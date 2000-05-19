Veel werkgevers laten kansen liggen: er is meer mogelijk op de werkvloer dan gedacht

Een medewerker die zijn werk niet meer kan doen zoals voorheen. Of een nieuwe werknemer met een beperking die je graag wilt aannemen, maar waarbij praktische vragen ontstaan. Veel werkgevers gaan in zo’n situatie zelf op zoek naar oplossingen. Wat minder bekend is: er is een partij die hierover met je mee kan denken, en ook de nodige ondersteuning kan bieden.

En dat meedenken blijkt waardevoller dan één specifieke regeling. „Werkgevers komen met een concrete vraag bij ons”, vertelt arbeidsdeskundige Aloys van der Moolen van UWV. „Als wij op de werkplek komen kijken, zien we dat er vaak meer mogelijk is dan vooraf gedacht.”

Verder kijken dan de aanvraag

Volgens Van der Moolen en stafarbeidsdeskundige Marty Smits zit de kracht van UWV niet in één product of subsidie. Het zit in de combinatie van kijken, analyseren en adviseren.



Een werkgever dient bijvoorbeeld een aanvraag in voor aangepast vervoer voor een werknemer. Op papier lijkt dat logisch. In de praktijk blijkt het vraagstuk regelmatig breder.



Smits: „Iemand bereikt daarmee misschien wel het werk, maar niet zelfstandig de eigen werkplek. Of het toilet is niet toegankelijk. Dan moet je verder kijken dan alleen die eerste aanvraag.”



Dat vraagt om een brede blik. Arbeidsdeskundigen beoordelen de hele werksituatie. Welke obstakels spelen er? Wat is nodig om iemand duurzaam aan het werk te houden? En welke oplossingen past daarbij?



Het levert werkgevers meer op dan alleen een praktische aanpassing. Het helpt organisaties om kennis en ervaring binnenboord te houden en voorkomt dat medewerkers onnodig uitvallen.

Van vraag naar totaaloplossing

Een praktijkvoorbeeld maakt dat concreet. Bij een laboratorium waar een medewerker afhankelijk werd van een rolstoel, lag de eerste vraag bij automatische deuropeners. Logisch, gezien het aantal deuren in het pand.



Tijdens het bezoek van een arbeidsdeskundige bleek er meer nodig. De medewerker bereikte bijvoorbeeld de kantine niet zelfstandig. Ook de entree en parkeerplaats vormden een obstakel. Samen met de werkgever is gekozen voor een bredere aanpak: aanpassingen aan deuren, entree en toegankelijkheid van het gebouw.



„Dan zie je dat zo’n vraag ineens groter wordt”, zegt Van der Moolen. „Omdat het beter werkt voor die medewerker.” Het resultaat: een werkplek waar de werknemer in staat wordt gesteld zijn werk uit te voeren.

Subsidie maakt het mogelijk

UWV ondersteunt werkgevers met een vergoeding voor de extra kosten die zij maken om een werkplek aan te passen. Het gaat om meerkosten die voortkomen uit het aanpassen van de werkplek vanwege de beperking van de werknemer.



Denk aan aanpassingen aan een gebouw, machine of werkplek die specifiek nodig zijn voor die ene medewerker. Voorwaarden zijn onder andere dat het geen reguliere bedrijfskosten zijn en dat het gaat om een passende oplossing.



De nadruk ligt niet op de subsidie zelf. „De subsidie is een middel”, legt Smits uit. „Het gaat erom dat iemand aan het werk blijft of aan de slag gaat. Daar begint het gesprek.

Behouden van personeel

Die insteek maakt ook het verschil bij bestaande medewerkers die uitvallen. Werkgevers hebben vanuit de wet al een verantwoordelijkheid om te kijken hoe iemand kan blijven werken. UWV ondersteunt daarin.



Een voorbeeld: een werknemer in een industrieel pand kon door fysieke klachten de trap naar zijn werkplek niet meer gebruiken. Verplaatsen naar een andere plek bleek geen optie. De oplossing kwam in de vorm van een lift aan de buitenzijde van het gebouw.



Een forse investering, maar wel een die ervoor zorgde dat de medewerker zijn werk behield. „Je zoekt samen naar wat wél werkt”, zegt Smits. „Soms ligt de oplossing buiten het eerste idee.”

Onbekend met de mogelijkheden

Ondanks deze mogelijkheden weten veel werkgevers UWV niet te vinden. Ook tijd speelt mee. HR-afdelingen en ondernemers richten zich op dagelijkse zaken. Een voorziening regelen komt pas in beeld als het echt nodig is.



„Werkgevers kennen UWV vooral van uitkeringen en verplichtingen”, zegt Smits. „Terwijl we juist ook graag mee helpen denken en onderzoeken welke voorzieningen mogelijk zijn om werknemers aan het werk te helpen of te houden.”

Begin met de vraag