Bulkautomaat bij Boxss Collect: ‘Ook de politie en het leger komen bij ons blikjes inleveren’

Boxss Collect biedt klanten ruimte met hun self-storage en storage to go aan huis. Het doel? Minder spullen in huis, dus minder frustratie over van alles dat eigenlijk vooral in de weg staat. Op dezelfde manier wil het bedrijf zowel klanten als anderen in de omgeving graag ontzorgen bij hun statiegeldflessen en -blikjes. ‘In die zin is het eigenlijk heel logisch dat we de bulkautomaten hebben laten plaatsen.’

Dat vertelt Boudewijn Bal, mede-eigenaar van het familiebedrijf dat hij met zijn ouders runt. Vanuit locaties in Oss en Schijndel, met concrete plannen om verder uit te breiden. Zowel in locaties voor self-storage als met de bulkautomaten, omdat de huidige twee exemplaren smaken naar meer. ,,We zamelen dagelijks zo’n twintig tot vijfentwintigduizend statiegeld-items in. En de meeste mensen vinden het een fantastische uitvinding dat ze er zakken tegelijk in kunnen gooien, met blikjes, flesjes en grote flessen dwars door elkaar heen.”

Voor een schone leefomgeving

Het familiebedrijf is sterk lokaal betrokken. Natuurlijk worden er sportverenigingen gesponsord en zijn er warme contacten met de gemeenten. Om een heel concrete bijdrage te leveren besloot Boxss Collect om in samenwerking met Statiegeld Nederland een bulkautomaat te plaatsen. „Blikjes en flesjes zouden niet zomaar in het rond moeten zwerven. Met de automaat maken we het mensen makkelijker, dus dragen we indirect bij aan een schonere omgeving. Zo doen we graag iets terug in Oss en Schijndel, en binnenkort op meer locaties.”



Er werd besloten om twee automaten te laten plaatsen, eentje op beide locaties. „De samenwerking met Statiegeld Nederland is heel prettig”, vertelt Bal. „Zij zijn er al veel langer mee bezig, maar willen graag leren van onze ervaringen in de praktijk. Je merkt dat ze waarderen hoe wij ons best doen om de automaten tot een succes te maken.”



Hij doelt onder andere op de manier waarop Boxss Collect de bulkautomaat onder de aandacht brengt bij andere ondernemers, die de blikjes en flesjes verkopen. En op de manier waarop ze het mensen die komen inleveren makkelijker maken. „Er hangt een telefoonnummer bij dat mensen kunnen bellen als ze vragen hebben, bijvoorbeeld over hoe ze de Tikkie-app kunnen downloaden om het statiegeld naar hun rekening te laten overmaken.” En schiet de automaat in storing? Dan is er altijd binnen een paar minuten een medewerker aanwezig.

‘Telefoons, servies en puntzakken friet met de friet erin’

Als er een storing plaatsvindt komt dat negen van de tien keer door de mensen die statiegeld-items inleveren, legt Bal uit. „Er stond laatst een loodgieter, die een bak met blikjes in de automaat kieperde. Hij was alleen vergeten dat er onderin nog wat lood en andere materialen lagen. Dat kan de automaat niet hebben, en we konden het die keer ook zelf niet oplossen.” Eerder vonden medewerkers al telefoons, servies en puntzakken friet met de friet er nog in. Meestal wordt dat onderin de automaat op een speciale plek opgevangen, dus gaat het goed.



Sowieso lukt het om de meeste storingen zelf op te lossen. „Eigenlijk valt het heel erg mee”, vult hij aan. „We zijn dagelijks vooral tijd kwijt met het goed schoonmaken van de automaat en met het legen van de bakken waarin de blikjes en flesjes worden opgevangen. Het kost ons zo’n 1,5 tot 2 uur per dag.”



Die tijd wordt vooral ingevuld door twee medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. „Zij hebben van ons de verantwoordelijkheid voor de twee automaten gekregen, wat ze fantastisch vinden.” Er liggen plannen om nog drie bulkautomaten te laten plaatsen, die zij ook zullen beheren. „Zo maken we het steeds meer mensen makkelijker om hun statiegeld-items in te leveren en wordt het beheer van de automaten voor ons financieel nog aantrekkelijker.”

Vergoeding per verpakking

Per ingeleverd statiegeld-item ontvangt Boxss Collect gemiddeld 1,7 cent vergoeding van Statiegeld Nederland. „Dat is geen verdienmodel, maar het helpt ons wel om uit de kosten te komen en we houden ook een leuk extraatje over.” Mensen die blikjes en flesjes inleveren kunnen ervoor kiezen om het statiegeld via een Tikkie te laten storten op hun bankrekening of het bedrag te doneren aan een goed doel. „Daarvoor werken we samen met de Voedselbank. Natuurlijk is dat een landelijke organisatie, maar we zien ook de lokale impact die ze hier maken.”



We merken wel dat er meer bezoekers op onze website zitten en spreken natuurlijk veel mensen uit de directe omgeving die komen inleveren. Zelfs de politie en het leger vanaf luchtmachtbasis Volkel komen hier hun blikjes en flesjes uit de kantine inleveren.”

Boxss Collect wil meer bedrijven helpen

Boxss Collect merkt aan alles dat de bulkautomaat een succes is, zowel voor het inleveren van blikjes en flesjes als voor het bedrijf zelf. Maar, mede-eigenaar Bal begrijpt ook dat niet elke ondernemer zomaar zo’n automaat kan plaatsen. „Misschien heeft iemand de ruimte niet beschikbaar, zien ondernemers op tegen het schoonmaken, verwisselen van de volle bakken of het laten ophalen van de statiegeld-items. In die gevallen willen we hen graag ondersteunen, om het toch mogelijk te maken.”



Het bedrijf werkt samen met Statiegeld Nederland om meer bedrijven te ondersteunen bij de uitdagingen die zij zien. Het doel is om het aantal bulkautomaten in Nederland snel te laten groeien tot vierhonderd. „Wie wil bijdragen aan een schonere omgeving nodigen we graag uit om met ons en Statiegeld Nederland in gesprek te gaan”, besluit Bal.

Wil jij ook meer uit je business halen?



Word statiegeld innamepunt en plaats een gratis bulkautomaat. Zo trek je meer bezoekers, krijg je meer omzet én meer tevreden klanten. Toon meer