Farmers Defence Force: maandagavond crisisoverleg

Farmers Defence Force (FDF) houdt maandagavond een 'crisisberaad' over de stikstofplannen van het kabinet. "We overleggen of we actie gaan voeren. En als we dat doen, wat voor soort acties. We gaan het hebben over onze eisen en of we een ultimatum gaan stellen aan de regering", zegt voorman Mark van den Oever.

Hij liet zich eerder al zeer kritisch uit over het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van bepaalde natuurgebieden. Remkes had gezegd dat 500 tot 600 bedrijven die veel stikstof uitstoten moesten worden uitgekocht om de stikstofdoelen te halen. Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet.

Het Financieele Dagblad meldt zaterdag echter dat het kabinet van plan is 3500 piekbelasters te laten stoppen. Zeven keer zoveel. Dat aantal zou nodig zijn om huizen en wegen te kunnen bouwen, zegt het kabinet. Het FD baseert zich op Haagse bronnen.

"Dat wordt niet geaccepteerd", reageert Van den Oever. Volgens hem is de actiebereidheid onder de naar eigen zeggen meer dan 4000 leden van FDF hoog.