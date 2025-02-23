Brandbestrijdingsbedrijf kiest duidelijke AI-koers: ‘Werkt alleen als je duidelijke keuzes maakt’

Bij Kenbri, Nederlands grootste leverancier van brandbestrijdingsproducten, werd ruim een jaar geleden besloten om AI niet vrijblijvend te laten ontstaan, maar doelgericht in te zetten binnen één duidelijke digitale koers.



Niels Heijboer, ICT-manager bij Kenbri: „We zagen dat AI in korte tijd op meerdere plekken binnen de organisatie opdook. Dan kun je het laten gebeuren, of je kunt zorgen dat het past binnen je strategie en beveiligingskaders. Wij hebben bewust gekozen voor focus en samenhang.”



Een workshop bij KPN, via ICT-partner VTM, gaf extra richting aan die keuze. „Daar zagen we voorbeelden van hoe KPN en VTM eerder al andere organisaties hielpen om AI gestructureerd in te zetten binnen de bestaande omgeving van die bedrijven. Dat bevestigde voor ons dat een centrale aanpak noodzakelijk is.”

Regie over je data

Familiebedrijf Kenbri werd in 1983 opgericht in Stellendam. Al vanaf het begin ontwikkelde het bedrijf zich gestaag en inmiddels is Kenbri uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 250 tot 300 medewerkers. „Met zoveel verschillende mensen en afdelingen is het belangrijk dat informatie goed aansluit en veilig beschikbaar is”, aldus Niels. „Op een gegeven moment gebruikten medewerkers verschillende AI-tools naast elkaar. Dat lijkt innovatief, maar zonder duidelijke keuze verlies je het overzicht en de samenhang in je data. Dat past niet bij hoe wij willen werken.”



De keuze viel op Microsoft Copilot, omdat deze oplossing naadloos aansluit op de bestaande Microsoft-omgeving van Kenbri. „Onze beveiliging, rechtenstructuur en compliance-afspraken zijn direct van toepassing. Dat was voor ons doorslaggevend. We hebben heldere kaders opgesteld en investeren in bewustwording en kennis bij medewerkers. Zo zorgen we dat innovatie aansluit bij onze bedrijfsdoelstellingen.”

Efficiënter werken en beter inzicht

Volgens Niels draait AI niet alleen om technologie. „Het raakt processen, samenwerking en hoe we beslissingen voorbereiden. Daarom hebben we het niet benaderd als een losse IT-oplossing, maar als een vast onderdeel van hoe we als organisatie willen werken.” In de praktijk wordt Copilot onder meer ingezet voor het voorbereiden van rapportages, het sneller inzichtelijk maken van data en het efficiënter laten verlopen van vergaderingen. Informatie wordt overzichtelijk samengebracht en actiepunten uit vergaderingen worden direct vastgelegd, waardoor teams sneller kunnen schakelen.



Daarnaast zijn er verschillende interne AI-agents ingericht, waardoor informatie sneller toegankelijk is voor medewerkers. Zo kunnen zij bijvoorbeeld via een HR-agent eenvoudig vragen stellen over verlofregelingen en personeelsrichtlijnen. Dat vermindert losse vragen en maakt kennis direct beschikbaar binnen de organisatie.



Belangrijker nog: iedereen werkt vanuit dezelfde veilige basis. Dat geeft duidelijkheid en zorgt voor consistentie in de manier waarop we met informatie omgaan.

Samen innoveren

Kenbri werkt in dit traject samen met partners KPN en VTM. „Experts zoals zij, zijn in een proces als dit onmisbaar. Ze brengen ervaring mee uit andere organisaties en helpen ons om AI goed te implementeren in onze organisatie. Innovatie moet niet alleen technisch kloppen, maar ook praktisch werkbaar zijn. Het feit dat we altijd kunnen terugvallen op hun expertise en workshops geeft vertrouwen en maakt innovatie beheersbaar. ”



Voor Kenbri is AI daarmee geen tijdelijke trend. „Het is een strategisch hulpmiddel dat structureel waarde toevoegt aan ons dagelijks werk. Door duidelijke keuzes te maken en het goed te organiseren, zorgen we dat technologie onze groei ondersteunt — nu én in de toekomst.”