Pretpark Hennie van der Most onder de hamer, schuldeiser heeft geen geduld meer: ‘Ben er kapot van’

De financiële problemen van Hennie van der Most zijn zo groot geworden dat zijn Rotterdamse pretpark in wording onder de hamer gaat. Een van zijn schuldeisers wil niet langer op zijn geld wachten.

Het gaat om de Amsterdamse vastgoedfinancier Pearl Capital. Van der Most had medio 2024 zoveel geldnood dat hij er een lening van 7,5 miljoen euro afsloot. Het is overigens niet de enige miljoenenlening die hij inmiddels heeft uitstaan. Met de geleende miljoenen wilde hij andere schulden aflossen en toch nog door met de bouw van pretpark Rivoli, waar hij al meer dan tien jaar mee bezig is.

Maar Van der Most komt zijn afspraken over terugbetaling niet na. „Er was ons medegedeeld dat er een oplossing gevonden zou zijn met een externe financier”, zegt ceo Jacob Thalen van Pearl Capital, in het AD. „Helaas hebben wij net moeten vernemen dat Van der Most, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, er niet uit is gekomen met de desbetreffende financier. Daarom hebben wij zojuist moeten besluiten de percelen met opstallen morgen aan te bieden op de veiling.”

Hennie van der Most pacht grond voor pretpark tot 2030

Het terrein aan de Brielselaan in Rotterdam-Zuid is niet van Van der Most: hij heeft de grond in erfpacht van de gemeente tot eind 2030. Daarom werd het erfpachtrecht inclusief de opstallen als onderpand vastgelegd in de overeenkomst tussen Van der Most en Pearl Capital, die het AD heeft ingezien. Dat gaat nu op 31 maart via een executieveiling onder de hamer. Thalen: „Het is een beslissing die wij niet lichtvaardig hebben genomen.”

We hadden bijna een overeenkomst met iemand, maar die trok zich ineens terug Hennie van der Most

Van der Most zegt in een eerste reactie de moed nog altijd niet op te willen geven. Volgens hem was er een nieuwe partij die zijn pretpark wilde kopen. „We hadden bijna een overeenkomst met iemand, maar die trok zich donderdag ineens terug. Ja, ze wilden nog wel, maar dan voor een lijkenpikkersprijs. Ik ben er helemaal kapot van. Maar ik geef niet op, we knokken door.”

Hennie van der Most verkocht ondernemingen voor redding pretpark Rivoli

Van der Most verkeert al jaren in financiële problemen. Om zijn pretpark in Rotterdam-Zuid af te krijgen, verkocht hij vrijwel al zijn andere ondernemingen. Maar omdat die in veel gevallen ook al niet meer zo goed liepen als voorheen, kreeg hij daar veel minder voor dan hij verwachtte. In 2017 sloot hij voor het eerst een deal met een financier, maar die trok zich na enkele jaren terug.

Een bord bij de uitgang van het attractiepark, dat al veertien jaar op voltooiïng wacht. Foto: AD

Daarna kwamen andere partijen langs, zoals een hotelketen die wel brood zag in de locatie. Van der Most wilde zijn pretpark voor 55 miljoen euro verkopen, maar de hotelgroep zag daar vanaf: onder meer omdat Van der Most er niet in slaagde de gemeente te overtuigen van zijn plannen, en het erfpachtcontract daardoor niet verlengd dreigde te worden. Daardoor komt het terrein eind 2030 weer in handen van de gemeente.

Op zoek naar geld zocht Van der Most zijn heil de laatste twee jaar bij verschillende partijen, waarvan een aantal hem ook daadwerkelijk flinke bedragen leende. Ook een andere financiële partij leende Van der Most een miljoenenbedrag. De eigenaar van dat bedrijf laat het AD weten geduld met de ondernemer te hebben, en zijn situatie ernstig te betreuren.

Van der Most gold jarenlang als de ultieme selfmade man. Hij had een reeks bedrijven, waaronder ook pretparken, zoals die in een voormalige kerncentrale in Duitsland. Maar vier jaar geleden ontdekte het AD al dat hij financieel in de knel zat en overhoop lag met de gemeente, die zag dat het pretpark maar niet afkwam en geen heil meer zag in verlenging van de erfpacht.

Pretpark Hennie: portret van koppige zakenman

Deze maand ging de documentaire Pretpark Hennie tijdens het Rotterdamse filmfestival IFFR 2026 in première. Het is een portret van een vastberaden, maar koppige zakenman die niet kan loslaten en grossiert in micromanagement en goochelt met cijfers.