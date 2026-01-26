Toen Tessa (22) een toothgem gezet kreeg, dacht ze: dit kan ik zelf beter, nu heeft ze haar eigen bedrijf

Diamanten en kristallen op je tanden. Gouden grillz over je gebit. Wat ooit vooral in de Amerikaanse hiphopscene te zien was, duikt nu steeds vaker op in Nederlandse monden. Ook in Dordrecht. Tessa Voortman (22) runt vanuit huis haar salon Flamegems. Wat drie jaar geleden begon uit teleurstelling over een slecht geplaatst steentje, is uitgegroeid tot een bedrijf. „Ik dacht: dit kan ik beter.’’

Het begon een paar jaar geleden, toen Tessa de trend online voorbij zag komen. Ze was vastberaden: ze moest dit hebben. In haar buurt kon de Dordtse echter helemaal geen plek vinden waar ze een toothgem kon laten plaatsen. Ze besloot naar een salon in Utrecht te gaan, maar dat bleek geen succes. Het steentje viel er na een maand alweer af, terwijl het er eigenlijk zeven maanden op hoort te zitten. „Toen dacht ik bij mezelf: dit kan ik beter”, vertelt ze in het AD. Ze bestelde online allerlei spullen en gebruikte zichzelf als proefkonijn. „Op een gegeven moment heeft mijn vriend me moeten tegenhouden. Ik had mijn hele mond volgeplakt.”



Al die oefening baarde kunst, want drie jaar geleden opende ze haar salon aan huis. In eerste instantie plaatste ze de kristallen bij vriendinnen, waarna ze besloot haar werk ook op sociale media te delen. Toen pas kwamen er veel klanten uit de Drechtsteden bij: „Ze boeken vaak spontaan een afspraak, zonder echt te weten wat ze willen. Dan geef ik graag advies.”

Ik heb nu denk ik wel vijftig jongens geholpen. Dat vind ik zo tof Tessa Voortman

Focus op grillz en toothgems

Via sociale media kwam ze erachter dat niet alleen toothgems, maar ook grillz steeds populairder werden. „Toen wist ik: hier moet ik me ook mee bezighouden. Alleen had ik wel twijfels, want de producten zijn best prijzig.”



Ondanks de twijfels is ze nu al tien maanden bezig met het maken van de grillz. Dat is een heel proces, want haar benodigdheden moeten uit Australië komen. „Zij leveren gecertificeerde producten. Ik vind het belangrijk om daarmee te werken, om veiligheid te waarborgen. Ook als dat betekent dat ik lang op de levering moet wachten.”



De vraag naar grillz wordt steeds groter, merkt ook de Dordtse op: „Een toothgem zit vaak een aantal maanden vast op je tand, terwijl je een grill kunt in- en uitdoen wanneer je wil.”

Een grill voor je tanden. Tessa maakt ze handmatig in haar vrije tijd. Foto: Jeffrey Groeneweg

Het is voor haar ook leuker om aan te werken, omdat het meer tijd in beslag neemt en ze haar creativiteit erop los kan laten: „Laatst kon ik niet slapen en ben ik midden in de nacht gaan werken.”

Diversiteit aan klanten

Toen Tessa met haar bedrijf startte, kwamen er vooral meiden in de salon. Maar door de komst van de tandversiering is dat uitgegroeid tot meer diversiteit: „Meiden, jongens, mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap, uitgesproken types en mensen die juist een heel simpel design willen. Ik kom van alles tegen”, vertelt ze enthousiast in haar werkkamer.

Klanten boeken vaak spontaan een afspraak, zonder echt te weten wat ze willen Tessa Voortman

Ze vindt het leuk dat er vooral steeds meer jongens bij haar langskomen, zeker na haar besluit om grillz toe te voegen: „Ik heb nu denk ik wel vijftig jongens geholpen. Dat vind ik zo tof!”

Veiligheid staat voorop bij Tessa

Een toothgem of grill ziet er misschien mooi uit, maar is het ook veilig voor je gebit? Het antwoord is ‘ja’, zolang het maar professioneel wordt aangebracht. Een tandarts van tandartsenpraktijk Admiraal uit Dordrecht bevestigt dit. „Met een goede werkwijze wordt het gebit niet aangetast.”

Een behandeling bij Tessa thuis. Foto: Jeffrey Groeneweg

Ook Tessa stelt veiligheid voorop. Daarom plaatst ze kristallen nooit te dicht bij de rand van de tand. „De lijm kan uitlopen. Als die over de rand komt en uithardt, kun je niet meer flossen. Logisch dat een tandarts daar niet blij van wordt.” Met grillz raadt ze aan ze tijdens het eten uit te doen, omdat anders de tanden wél kunnen beschadigen.



Voorlopig combineert Tessa haar salon nog met haar baan als HR-medewerker. Het plaatsen van kristallen en het maken van grillz kost haar haar vrije tijd, maar dat heeft ze er graag voor over: „Dit is wat ik het liefst doe. Mijn droom is om van tandversiering mijn vaste baan te maken, misschien zelfs wel met medewerkers erbij.”