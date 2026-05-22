Failliete woonwebwinkel fonQ maakt doorstart onder nieuwe eigenaar en krijgt herpositionering ‘naar bovenkant van markt’

De failliete online woonwinkel fonQ maakt een doorstart. E-commercebedrijf Etrias heeft de handelsnaam en webshop van fonQ overgenomen en brengt het merk opnieuw op de markt. Dat blijkt uit een persbericht van het bedrijf. De webshop van fonQ is sinds vandaag weer live.

Online woonwinkel fonQ werd op vrijdag 27 maart 2026 failliet verklaard. Eerder die maand, op 17 maart, had het moederbedrijf achter fonQ en woonplatform Naduvi al uitstel van betaling aangevraagd. De webshop stopte daarna met het aannemen van bestellingen en ook retouren konden niet meer worden verwerkt.



De curatoren onderzochten de afgelopen periode verschillende scenario’s voor een doorstart. In mei werden uiteindelijk de handelsnamen en de inventaris van fonQ en Naduvi verkocht.

fonQ in handen van Etrias

Etrias is een Nederlandse e-commercegroep met webshops in onder meer home & living, sport en mode. Het bedrijf opereert niet als één grote winkel, maar als een netwerk van meer dan vijftig online speciaalzaken. Enkele van hun grootste en bekendste webshops zijn Outdoorsupply, Bedsupply en Kinderstoelstore.



Volgens het bedrijf blijft de merknaam fonQ behouden, maar verandert de strategie. De focus komt meer te liggen op premiummerken, kwaliteit en inspiratie, in plaats van op een brede marketplace-structuur.

Geen marketplace, wel ‘afslag naar boven’

In het persbericht spreekt Etrias van een ‘herpositionering’ van fonQ. Het assortiment wordt volgens de nieuwe eigenaar selectiever ingericht en het bedrijf wil nauwer samenwerken met leveranciers.

In een interview met Wonen360 zegt Laurens Ultee, ceo van Etrias: „We gaan het marketplace-model, wat fonQ inmiddels geworden was, eruit slopen. Daar gaan we niet mee door. We kiezen heel bewust weer voor het oude fonQ: een hoge merkpositionering waarbij we de echte onderkant van de markt niet meer gaan voeren. Wij vinden het meer bij fonQ passen om qua merkstrategie aan de bovenkant van de markt te zitten, in het midden- tot hoogsegment. We nemen dus echt de afslag naar boven.”



Onder meer hoge logistieke kosten en de moeilijke winstgevendheid van online retail speelden het bedrijf parten. Ook oud-medewerkers spraken na het faillissement over een verslechterde bedrijfscultuur en een koerswijziging richting dropshipping.