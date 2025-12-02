Jitse Groen, topman en oprichter van Thuisbezorgd - Just Eat Takeaway, stapt op

Jitse Groen treedt per 1 januari af als topman van Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway. Groen richtte het bedrijf in 2000 op, op zijn zolderkamer in Enschede.

„Na een kwart eeuw als oprichter en bestuursvoorzitter van Just Eat Takeaway vertrek ik vandaag bij het bedrijf. Ik ben buitengewoon trots op wat ons team heeft opgebouwd en ik wil mijn diepste dankbaarheid uitspreken aan iedereen die deel uitmaakte van deze bijzondere reis”, aldus Jitse Groen.

Onder leiding van Groen werd Just Eat Takeaway een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld. Vorig jaar verwerkte de onderneming 653 miljoen bestellingen. Just Eat Takeaway, met het hoofdkantoor in Amsterdam, is actief in 16 landen met naar eigen zeggen 60 miljoen klanten en 362.000 partners.

Jitse Groen wordt opgevolgd door Roberto Gandolfo die momenteel voorzitter is van de Raad van Toezicht van Just Eat Takeaway, dat voor 4,1 miljard euro is overgenomen door techinvesteerder Prosus.