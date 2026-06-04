Jill (28) gaat viraal met Lepelclub en ziet Hema haar lepels kopiëren: ‘Ik was er letterlijk ziek van’

It all started with a spoon. Jill Snijder is met Lepelclub in het gat van de stijlvolle tableware gesprongen. Nu, bijna vijf jaar later, worden de tablewarecollecties met strikken, rozen, hartjes en parels wereldwijd besteld. Van internationale samenwerkingen tot het belang van sociale media en een dupe van Hema. „Nederlandse bedrijven zouden elkaar moeten steunen.”

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Op haar 23ste bestelde Jill in een mooi boutiquehotel in Amsterdam een kopje koffie. „De inrichting van het hotel en de presentatie van het koffiekopje waren prachtig. Alles klopte, behalve het saaie lepeltje dat op het schaaltje lag. Ik dacht meteen dat dat beter kon.”



Zo gezegd, zo gedaan. In die tijd werkte Jill nog fulltime en zocht ze in de avonduren uit hoe ze een bedrijf begint. Via een kennis kwam ze in contact met een lepelproducent. Al haar spaargeld stopte ze in het eerste design: een lepel met een gedraaide steel. „Ik moest meteen 1600 stuks afnemen. Dat is een flink aantal, ja, maar dat schrok me niet af.” Geld om een website te laten bouwen was er niet meer. Dus ging Jill zelf aan de slag, met behulp van een YouTube-tutorial en een handige broer. Twee jaar lang runde ze haar bedrijf naast haar fulltime baan.



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Internationaal succes

Voor het tweede design, een cocktailglas met parels, moest ze minimaal duizend glazen afnemen. Toen het glas op de website stond, ging het viraal op sociale media. „Ik kreeg zoveel bestellingen uit het buitenland. Ik dacht: wow, wat gebeurt hier?” Jill vroeg vrij van haar werk en pakte samen met vrienden en familie bestellingen in.

“ Mensen gingen langs meerdere vestigingen voor de lepels, en binnen no time waren de 50.000 sets uitverkocht ” Jill Snijder Lepelclub

Er kwam een bericht van Anthropologie, een grote internationale winkelketen met een paar honderd vestigingen. „Ik geloofde het berichtje eerst niet. Het bleek echt te zijn en ik was zo blij.” Van zo’n grote keten komt er logischerwijs een grote order. Jill legt uit: „Anthropologie kwam met een bestelling van honderden stuks. Ik had destijds een klein assortiment en ben toen echt gaan focussen op hoe je een merk bouwt. Ik besloot om voortaan met collecties te werken in plaats van met single products. We werken nu ook met een fulfilmentpartner die een voorraad van vijftig pallets beheert en onze dagelijkse orders afhandelt. Het is heel fijn dat ik dit niet meer zelf hoef te doen.”



Hulp is er nog wel. „Ik heb niet alle kennis in huis. Mijn vader werkt in finance en hielp me vanaf dag één met het maken van de facturen, de cashflowplanning en de voorraad.” Oud-president van Rituals Marjolein Westerbeek, die in New York woont, is aandeelhouder geworden. Ze is lange tijd mijn mentor geweest, en nog steeds, via mijn voormalige manager ben ik aan haar geïntroduceerd. Ik belde haar maandelijks om te sparren en nu hebben we wekelijks contact. Dan neem ik samen met haar de kwartaalcijfers door en sparren we over de strategie van Lepelclub.”

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Lepelclub is social-firstmerk

Een andere samenwerking waar Jill trots op is, is die met Alpro. „Vorig jaar werd ik benaderd door de brandmanager. We hebben toen een set lepels ontworpen en die is succesvol gelanceerd bij onder meer Albert Heijn. Dit ging echt ontzettend viraal. Mensen gingen langs meerdere vestigingen voor de lepels, en binnen no time waren de 50.000 sets uitverkocht. De tweede lancering liep ook weer heel goed. En nu zijn we bezig met een derde samenwerking met een nieuw design, ook in andere landen, zoals Spanje.”



Wat is dat toch precies met mooie lepels in je koffie? Jill lacht: Thuis een koffietje maken met je favoriete melk, een bijzonder glas en een stijlvolle lepel. Zo maak je er helemaal een moment van. Met mooie tableware is dat net wat specialer dan met een simpel Ikeaglas. Sociale media hebben daar een belangrijke rol in gespeeld.”



Over sociale media gesproken, hoe belangrijk is dat voor Lepelclub? „Heel belangrijk. We zijn een social-firstmerk. Het helpt enorm met onze zichtbaarheid. We gaan samenwerkingen aan met influencers. Die zijn bewust niet betaald, we zijn namelijk relatief klein en mensen vinden ons een leuk merk. We geven liever geld uit aan online adverteren.” Influencers waar Jill mee heeft gewerkt zijn Jihoon (2.5 miljoen volgers), Negin Mirsaheli (6.9 miljoen volgers) en Molly Mae (9 miljoen volgers).

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Letterlijk ziek van Hema-dupe

Bestellingen krijgt ze vanuit de hele wereld: Frankrijk, Engeland, Amerika en ook steeds meer uit het Midden-Oosten. „Nederland blijft het grootst met vijftig procent, er valt nog genoeg te winnen hier.” Drukke periodes voor Jill zijn rond Valentijnsdag, Moederdag en natuurlijk rond de feestdagen. „Onze items zijn perfect voor gifting. Met de feestdagen hebben we echt een verdubbeling van de omzet.” Exacte cijfers over de omzet maakt ze niet bekend, maar ze geeft wel een tipje van de sluier. „We verwachten dit jaar ongeveer 50.000 stuks te verkopen en jaarlijks streven we naar een minimale groei van 50 procent.”

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“ Voor dit jaar staat uitbreiding naar Zuid-Korea op de planning en willen we meer samenwerkingen aangaan met internationale partijen. De Bijenkorf en Selfridges blijven daarbij nog een droom ” Jill Snijder Lepelclub

Natuurlijk gaat er weleens iets mis bij het ondernemen. „Ik kan wakker liggen van vertragingen van leveringen. We hadden een keer een productie die gebroken aankwam, net voor de belangrijkste periode rond kerst. Maar uiteindelijk lossen we dit weer op.”



Iets waar je als ondernemer geen invloed op hebt, zijn dupes. Onlangs lag er een exacte kopie van een lepel van Lepelclub in de schappen van Hema. „Het is al eerder gebeurd. De eerste keer dat ik het zag, was ik letterlijk ziek. Je leert ermee omgaan. Het is jammer, we steken heel veel tijd in onze ontwerpen. Nederlandse bedrijven zouden elkaar moeten steunen, we hadden bijvoorbeeld een hele leuke samenwerking kunnen opzetten. Mijn post hierover op LinkedIn ging viraal. Er werden mensen van Hema in getagd, maar tot nu toe heb ik geen reactie gekregen.”



De komende tijd wil Jill met Lepelclub verder groeien. „Ik wil mooie designs ontwikkelen waar mensen blij van worden. Voor dit jaar staat uitbreiding naar Zuid-Korea op de planning en willen we meer samenwerkingen aangaan met internationale partijen. De Bijenkorf en Selfridges blijven daarbij nog een droom.”