Zo creëerde Brandzaak meer rust en omzet: ‘Voorheen stonden we op zondag nog koffiebonen te branden’

Harun Bingül (40) is niet het type ondernemer dat groot doet over groei of succes. Hij praat liever over de kwaliteit van koffie dan over omzet. Toch bouwde hij samen met zijn broer Sefa een succesvol bedrijf: Brandzaak, waar koffiebonen pas worden gebrand nadat een bestelling is binnengekomen.

Wat dat in de praktijk betekent? Harun: „Dat iets simpels als het kiezen van een bezorgmoment uiteindelijk een belangrijk onderdeel werd van de totale klantbeleving.”

Altijd verse koffie

Het idee voor Brandzaak ontstond heel natuurlijk. Sefa werkte jarenlang als barista en groeide door tot trainer van barista’s op nationaal niveau. Hij kende koffie van binnenuit: hoe bonen zich gedragen, wat het brandproces doet, en vooral hoe versheid het verschil maakt. Harun werkte op dat moment in de marketing, maar was klaar voor een nieuwe uitdaging. „We wilden al heel lang samen iets beginnen”, vertelt hij. „En koffie voelde logisch.”



Toen de broers Brandzaak in 2013 begonnen, was online bestellen lang nog niet zo vanzelfsprekend als nu. Harun: „Elektronica misschien, maar koffie? Nee.” In de basis was het idee simpel: geen koffie leveren die al weken op een plank staat, maar pas beginnen met het branden van bonen zodra een bestelling binnenkomt.

Een logistieke puzzel

Al snel raakten steeds meer mensen eraan gewend om hun koffie online te bestellen. Goed nieuws voor de broers, maar daardoor kwamen ze wel voor een grote uitdaging te staan. „We branden onze koffie pas nadat iemand heeft besteld”, legt Harun uit. „Dat betekent dat we niet vooruit op voorraad werken, maar iedere bestelling vers moeten inpassen in onze productieplanning. De branddatum staat daarom ook altijd op iedere zak vermeld.”



En juist daar zat de uitdaging: productie en logistiek moeten perfect op elkaar aansluiten. De koffie moet zo vers mogelijk worden gebrand, verpakt én vervolgens op het afgesproken moment bij de klant worden bezorgd. Het werd een systeem waarin productie, planning en bezorging continu op elkaar afgestemd waren. „Het is ambacht aan de voorkant, maar een strak georganiseerd proces aan de achterkant.”

Het kantelpunt

In die zoektocht naar balans bleek de samenwerking met PostNL een kantelpunt. In het begin werkte Brandzaak met een andere bezorger, maar dat leverde te vaak problemen op in timing en betrouwbaarheid. Harun: „Je kunt alles goed doen in je eigen proces, maar als de bezorging niet klopt, voelt de klant dat alsnog als jouw fout.”



Niet alleen de bezorging werd door de nieuwe samenwerking stabieler, er werd ook actief meegedacht over hoe bepaalde processen slimmer konden worden ingericht. Een van de belangrijke aanpassingen kwam via een accountmanager van PostNL, die de broers wees op een plug-in waarmee klanten hun bezorgmoment én locatie konden kiezen. „Dat hebben we meteen geïmplementeerd”, vertelt Harun. “En dat veranderde alles.”

Grip op planning

De aanpassing had impact op zowel de klant als het bedrijf. Door klanten zelf hun bezorgdag en locatie (thuis, afhaalpunt of pakketautomaat) te laten kiezen, ontstond er rust in het hele systeem. „Klanten bestelden regelmatiger en verder van tevoren, waardoor wij heel duidelijk inzicht kregen in wat er waar en wanneer besteld werd”, vertelt Harun. “Daardoor hadden we veel minder te maken met extreme pieken en belandden we in een veel stabieler proces.”



Ook voor de klant had de nieuwe besteloptie voordelen. „Mensen vinden het fijn om te bestellen wanneer ze daar rustig de tijd voor hebben. Niet alleen op het moment dat de koffie ook daadwerkelijk op is. En dat is eigenlijk het mooiste”, zegt Harun, „want hierdoor hoeven klanten eigenlijk bijna nergens meer over na te denken. En een tevreden klant blijft vaak klant.”

De samenwerking tussen Brandzaak en PostNL bleek een kantelpunt in de zoektocht naar balans. Foto: PostNL

PostNL als sparringpartner

In de jaren die volgden groeide de samenwerking met PostNL verder uit dan alleen logistiek. PostNL werd volgens Harun een structureel onderdeel van hoe Brandzaak werkt. Niet alleen op het gebied van bezorging, maar ook als sparringpartner. „We hebben periodes gehad waarin we op zondag nog koffiebonen stonden te branden om de vraag aan te kunnen,” vertelt Harun. „Op die momenten is het essentieel dat je zakelijke partner daarin meebeweegt en oplossingen aandraagt.”



Wat voor hem vooral het verschil maakt, is de combinatie van techniek en persoonlijk contact. „PostNL denkt echt met ons mee als er dingen moeten worden opgelost. Je hebt niet alleen met techniek te maken, maar kunt ook gewoon een gesprek van mens tot mens voeren. Dat is voor ons heel belangrijk.”

De beste in koffie en bezorging

Hoe de toekomst voor Brandzaak eruitziet? „We leveren nu in Nederland, België en een aantal andere Europese landen, maar we hoeven niet per se de grootste te worden. We willen vooral de beste zijn op het gebied van koffie, timing, vertrouwen en bezorging. Onze klanten verdienen een bezorging die net zo goed en betrouwbaar is als onze versgebrande koffiebonen.”