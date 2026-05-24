Chantal gooide roer 150 jaar oud familiebedrijf om: ‘Als je nu niet digitaliseert, ben je over een paar jaar weg’

Hoe vernieuw je een 150 jaar oud familiebedrijf zonder je mensen te verliezen? Chantal Peters transformeerde rubber- en foambedrijf EKI. Met empathisch leiderschap, AI op de werkvloer en radicale openheid realiseerde ze gezonde groei en betrokken personeel. „Stagiairs groeien bij ons door, soms razendsnel. Het begint bij vertrouwen.”

Familiebedrijf EKI uit Nijmegen bestaat al 150 jaar. Wat ooit begon als een papierwarenfabriek is nu een rubber- en schuimfabriek en evenementenlocatie waar onder meer fotoshoots en tv-opnames worden gehouden. Chantal Peters is mede-eigenaar van het bedrijf en getrouwd met Bart van der Tol, zesde generatie-directeur van het familiebedrijf. Onlangs ontving EKI het predicaat hofleverancier. „Goede marketing, maar vooral een stukje erkenning voor de mensen die bij ons werken én voor de generaties voor ons, opa Bob en oma Emmy”, vertelt Chantal in De Ondernemer Live.



Het volledige bedrijf beslaat 60.000 vierkante meter, waarvan 20.000 voor de fabriek en 40.000 voor evenementen. Het was Chantal die een paar jaar geleden de modernisering van EKI inzette, omdat ze aanvoelde dat het bedrijf anders ten dode opgeschreven zou zijn. „Ik zei: als je nu niet aan de slag gaat met duurzaamheid en digitalisering, dan ben je over een paar jaar weg.”



Zure appels eruit

‘Europese Kunststof Industrie’ werd ‘Empathie, Kennis, Innovatie’. Dat ging niet zonder slag of stoot. Tijdens de transformatie van EKI werden pijnlijke beslissingen genomen, ook binnen de familie. Een van hun beste productiemedewerkers moest vertrekken: hij was ontzettend goed in wat hij deed, maar „had niet de empathie naar mensen toe.” Als jij een mensgerichte organisatie wilt hebben en je hebt negatieve factoren, eigenlijk vergiftiging in je bedrijf, dan kost dat uiteindelijk alleen maar geld. Dus dat we van bepaalde mensen afscheid hebben genomen, daar heb ik nog steeds geen spijt van.”



Hoe die empathie er in de praktijk uitziet? „We laten bijvoorbeeld mensen uit de productie meedenken over de implementatie van nieuwe systemen. Die hebben boerenverstand, ik vind dat geweldig”, zegt Chantal. Dat komt de snelheid van sommige processen niet altijd ten goede. Ook waren niet alle medewerkers even enthousiast over bijvoorbeeld AI-vernieuwing, waarvoor in eerste instantie veel metingen nodig waren. „Waarom gaan we dit in godsnaam meten?”, vroegen medewerkers dan. Nou, omdat dat uiteindelijk veel tijdswinst gaat opleveren. Wat hielp was dat we de metingen deden met studenten van de Radboud Universiteit. Jonge mensen, die vaak makkelijk contact legden.”

“ Ga nooit boven de mensen staan. Als er overgewerkt wordt, zorg dat je pizza’s aanbiedt, maar vraag daarnaast ook eens: hoe is het thuis? Hoe gaat het met je vrouw? ” Chantal Peters EKI

Chantal Peters en Bart van der Tol met kinderen bij viering 150 jaar EKI. Het bedrijf mag zich officieel hofleverancier noemen. Foto: EKI

Ambassadeurs binnen de organisatie opzoeken

Chantal vertelt dat ze medewerking zochten van degenen waarvan ze wist dat ze positief tegenover een bepaald onderwerp stonden. „We zoeken ambassadeurs in de organisatie. En als we kwartaalmeeting hebben, dan presenteert iemand van de Radboud naast Bart Simon, bijvoorbeeld vanuit de Radboud en Bart, maar ook Wesley van de werkvloer. Die laatste deed het eigenlijk nog het beste. Die vertelde gewoon: dit gaat het ons opleveren. Minder druk, minder ruzie, minder overwerken.” Zo krijgt ze al haar mensen mee. En door diegene op te zoeken die het meest sceptisch tegenover verandering staat. „Want zo gauw je die meekrijgt, dan kom je echt in een soort flow”, aldus Chantal.



Over hoe Chantal zelf empathisch in haar leiderschap is, is ze duidelijk: „Ga nooit boven de mensen staan. Als er overgewerkt wordt, zorg dat je pizza’s aanbiedt, maar vraag daarnaast ook eens: hoe is het thuis? Hoe gaat het met je vrouw?”



EKI organiseert maandelijkse meetings met alle medewerkers, waarin ook financiën worden besproken. Chantal is daarin bewust open, maar niet naïef. „Je moet uitkijken met marges. Als je zegt dat je dertig procent plus draait, denken mensen: daar komt weer een loonsverhoging aan”, zegt ze. Omzetontwikkeling deelt ze wel. „We laten zien: we zijn weer flink gestegen. Marges noemen maakt niemand blij.”



Aantrekkingskracht zonder marketingbudget

Opvallend is dat EKI nauwelijks geld uitgeeft aan marketing. „We hebben echt nul euro aan marketing uitgegeven”, zegt Chantal. Volgens haar zit de aantrekkingskracht in positionering en beleving. „Hoe je pand eruitziet, hoe je website eruitziet. Dat kan soms al met een likje verf.” Ze zet sterk in op jonge mensen en zorgt voor mooie doorgroeimogelijkheden. Chantal: „Stagiairs groeien door, soms razendsnel. Het begint bij vertrouwen. Als je zo’n jong iemand begeleidt en verantwoordelijkheid geeft, dan gebeurt er iets.” Dat werpt zijn vruchten af. „Wij kennen geen personeelstekort. Dat gaat vanzelf.”



Naast een grote focus op de cultuur van het bedrijf en het maken van digitaliseringsslagen, is ook duurzaamheid een belangrijk speerpunt voor Chantal. Er is geïnvesteerd in zonnepanelen en samen met verschillende universiteiten zijn er nieuwe producten in ontwikkeling. EKI verwerkt nu al 90 procent van haar afval tot nieuwe eindproducten. „We investeren veel geld in circulariteit, er zijn baanbrekende dingen gaande, ik hoop echt dat het gaat lukken”, zegt Chantal.

“ Onze oudste zei laatst dat hij wel de nieuwe directeur wilde worden, maar wel met nieuwe regels ” Chantal Peters EKI

Predicaat ‘hofleverancier’

Onlangs ontving EKI het predicaat hofleverancier. Chantal: „Hiervoor hebben we echt acht maanden lang allerlei documenten moeten inleveren. We kregen ministers langs en de Arbodienst. We werden op financieel vlak doorgehaald en de familie werd zelfs nagetrokken.” Niet alles was perfect. „Op het gebied van veiligheid waren er een aantal dingetjes die beter konden. Die hebben we direct aangepast”, vertelt Chantal. Het predicaat hofleverancier voelt voor haar niet als een eindstation. „Het bevestigt dat we het goed doen, maar we zijn er nog niet.”



Of haar kinderen later het bedrijf overnemen, en ze de zevende generatie inzetten, laat ze open. „Onze oudste zei laatst dat hij wel de nieuwe directeur wilde worden, maar wel met nieuwe regels. Medewerkers mogen dan ‘lekker veel op hun telefoon en veel pauzes’- nou, laat dat net het ding zijn waar wij met onze productiemedewerkers flink over in gevecht zijn! Dus dat gaan we nog wel zien.”



