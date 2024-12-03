Lees verder onder de advertentie

Wie zelf jonge kinderen heeft, weet hoe vol de afvalbak kan raken met wegwerpluiers. Jaarlijks gaan er in Nederland ruim een miljard doorheen. Onnodig, als je bedenkt dat kinderen biologisch gezien veel vroeger zindelijk kunnen zijn. Met haar app wil Leeffers de zindelijkheidsleeftijd omlaag brengen. „Gemiddeld kan een kind al met anderhalf jaar zindelijk zijn. Met de begeleiding in onze app ben je zo van de luiers af. Dat scheelt de helft van het luiergebruik en dus bergen afval.”

Van luierfrustratie naar productidee

Toen haar jongste kind in de luiers zat, herkende ze het probleem van luierafval uit eigen ervaring. Samen met orthopedagogen en kinderverpleegkundigen ontwikkelde ze een methode die kinderen sneller zindelijk maakt. Het resultaat: De Pot Op®, een app voor zindelijkheidstraining die ouders stap voor stap begeleidt met video’s, dagplannen, een forum en 1-op-1-contact met experts.



De app biedt ouders de keuze: in drie tot vijf dagen van de luiers af, of via een geleidelijk traject. „We merken dat ouders vaak vooral twijfelen: kan mijn kind dit al? Heb ik er zelf de tijd voor? De app helpt die drempels wegnemen en geeft vertrouwen.”

Christiaan Hazelaar, ondernemersadviseur KVK. Fotografie: Jean-Pierre Jans.

Groei vraagt om geld

Na drie jaar op de markt, grotendeels gefinancierd met eigen middelen en subsidies, wilde Leeffers versnellen. „We wilden de app doorontwikkelen, meer ouders en kinderopvangorganisaties bereiken en een vast team opbouwen.”



Voor die volgende stap was externe financiering nodig. Wat volgde was een zoektocht in het financieringsdoolhof. Ze sprak met andere ondernemers uit haar netwerk. „Zij lieten me zien dat er veel meer opties zijn dan alleen een banklening of venture capital. Denk aan kredietmaatschappijen, subsidies of angel investors.”

Hobbels en keuzes

Toch bleek niet elke optie passend. Kredietmaatschappijen vroegen bijvoorbeeld om persoonlijk mee te tekenen. „Met een gezin en hypotheek was dat voor mij geen optie.” Ook een bank leek aanvankelijk mee te gaan, maar haakte op het laatste moment af. „Dat was zuur. Maar daardoor zag ik in hoe belangrijk het is om verder te kijken dan de meest voor de hand liggende opties.”

Uiteindelijk vond ze een groep angel investors die 350.000 euro inlegden en meedachten over strategie, sales en netwerk. „Dat was voor mij doorslaggevend. Het ging mij niet alleen om geld, maar ook om strategische steun. Dankzij die investering konden we drie vaste medewerkers aannemen. Voor het eerst had ik het gevoel: het bedrijf draait door, ook als ik er even niet ben.”

Intensieve leerschool

De financieringsronde was voor Leeffers een intensieve leerschool. „Je zit als ondernemer aan tafel met partijen die dit dagelijks doen. Alle termen vliegen je om de oren, zoals convertible loans, waarbij je nu geld leent dat later kan worden omgezet in aandelen, en equity, waarbij een investeerder aandelen in je bedrijf krijgt in ruil voor geld. Dat is in het begin overweldigend. Maar het dwingt je ook om beter te begrijpen wat bij je bedrijf past.”



Met een sterk team en groeiende bekendheid kijkt Leeffers vooruit. De recente investering geeft haar bedrijf de slagkracht om groter te denken. „Ik wil dat de zindelijkheidsleeftijd in westerse landen weer daalt. En op termijn wil ik het platform uitbreiden naar andere thema’s, zoals slaap en voeding. Wereldwijd.”

„Eliannes verhaal laat goed zien hoe ingewikkeld een financieringstraject kan zijn”, zegt ondernemersadviseur Christiaan Hazelaar (KVK). „Veel ondernemers onderschatten hoe breed het landschap aan opties is en focussen te snel op één mogelijkheid. Met de onafhankelijke keuzehulp van de FinancieringsGids vind je passende financiering voor jouw bedrijf. Daarnaast kun je sparren met een onafhankelijke en ervaren adviseur die met je meedenkt en houvast biedt. Dat geeft rust en richting, zodat je beter voorbereid een aanvraag kunt doen.”



De FinancieringsGids is een samenwerking van KVK, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Stichting MKB Financiering. Het onafhankelijke platform helpt ondernemers bij het vinden van passende financiering met een handige keuzehulp, informatie en onafhankelijk advies.