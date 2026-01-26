Deze ondernemer gaat een munitiefabriek in Nederland bouwen: ‘De defensie-industrie moet snel opschalen’

Lees verder onder de advertentie

Het bedrijf Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) van Gerard Zondervan maakt het nieuws vrijdagmiddag bekend. De Brabantse miljonair wil nu nog geen toelichting geven, schrijft Tubantia. Defensie en de provincie zijn volgens hem ingelicht. De provincie Overijssel bevestigt dat, maar heeft nog geen concrete plannen te zien gekregen. Ook de gemeente Hellendoorn is op de hoogte.



Op de gekozen plek wordt nu nog kaas gemaakt door een bedrijf dat De Kaasbunker heet. Dat bedrijf kocht in 2012 dit voormalige munitiedepot van Defensie. Zondervan zegt dat afgelopen week het koopcontract is getekend.

de druk op Nederland, Europa en de EU om meer op eigen benen te staan wordt elke week tastbaarder Gerard Zondervan

Op eigen benen staan

Over de noodzaak van een munitiefabriek in Nederland schrijft hij op zijn LinkedIn-account: „En eerlijk is eerlijk: de druk op Nederland, Europa en de EU om meer op eigen benen te staan wordt elke week tastbaarder.”



De gemeente Hellendoorn laat weten dat het bedrijf de gemeente heeft ingelicht en om een gesprek heeft gevraagd. Dat is er nog niet van gekomen en het is ook nog niet gepland. Hellendoorn zegt met de zakenman in gesprek te zullen gaan.



Woordvoerster Christien Middelkamp: „We hebben nog geen officiële aanvraag ontvangen. Er is dus geen plan dat wij kunnen beoordelen. Als het er is zullen we dat zorgvuldig doen en ook kijken wat het voor de omgeving en de omwonenden betekent.”



Mensen uit de omgeving vragen zich in ieder geval af of dit plan te rijmen is met de bouw van windmolens. De provincie acht dit gebied geschikt voor een energiepark met 5 tot 7 windmolens. De gemeente zegt te begrijpen ‘dat deze aankoop vragen kan oproepen bij inwoners’. Hellendoorn belooft die serieus te nemen. „Nu is het nog te vroeg om inhoudelijk op mogelijke stappen vooruit te lopen”, aldus Middelkamp.



Granaten tegen drones

De ondernemer is met Artillerie Inrichtingen Armaments al actief in de defensie-industrie. Vorig jaar liet hij zien dat hij een speciale granaat heeft bedacht om drones uit de lucht te schieten. In de granaat zitten kleine metalen balletjes. Als het projectiel in de lucht ontploft, raken deze balletjes de drones. Hierdoor kunnen de vliegende apparaten geen soldaten meer aanvallen.



Sinds 2003 heeft Nederland geen eigen fabriek meer voor dit soort materiaal. Volgens Zondervan is dat gevaarlijk. Hij vindt dat we niet afhankelijk moeten zijn van andere landen. Als er ergens oorlog uitbreekt, houden landen hun voorraden namelijk vaak voor zichzelf.



Zondervan op LinkedIn: „Nederland moet weer eigen munitiecapaciteit opbouwen. En wij hebben de stap naar voren gemaakt.”

De defensie-industrie moet opschalen. Snel, robuust en voorspelbaar Gerard Zondervan

Veiligheid en opslag

De veiligheid rondom de fabriek is volgens hem erg belangrijk. Werken met explosieve stoffen mag alleen onder zeer strenge voorwaarden. Daarom gebruikt de ondernemer bunkers in Duitsland voor de opslag. Alleen de hoeveelheid materiaal die direct nodig is voor de productie, gaat naar de fabriek.



Zondervan hoopt de fabriek snel te kunnen openen. Hij rekent op steun voor zijn plannen voor de productie nu de onrust in de wereld toeneemt. Naast Nederland kijkt de ondernemer ook naar locaties in landen zoals de Verenigde Staten en Engeland.



Zondervan: „Iedereen is het erover eens: de defensie-industrie moet opschalen. Snel, robuust en voorspelbaar. De realiteit is alleen weerbarstig, zeker bij single-use (dat wil zeggen alleen militaire) toepassingen.”



„Dan draait opschaling in veel gevallen vrijwel volledig op de onderneming: de capex (investeringen, red.), vergunningen, risico, voorraden, productieketen. Zonder locatie, structurele steun en passende financiering voelt dat als boksen met je handen op je rug. Als we écht een versnelling willen, wordt het tijd dat beleid, uitvoering en kapitaal meebewegen. Wij kiezen ervoor om nu al daden te stellen.”



