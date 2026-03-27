Het doek is gevallen voor fonQ. De online woonwinkel is vrijdag door de rechter failliet verklaard. Curatoren van het bedrijf kijken momenteel nog of er een doorstart mogelijk is voor fonQ of andere delen van het bedrijf, waaronder woonwinkel Naduvi. Retailexperts hebben daar hun twijfels bij.

Eerder deze maand werd aan fonQ al uitstel van betaling verleend. De onderneming slaagde er al langer niet in structureel winstgevend te worden. Onder leiding van een nieuwe directie werd afgelopen jaar wel gewerkt aan verbeteringen, maar er bleken extra investeringen nodig en daarvoor werd niet voldoende financiering gevonden.

De curatoren werken naar eigen zeggen nog aan verschillende scenario’s “die perspectief bieden op behoud van activiteiten en werkgelegenheid”. Daarover willen ze echter geen nadere mededelingen doen. Wel roepen ze geïnteresseerde partijen die mogelijkheden zien met fonQ opnieuw op zich bij hen te melden. De websites van fonQ en Naduvi zijn nog in de lucht, maar er kunnen geen betalingen meer worden gedaan.

Medewerkers fonQ: angstcultuur en strategie van dropshipment

In het AD klappen (oud-)medewerkers van fonQ uit de school over het faillissement. Zij zagen het bedrijf na de fusie met branchegenoot Naduvi begin 2024 ‘in hoog tempo afglijden’. „De overname was nodig, het bedrijf verkeerde in financieel zwaar weer en het roer moest om, maar wat is het een rotzooi geworden”, vertelt een oud-medewerker aan de krant.

Volgens betrokkenen veranderde de sfeer in ‘een angstcultuur’. Ook stellen zij dat de strategie werd omgegooid van kwaliteit naar kwantiteit. „Het werd dropshipment van vreemde merken met slechte leveringscondities.” De circa honderd medewerkers die fonQ nog had, moeten vrezen voor hun baan.

‘Online retail is onbetaalbaar geworden’

Retailexperts die De Ondernemer eerder sprak keken niet op van de situatie bij fonQ. Dirk Mulder (ING): „Online retail is altijd een model gebleken waarvoor je een bepaalde schaalgrootte nodig hebt om uiteindelijk uit de kosten te komen. Probeer dat maar eens winstgevend te krijgen.’’

Ook retailexpert Tom Kikkert voorzag dat het erg moeilijk werd voor de meubel- en interieurspecialist. „Kijk alleen al naar de kosten van de logistiek. Het is echt onbetaalbaar geworden.”