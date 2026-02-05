Emile runt succesvolle datingsite voor ondernemers: ‘Er is altijd wel iets te bespreken’

In Nederland is bijna 25 procent van de mensen single. Onder ondernemers is dat percentage zelfs nog hoger: 28 procent. Het zette investeerder Emile van Veen (55) aan het denken. Een datingapp voor ondernemers - zou dat niet precies zijn wat er nog ontbrak?

Het idee waart jaren rond in zijn hoofd, maar hij is te druk om er daadwerkelijk iets mee te doen. Pas wanneer hij tijdens de coronapandemie vijf maanden in Marokko in lockdown zit, ontstaat de rust om het concept om te zetten in iets concreets. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is BizzKiss uitgegroeid tot dé datingsite voor ondernemers.

Eén plus één is twee

Emile ziet eerder in zijn omgeving al hoe relaties van ondernemers vaak onder druk staan. “Hard werken, veel stress, onregelmatige uren. Dat vergt begrip van een partner, maar niet iedereen kan dat opbrengen. Ik heb huwelijken zien stranden omdat partners het ritme en de beleving van ondernemerschap simpelweg niet konden volgen - heel begrijpelijk overigens.”



Tegelijkertijd hoort hij van vrijgezelle vrienden talloze horrorverhalen over ervaringen met datingsites: afspraken waarbij de match in kwestie tien jaar ouder of jonger bleek te zijn, zogenaamd succesvolle ondernemers die dat niet waren, of bijvoorbeeld mensen die heel ergens anders bleken te wonen dan ze hadden aangegeven. Emile: “Op datingsites wordt heel veel gesmokkeld om een profiel aantrekkelijker te maken. Dat leidt haast onvermijdelijk tot teleurstellingen."

Een eigen bloedgroep

Tijdens de lockdown vat hij de koe bij de horens. Emile analyseert twintig datingsites om te ontdekken wat wel werkt en wat niet, laat een pilot site bouwen en stuurt via MKB Belangen - waar hij op dat moment directeur is - een uitgebreide vragenlijst uit naar ruim 200.000 ondernemers. Meer dan 5.000 mensen reageren.



“Ik stond echt te kijken van de uitkomst”, vertelt Emile. “Ondernemers zijn aanzienlijk vaker single dan niet-ondernemers. Vrouwelijke ondernemers blijken bovendien vaker single dan mannelijke. Dat had ik niet verwacht, maar het bevestigde wel wat ik steeds al dacht: deze doelgroep zit anders in elkaar. Ondernemers vormen echt een eigen bloedgroep.”



Zijn verklaring is genuanceerd. “Ondernemen vraagt om lef, drive en bepaalde vorm van onafhankelijkheid. Daar zit niet iedereen op te wachten. En sommige mensen juist weer wel. Bij vrouwen speelt misschien nog mee dat er mannen zijn die het lastig vinden als een vrouw financieel volledige zelfstandigheid nastreeft, en soms wellicht ook succesvoller is. Hoe dan ook: ondernemers denken anders, leven anders en dat vraagt om een andere datingomgeving.”

Verificatie via KvK

De kern van BizzKiss is een verificatie via de Kamer van Koophandel. Leden klikken bij aanmelding hun bedrijf aan in de Kvk-lijst, en bevestigen hun identiteit vervolgens met een betaling van 0,01 cent via iDEAL. Die minimale betaling zorgt ervoor dat de naam in het KvK-uittreksel en tenaamstelling van de bankrekening overeenkomen, waardoor BizzKiss zeker weet dat de persoon daadwerkelijk de ondernemer in kwestie is. “Geen gesjoemel met leeftijd, woonplaats of beroep dus. Die gegevens halen wij namelijk uit het uittreksel”, aldus Emile. “Verder niets trouwens, anonimiteit op de site is natuurlijk gegarandeerd. De eerste vijftien dagen als lid zijn gratis, daarna betaal je €19,50 per maand.”



De helderheid en transparantie die BizzKiss garandeert, blijken voor veel gebruikers een verademing. “We horen vaak dat afspraakjes via ons veel leuker zijn dan die via andere datingsites. En dat snap ik. Want iedereen weet: zet twee ondernemers bij elkaar aan tafel met een glas wijn erbij, en ze vinden altijd wel iets om te bespreken. Ook als er geen romantiek ontstaat, is er vaak tóch een klik. We hebben al vaak berichten ontvangen dat het privé niets is geworden, maar dat er nog wél steeds contact is.”

Ook niet-ondernemers zijn nu welkom

Een leuke nieuwe ontwikkeling is dat BizzKiss inmiddels niet meer exclusief voor ondernemers is. “We kregen de afgelopen jaren herhaaldelijk twee opvallende reacties”, vertelt Emile. “De ene luidde: ‘Waarom alleen ondernemers? Dat is toch vragen om ellende? Twee mensen die alleen maar keihard werken, dat kan toch niet goed aflopen?’ De andere reactie kwam vaak vanuit de hoek van mensen met een vaste baan. Die zeiden: ‘Ik ben zelf geen ondernemer, maar ik val wél echt op ondernemende types.’”



Emile besluit daarom ook om een beperkt aantal niet-ondernemers toe te laten, maar wel op een manier zodat het voor ondernemers controleerbaar blijft wie ze te zien krijgen, en wie niet. “Leden kunnen zelf instellen of ze zichtbaar willen zijn voor ondernemers, voor KvK-geverifieerde ondernemers of voor iedereen. We zien grappig genoeg dat niet-geverifieerde ondernemers zich later vaak tóch nog laten verifiëren. Eenmaal op ons platform zie je dat het hier veilig is en dat je bovendien meer profielen te zien krijgt als je geverifieerd bent.”

Vaart der volkeren

Emile’s ultieme doel? “BizKiss in de vaart der volkeren meeslepen en nog veel groter maken. En ik geloof er echt in dat dat gaat lukken, want het is een uniek concept. Niet één datingsite in Europa kan garanderen dat de basisinformatie op de profielen klopt - wij wel. En dat in combinatie met het feit dat iedereen op ons platform daadwerkelijk tot dezelfde bloedgroep behoort. Dat kan niet anders dan een nog veel groter succes worden. Daar gaan we voor!”