Vijf labels, één strategie: schaal zonder verlies van focus

Een jaar na de livegang staat De Nieuwe Lichting nadrukkelijker op de kaart. Vijf studentenuitzendorganisaties, elk met een eigen historie en specialisme, werden samengebracht onder één merk. Geen cosmetische rebranding, maar een strategische stap die volgens CEO Evert Geerdink noodzakelijk was om relevant te blijven in een arbeidsmarkt die steeds complexer wordt.

Tegelijkertijd valt die keuze samen met een actueel kantelpunt: de nieuwe uitzend-cao, die per 1 januari 2026 het principe van gelijkwaardigheid tussen vast en flexibel werk centraal stelt.

De arbeidsmarkt vraagt om schaalbaarheid, overzicht en flexibiliteit. Zeker voor organisaties die structureel werken met studenten en starters. „We merkten dat we met losse labels steeds vaker tegen grenzen aanliepen,” zegt Geerdink. „Niet omdat we te klein waren, maar omdat grotere opdrachtgevers behoefte hebben aan één gesprekspartner, één visie en één strategisch kader.”

De Nieuwe Lichting verenigt vijf ervaren labels, met Studenttalent, opgericht in 1994, als oudste. Al deze ervaring in verschillende sectoren is nu slim samengebracht. „We zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie en hebben inmiddels de positie van tweede grootste speler in de markt bereikt,” zegt Geerdink. „In de huidige arbeidsmarkt wordt het adviseren en strategisch meedenken steeds belangrijker ten opzichte van operationeel leveren. Dan helpt het als je als één organisatie aan tafel zit.”

Betere matching, minder uitstroom

Voor werkgevers zit de winst vooral in overzicht en betere matching. Voorheen konden kandidaten via het ene label terechtkomen in een bijbaan die minder goed aansloot bij hun studie, terwijl er elders binnen de groep wél studiegerelateerde functies beschikbaar waren. „Die schotten zijn nu weg,” aldus Geerdink. „We kijken over sectoren heen naar wat écht past bij een kandidaat. Dat voorkomt uitstroom en vergroot de waarde voor opdrachtgevers.”

Studenten en starters krijgen sneller werk dat aansluit bij hun opleiding en ambities, terwijl werkgevers profiteren van medewerkers die gemotiveerder zijn en langer blijven

Dat heeft ook effect op de kwaliteit van instroom. Studenten en starters krijgen sneller werk dat aansluit bij hun opleiding en ambities, terwijl werkgevers profiteren van medewerkers die gemotiveerder zijn en langer blijven. „Uiteindelijk draait het om duurzame matches,” zegt Geerdink. „Niet om zo snel mogelijk iemand plaatsen, maar om de juiste persoon op de juiste plek.”

Nieuwe cao als strategisch kantelpunt

Het 1-jarige bestaan van De Nieuwe Lichting valt samen met de invoering van de nieuwe uitzend-cao, die per 1 januari 2026 van kracht is. Daarin staat het principe van totale gelijkwaardigheid centraal: uitzendkrachten moeten gelijkwaardig worden beloond ten opzichte van vaste medewerkers. Dat roept bij veel werkgevers vragen op over kosten. Volgens Geerdink is dat beeld te eenzijdig.

„Er wordt vaak gezegd dat uitzenden hierdoor automatisch duurder wordt,” zegt hij. „Maar dat klopt niet per definitie. Het hangt sterk af van de cao van de opdrachtgever en van hoe je arbeidsvoorwaarden inricht.” Waar voorheen vaste componenten één op één moesten worden overgenomen, biedt de nieuwe cao juist ruimte om breder te kijken. Alles wat waarde heeft voor vaste medewerkers telt mee: van een bijdrage aan je sportabonnement tot ontwikkelmogelijkheden.

Minder frictie, lagere indirecte kosten

Die benadering levert volgens De Nieuwe Lichting ook indirecte voordelen op. „Uitzendkrachten voelen zich serieuzer genomen,” zegt Geerdink. „Dat leidt tot minder ontevredenheid, minder verloop en een soepelere onboarding. Uiteindelijk dalen daarmee de indirecte kosten voor opdrachtgevers.” Belangrijk daarbij is het bredere perspectief, benadrukt Geerdink.

De nieuwe cao dwingt organisaties vooral om bewuster en transparanter te kijken naar hoe ze flexibel werk organiseren

„De afgelopen jaren is er al veel veranderd in beloning en arbeidsvoorwaarden op de arbeidsmarkt. De nieuwe cao dwingt organisaties vooral om bewuster en transparanter te kijken naar hoe ze flexibel werk organiseren.” Bovendien verschilt de impact sterk per sector. „Een sobere cao vraagt iets anders dan een uitgebreide cao in bijvoorbeeld de overheid of financiële dienstverlening.”

De rol van de uitzendpartner is daarin cruciaal. „De vraag is: hoe ga je met die veranderingen om? Wij kiezen ervoor om niet alles één op één door te rekenen. Het moet werkbaar blijven. Dat vraagt om samenwerking en vertrouwen.”

Second opinion als startpunt

Die houding past bij de manier waarop De Nieuwe Lichting zich wil positioneren: niet als leverancier, maar als strategische sparringpartner. In een campagne rondom de nieuwe cao nodigt de organisatie opdrachtgevers expliciet uit om een second opinion te vragen. „Veel bedrijven denken dat flexibele arbeid ondoorzichtig en duur is,” zegt Geerdink. „Wij laten zien dat het ook slimmer, transparanter en toekomstbestendig kan.”

Volgens Geerdink is die dialoog essentieel. „Je kunt het niet alleen bij de opdrachtgever neerleggen. Flexibele arbeid moet voor beide kanten kloppen, anders werkt het niet.”

Studentenwerk als springplank

De ambities reiken verder dan het hier en nu. De Nieuwe Lichting wil relevanter worden voor zowel studenten als werkgevers. „Onze naam is nieuw, dus we bouwen aan naamsbekendheid,” zegt Geerdink. „Maar inhoudelijk doen we al decennia mee.” Die lange historie zie je terug in de loopbanen van oud-uitzendkrachten. „Mensen die ooit via ons werkten, zijn nu manager of doorgegroeid tot directeur,” zegt Geerdink. „We zijn vaak de plek waar een loopbaan begint. Dat maakt studentenwerk tot een echte springplank.”

Volgens Geerdink is dat precies waar studentenwerk en flexibele banen in de toekomst om draaien: ontwikkeling. „Uitzenden heeft een tijdlang aan populariteit verloren. Maar met de nadruk op gelijkwaardigheid en perspectief denk ik dat flexibele arbeid juist weer aantrekkelijker wordt.”