Jaap (64) moet voor het eerst solliciteren na faillissement 50 jaar oud familiebedrijf: ‘Hebben alles geprobeerd’

Jaap van Wijk viert deze week zijn 64ste verjaardag en moet voor het eerst in zijn leven solliciteren. De bloemenwinkel van zijn ouders, waar hij van kinds af aan werkte, is na ruim vijftig jaar failliet gegaan. „Ik ben geen opgever en heb extra hard mijn best gedaan. Het is jammer genoeg niet gelukt.”

„Wat begon als een droom, groeide uit tot een winkel vol bloemen, gesprekken, troost, liefde, rouw, geluk en zoveel bijzondere momenten. Generaties klanten hebben wij mogen helpen bij grote en kleine gebeurtenissen in hun leven en daar zijn wij enorm dankbaar voor”, schrijft het familiebedrijf - met vestigingen in Putten, Ermelo en Harderwijk op sociale media, volgens De Stentor.



Kosten stijgen, omzet niet

De onderneming begon in 1972 in Ermelo. In de loop der jaren kwamen er vestigingen bij in Harderwijk en Putten. Eigenaar Jaap van Wijk werkte van kinds af aan in de winkel van zijn ouders en nam uiteindelijk het stokje over. De afgelopen jaren zag hij de kosten stijgen, terwijl de omzet niet meegroeide.

Achter de schermen hebben we alles geprobeerd om open te blijven en bijvoorbeeld door te gaan met minder winkels Jaap van Wijk

„Achter de schermen hebben we alles geprobeerd om open te blijven, bijvoorbeeld door door te gaan met minder winkels. Ik ben geen opgever en heb natuurlijk extra hard mijn best gedaan omdat het ons familiebedrijf is. Het is jammer genoeg niet gelukt.” Van Wijk vroeg daarop zelf het faillissement aan. De rechtbank in Zutphen maakte het faillissement op 19 februari officieel.

Winkels dicht

Van Wijk was van plan de vier vestigingen in elk geval tot 1 maart open te houden. Klanten konden hun spaarpunten en cadeaukaarten zo nog inwisselen of afscheid nemen. Al snel werd duidelijk dat het einde van de maand niet gehaald zou worden.



„We wilden openblijven en de voorraad met korting verkopen tot we leeg waren. Nadat we posters met 50 procent korting ophingen, waren de winkels in Ermelo en Harderwijk binnen drie dagen leeg. Maandag is alleen de winkel in Putten nog open, maar aan het einde van de dag plakken we ook daar de ramen af.”

Foto: Ruben Schipper Fotografie

Van Wijk, die deze week zijn 64ste verjaardag viert, moet nu voor het eerst in zijn leven solliciteren. Ook zijn twaalf werknemers staan op straat.



„Ik wil eerst alles netjes afhandelen en daarna moet ik op zoek naar een nieuwe baan. Van jongs af aan ben ik bij het bedrijf betrokken geweest. Daardoor kom ik mijn hele leven al op de veiling in Aalsmeer. Ik denk dat daar vast wel iets te doen is voor me.”