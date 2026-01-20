Daan betaalde wél tijdig zijn coronasteun terug, nu eist hij compensatie: ‘1,5 miljoen euro verdampt’

Retailondernemer Daan Broekman uit Utrecht vindt dat bedrijven die hun belastingen tijdens corona netjes betaalden, worden benadeeld. Sommige concurrenten kregen hun schulden deels kwijtgescholden, waardoor volgens hem een ongelijk speelveld is ontstaan. Hij eist compensatie van de Belastingdienst. „Ik word gestraft.”

Lees verder onder de advertentie

‘Dit stuk wat ik schrijf zat al een tijdje onder mijn huid. Nu ging mijn bloed koken’, schreef Daan afgelopen woensdag op LinkedIn. Hij reageerde op het nieuws dat familie De Leeuw mediabedrijf Audax verkoopt na korting op belasting- en UWV-schulden. Die kwijtschelding zit hem dwars — vooral omdat hij zijn belastingen tijdens corona wél terugbetaalde. „Ik word gestraft”, vertelt Daan, eigenaar van kledingwinkels Broekman en De Rode Winkel, in gesprek met De Ondernemer. „Waarom zou ik nu nog belasting betalen als iemand anders het niet hoeft en er geen compensatie is voor wie wél betaalde?”



Lees ook: Ben en David krijgen groot deel van 600.000 euro aan coronaschuld kwijtgescholden: ‘Kunnen eindelijk over toekomst nadenken’

1,5 miljoen euro ‘verdampte’ spaarpot

Voorafgaand aan de coronapandemie had Daan voor de renovatie van zijn winkelpand een spaarpot van 1,5 miljoen euro opgebouwd. „Het pand renoveren kostte zeven miljoen euro. Maar die 1,5 miljoen is tijdens corona verdampt, omdat ik tussen maart 2020 en oktober 2022 mijn belasting direct betaalde. Daardoor moest ik 1,5 miljoen euro extra lenen tegen een hogere rente. Dat heeft een grote impact op wat we vandaag de dag nog kunnen investeren.” Zonder dat extra leenbedrag had hij direct meer kunnen verduurzamen en zo zijn energierekening kunnen verlagen. „Maar dat geld zit nu vast in een lening. Ondertussen hoor ik van concurrenten dat zij tonnen kwijtgescholden hebben gekregen. Dat geeft hen nu een voordeel bij investeringen.”

Waarom zou ik nu nog belasting betalen als iemand anders het niet hoeft en er geen compensatie is voor wie wél betaalde Daan Broekman

Hij wijst op voorbeelden in de retailsector, zoals modeondernemer Rick Moorman, die aan De Ondernemer vertelde dat 70 procent van zijn coronaschuld van 400.000 euro werd kwijtgescholden. „Hij zit in hetzelfde modesegment. Niets ten nadele van Rick Moorman, maar dat is dus een collega-ondernemer die zo honderden duizenden euro’s belastinggeld geschonken krijgt. Dat geeft hem de mogelijkheid om te investeren, terwijl ik dat niet kan.”

Lees verder onder de advertentie

Officieel verzoek aan Belastingdienst

Om de ongelijke behandeling aan te kaarten, stuurde Daan een aangetekende brief naar de Belastingdienst. Branchevereniging INretail steunt zijn actie en plaatste het voorbeeld op hun site, zodat andere ondernemers mee kunnen doen. „Eigenlijk is mijn oproep dat ondernemers massaal die brief downloaden, invullen en opsturen.” Volgens Daan moet de compensatie aansluiten bij wat andere ondernemers kwijtgescholden kregen: bijvoorbeeld 60, 70 of 80 procent van de belastingschuld. „We hebben het dan over miljarden. Maar als we nu niets doen, kost het ook miljarden omdat ondernemers gefrustreerd raken, stoppen of vertrekken naar het buitenland. Dan verdwijnt hun verdienvermogen uit Nederland.”



Daan ziet de kern van het probleem in slechte communicatie door de overheid. „Er is totaal niet duidelijk gemaakt wat de consequenties waren van je keuze om uitstel te nemen of direct te betalen. Sommige ondernemers hebben het risico genomen om niet te betalen en profiteren nu, terwijl anderen die wél betaalden geen enkele erkenning krijgen.”

Belastingdienst: communicatie was volledig

In een reactie stelt de Belastingdienst dat tijdens de coronaperiode ruim 400.000 ondernemers uitstel van betaling aanvroegen voor onder meer btw en loonheffingen. De Belastingdienst deed een appel op ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig was om financiële problemen te voorkomen of het hoofd te bieden.



Volgens de Belastingdienst is er intensief gecommuniceerd over de voorwaarden, via onder meer de website, Kamerbrieven, persberichten, brancheorganisaties, de KVK en sociale media. Ook stelt de fiscus dat informatie over voorwaarden voor schuldsanering te vinden zijn bij de KvK, bij ondernemersplein.nl en op hun eigen site. Vanaf het begin is benadrukt dat ‘van generieke kwijtschelding van schulden geen sprake kan zijn, juist om concurrentieverstoring te voorkomen’. Op Daan Broekmans punt over gebrekkige communicatie reageert de dienst dat de informatievoorziening volledig was en ‘politiek en maatschappelijk mandaat had.’

Er wordt ten onrechte gesuggeereerd dat in een aanzienlijk aantal gevallen 80 procent van de coronabelastingschulden is kwijtgescholden Woordvoerder Belastingdienst

De Belastingdienst noemt de stelling dat voor veel ondernemers later kwijtscheldingsmogelijkheden zijn ontstaan ‘onjuist’. Ook wordt in de brief op de INretail-website ten onrechte gesuggereerd dat ‘in een aanzienlijk aantal gevallen tot wel 80 procent van de openstaande coronabelastingschulden is kwijtgescholden’. De dienst heeft verder geen andere brieven ontvangen die gedownload zijn vanaf de website van INretail.

Lees verder onder de advertentie

‘Corona is nooit weg’

Daan Broekman blijft erbij dat ondernemers tijdens corona geen volledig beeld kregen van de gevolgen van hun keuzes. Dat informatie over voorwaarden voor schuldsanering online te vinden was, neemt zijn kritiek niet weg. „Er is totaal niet duidelijk gemaakt wat de consequenties waren van je keuze om uitstel aan te vragen of direct te betalen. Sommige ondernemers hebben het risico genomen om niet te betalen en profiteren nu, terwijl anderen die wél betaalden geen enkele erkenning krijgen.” Volgens hem is corona “nooit weg” en draait het nu vooral om de zware nasleep waar veel ondernemers mee zitten.

Lees ook: De ene ondernemer krijgt coronaschuld kwijtgescholden, de ander niet: is er willekeur?