Chantals familiebedrijf innoveert door opa Bob (74): ‘AI draait om betrokkenheid van werknemers op de werkvloer’

Momenteel zijn veel ogen gericht op AI. Alleen mist Chantal Peters de broodnodige praktijkvoorbeelden uit het mkb. Dus ging ze met haar familiebedrijf zelf aan de slag. Opvallend genoeg niet aangejaagd door de jongere garde, maar door opa Bob (74), haar innovatieve schoonvader en oud-eigenaar. In haar eerste expertblog vertelt ze hoe je door aandacht, interesse en diverse medewerkers te betrekken AI tot een verrassende aanwinst maakt.

Chantal Peters Voormalig marketeer Chantal Peters runt sinds 2019 met haar partner Bart van der Tol een van de grootste rubber- en foamproductiebedrijven van Europa. In vier jaar tijd voerde ze een grondige vernieuwingsslag door in het Nijmeegse familiebedrijf EKI dat sinds 1875 bestaat. Daarnaast exploiteert Chantal de aangrenzende dochteronderneming Papierfabriek Nijmegen, een 65.000m2 grote ‘creatieve speeltuin’ waar bedrijven evenementen, foto- en videoshoots organiseren.

Voor grote organisaties is artificial intelligence (AI) vaak al business as usual. Zo anders is het in het mkb en de industriële sector. Hoewel er een stijgende lijn te zien is, maakt volgens het CBS pas 23 procent van het mkb en slechts 18 procent van de industrie gebruik van deze technologie. Persoonlijk verrassen die percentages mij niet: de implementatie en uitrol van AI kan behoorlijk uitdagend en complex zijn is inmiddels onze ervaring. Tegelijkertijd biedt het juist ook in deze branches veel kansen. Denk aan tijdswinst, meer efficiëntie en – zo hebben wij gemerkt - als mooie bijvangst: hechtere werkrelaties tussen medewerkers.

AI heeft al langer onze aandacht, maar een directe noodzaak was er niet. EKI, ons rubber- en foamproductiebedrijf, loopt goed. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in vernieuwing op het gebied van bedrijfscultuur, duurzaamheid en digitalisering. Tot opa Bob, voormalig eigenaar en mijn nog altijd zeer actieve schoonvader, vorig jaar tijdens een industriekring een presentatie over AI zag. Hij nam een flyer mee over een AI-project in samenwerking met de Radboud Universiteit en het mkb.

Doodeng om te starten met AI

Aangespoord door opa Bob, ook tijdens zijn pensioen nog heerlijk innovatief ingesteld, hebben we het afgelopen jaar een AI-pilot gedraaid in ons productieproces. Heel eerlijk? We vonden het doodeng om deze stap te maken. Je moet je voorstellen dat we een enorm scala - tot in de miljoenen – producten fabriceren, die allemaal verschillende eigenschappen en mogelijkheden hebben. Uiteindelijk gingen we voor de invoering van een geautomatiseerde productieplanning die voorspelt hoelang het duurt om elke order te maken. Een complex geheel, vooral door het grote aantal verschillende producten die langs verschillende afdelingen moeten voor afwerking. Daarbij moet je ook de personeelsbezetting en deadlines in het oog houden.

We hebben bewust gekozen om dit project voor een groot deel neer te leggen bij werkstudent Simon (24), die via MKB Datalab-Oost en de universiteit aan ons werd gekoppeld. Perfect, volgens Bart, mijn partner. Jongeren weten meestal wel raad met dit soort technologieën. Veel meer dan wij, veertig- en vijftigplussers. Vooral bij traditionele familiebedrijven zie je regelmatig weerstand, want ‘we hebben het altijd al zo gedaan’. We zijn er dan ook ontzettend trots op dat juist onze eigen opa Bob dit stigma mooi weet te doorbreken.

AI volgens EKI: aandacht en interesse voor de werkvloer

Sowieso doen mensen er binnen onze organisatie toe. Waar EKI eerder stond voor Europese Kunststof Industrie, staat het sinds onze rebranding voor Empathie, Kennis en Innovatie. Pijlers waar we sindsdien alle activiteiten en beslissingen aan spiegelen. Empathie en mensgerichtheid waren dus ook tijdens het AI-traject een belangrijke leidraad. Wat ons betreft draait AI ook om aandacht en interesse voor de werkvloer en is het enorm belangrijk de mens daarbij niet uit het oog te verliezen. Zo koppelden we de universitair geschoolde slimmerik Simon aan Wesley, één van onze productie-aanspreekpunten, die op zijn zeventiende is gaan werken.

Die samenwerking tussen datagedreven specialisten en praktische mankracht blijkt een gouden combinatie. Zie het zo: wij kunnen op kantoor iets bedenken, maar als je geen aandacht en interesse schenkt aan de medewerkers, wordt de implementatie niets. Daarom hebben we Wesley bij dit AI-project betrokken, juist omdat hij op de werkvloer ermee moeten kunnen werken. Denk niet dat de mensen van de werkvloer gecompliceerde zaken niet begrijpen. Ze begrijpen het beter dan je denkt, dat moet je niet onderschatten.

Draagvlak creëren onder de medewerkers

Samenwerking van het hele bedrijf is nodig om een succes te maken van een project als dit. Iedereen was nodig om de data te verzamelen, dus elke medewerker ziet iets van zijn of haar inzet terug in het eindresultaat. We hebben voor het test-traject bewust ervoor gekozen om te werken met Wesley, omdat hij heel kritisch en sceptisch was. Sneller dan gedacht - binnen een paar dagen – was hij al om. Zodra hij zag wat een tijdswinst, efficiëntie en rust het bij het team opleverde.

Doordat hij enthousiast is creëert hij het draagvlak voor de rest van de medewerkers. Dit bleek toen Simon en Wesley samen het project presenteerden aan ons team. Ze vulden elkaar geweldig aan én brachten het samen perfect over aan de hele organisatie. Toen dacht ik: dit wil je als bedrijf. Die betrokkenheid, eenheid en een diverse kijk op zaken waarbij evenveel ruimte is voor de strategische als de praktische kant.

We zijn nu ruim een jaar verder sinds de start en denk maar niet dat we klaar zijn met de integratie van AI. Simon is nog niet klaar met zijn studie AI, maar freelance blijft hij een dag per week bij ons aan het werk. Wat mij betreft is deze technologie een blijvend onderdeel van ons bedrijf. Nu het productieproces staat, kijken we naar toepassingen op andere vlakken, zoals sales. Het is in ieder geval iets waar je voor honderd procent aandacht aan moet geven.

