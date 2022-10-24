Philips eindigt lager op hoger Damrak na schrappen 4000 banen

Philips hoorde maandag bij de grotere verliezers van de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Beleggers schrokken van de aankondiging van het zorgtechnologieconcern dat het 4000 banen gaat schrappen, waarvan vierhonderd in Nederland. Volgens analisten is de stap op zich positief, maar ze zien in het kwartaalbericht van Philips ook tekenen die kunnen wijzen op diepere financiële uitdagingen. Techinvesteerder Prosus was daarnaast verreweg de grootste daler in de AEX-index.

Na de bekendmaking van de reorganisatie stond Philips even op een min van 4 procent, wat tot de laagste koers van het aandeel in meer dan tien jaar leidde. Later liep het koersverlies wel iets terug. Uiteindelijk sloot Philips met een min van 1,5 procent.

De nieuwe Philips-topman Roy Jakobs maakte de reorganisatie, die naar verwachting 300 miljoen euro kost, maandagochtend bij het presenteren van de kwartaalcijfers bekend. De banenreductie levert een jaarlijkse kostenbesparing op van ongeveer hetzelfde bedrag. Philips presenteerde daarnaast tegenvallende resultaten, die onder meer worden veroorzaakt door leveringsproblemen en de hoge inflatie.

Prosus

Prosus ging op zijn beurt ruim 17 procent onderuit. De investeerder kampte met forse koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het een groot belang heeft. Beleggers lijken zich zorgen te maken over het investeringsklimaat in China, nu president Xi Jinping zijn machtspositie in het land verder heeft verstevigd. Zo ging internet- en gamesbedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, ruim 11 procent onderuit in Hongkong. Ook andere Chinese techbedrijven kregen rake klappen.

De AEX sloot 0,2 procent in de plus op 653,54 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 890,61 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,6 procent, geholpen door de forse koerswinsten op Wall Street van afgelopen vrijdag.

FTSE

De Londense FTSE-index won 0,6 procent. Britse beleggers reageerden positief op het nieuws dat oud-minister van Financiën Rishi Sunak de opvolger is van de Britse premier Liz Truss, die vorige week ontslag nam na het mislukken van haar begrotingsplannen.

De euro was 0,9874 dollar waard, bijna onveranderd ten opzichte van vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 84,27 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 92,78 dollar per vat.