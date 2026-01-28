Binnen minuten een zakelijke rekening: Informer Group speelt in op frustratie ondernemers

Een zakelijke rekening openen in Nederland is voor veel ondernemers nog altijd een frustrerende exercitie. Lange wachttijden, ingewikkelde checks en onduidelijke processen zorgen ervoor dat startende zzp’ers en mkb’ers soms weken moeten wachten voordat ze hun eerste factuur kunnen betalen.

Dat moet anders, vond Informer Group. Met Informer Money introduceert het fintechbedrijf een zakelijke betaalrekening die binnen vijf minuten te openen is en binnen één dag een werkend IBAN en betaalkaart oplevert. Informer Group is al dertig jaar actief in de wereld van boekhouden en financieel management voor kleine bedrijven. Vanuit die ervaring zag het bedrijf de kloof groeien tussen bankieren en boekhouden. „Wat we steeds vaker zagen, is dat banken tekortschieten in het aanbieden van één goede, doorlopende customer journey,” zegt CCO Peter Potters. „Terwijl ondernemers juist behoefte hebben aan snelheid, overzicht en eenvoud.”

Informer Money is vanaf nu beschikbaar en zonder extra vaste kosten te gebruiken voor Informer-gebruikers. Bekijk de website

van informer.money voor meer informatie over functionaliteit, prijzen en kortingen.

Banken zijn voorzichtiger geworden

Die behoefte wordt versterkt door een trend die veel ondernemers herkennen: het openen van een zakelijke rekening is de afgelopen jaren ingewikkelder geworden. Banken zijn terughoudender, onder meer door aangescherpte Know Your Customer-regels. Volgens Potters is dat doorgeslagen. „Het wantrouwen lijkt soms te regeren. Terwijl wij dagelijks werken met hardwerkende, bonafide ondernemers die gewoon aan de slag willen.”

Het gevolg is dat veel starters beginnen met een privérekening, met alle nadelen van dien. Privé- en zakelijke uitgaven lopen door elkaar, het overzicht verdwijnt en de administratie wordt onnodig complex. „Wij adviseren al dertig jaar om vanaf dag één zakelijk en privé te scheiden,” zegt Potters. „Maar als dat zo’n drempel is, moet je als aanbieder nadenken: hoe maken we dit wél makkelijk?”

Zakelijke rekening in 5 minuten

Die vraag leidde tot de ontwikkeling van Informer Money: een volwaardige zakelijke rekening die los te gebruiken is, maar ook naadloos aansluit op de boekhoudsoftware van Informer. Na een korte online KYC-check is het account binnen vijf minuten aangemaakt. Binnen één werkdag beschikt de ondernemer over een actief IBAN en een betaalkaart.

Volgens CEO Remco Frühauf is snelheid daarbij geen luxe, maar noodzaak. „Sommige ondernemers zitten twee weken te wachten voordat ze überhaupt een factuur kunnen betalen. Dat kan gewoon niet meer,” stelt hij. „Als ondernemer wil je direct vooruit.”

Bankieren en boekhouden in één flow

De kracht van Informer Money zit niet alleen in snelheid, maar vooral in integratie. Bankieren en boekhouden worden samengebracht in één veilige omgeving. Inkoopfacturen kunnen direct vanuit de administratie worden betaald, verkoopfacturen sneller geïncasseerd via betaallinks en financiële overzichten zijn continu up-to-date.

Transacties komen direct binnen, facturen worden automatisch verwerkt en betalingen kun je onderweg regelen; in de trein of tussen afspraken door

„Het financiële proces moet real-time zijn,” zegt Potters. „Het schrikbeeld dat ondernemers op zondagavond op zolder hun administratie zitten te doen, daar willen we vanaf. Transacties komen direct binnen, facturen worden automatisch verwerkt en betalingen kun je onderweg regelen; in de trein of tussen afspraken door.”

Weten waar je aan toe bent

„Als ondernemer wil je gewoon constant weten waar je aan toe bent. Alles gaat zo snel, je hebt geen tijd om eerst drie keer in te loggen of dagen te wachten op antwoorden. Dat probleem lossen we op met Informer Money. Bankieren is voor ondernemers geen eindproduct, maar een randvoorwaarde. Als die niet werkt, staat alles stil en precies dat lossen we op met Informer Money,” besluit Frühauf.

Informer Money werkt samen met Banking-as-a-Service-aanbieder Swan, die beschikt over een EMI-licentie. Veiligheid staat daarbij centraal. „Goede bescherming van financiële data en vermogen is heilig,” zegt Frühauf. „Dat was in 1993 al zo, toen we onze eerste boekhoudsoftware lanceerden, en dat is vandaag niet anders.’’

Grip op teamuitgaven met slimme betaalkaarten

Een belangrijk onderscheidend element van Informer Money is de directe beschikbaarheid van Mastercard-debitcards. Ondernemers kunnen meerdere kaarten uitgeven aan medewerkers en per kaart instellen wat wel en niet mag worden uitgegeven. Budgetten zijn eenvoudig te beheren, waardoor grip ontstaat op teamuitgaven. „Veel banken bieden dit nog niet,” zegt Potters. „Er zijn wel losse aanbieders van betaalkaarten, maar wij zien dit als een integraal onderdeel van financieel management. Als ondernemer wil je niet schakelen tussen verschillende systemen.”

We doen onszelf tekort als we zeggen dat we alleen een rekening aanbieden. Dit is een financiële set-up voor je hele team

Daarmee positioneert Informer Money zich nadrukkelijk niet alleen als bankrekening, maar als compleet financieel ecosysteem. „We zouden onszelf tekortdoen als we zeggen dat we alleen een rekening aanbieden,” aldus Potters. „Dit is een financiële set-up voor je hele team.”

Maatschappelijke insteek

Informer Group koppelt de lancering van Informer Money aan een duidelijke maatschappelijke keuze. Iedere stichting met een ANBI-status kan gratis gebruikmaken van een zakelijke Informer Money-rekening. Daarmee bouwt het bedrijf voort op een bestaande praktijk: ook de boekhoudsoftware wordt al jaren kosteloos aangeboden aan deze organisaties.

„Je kunt geen goede ondernemer zijn zonder ook sociaal te ondernemen,” zegt Potters. „Stichtingen doen belangrijk werk. Als wij hen kunnen helpen tijd en geld te besparen, kunnen zij zich richten op wat écht telt.” Die aanpak leverde Informer Group de B Corp-status op, waar het bedrijf trots op is.

Ownership over je financiën

Informer Money is per direct beschikbaar voor zzp’ers en mkb’ers en zonder extra vaste kosten te gebruiken door bestaande Informer-gebruikers. De oproep aan ondernemers is helder: neem zelf de regie. „Neem ownership over je financiële management,” besluit Potters. „Doe het zelf, en maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Daar zijn wij elke dag mee bezig.”