en dat hij nu opnieuw wint maakt duidelijk dat dit nog steeds een erg goede elektrische auto is. Een indrukwekkende actieradius gecombineerd met de hoogste laadsnelheid en liefst 9 van 10 punten voor rijeigenschappen bevestigen dit. De Audi E-tron is op basis van de actieradius, goede verkoopaantallen en 1.800 kilo trekgewicht de winnaar in het topsegment.