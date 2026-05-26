Luc Smits en Teun Dieperink ergerden zich als pakketbezorgers aan videodeurbellen die te laat reageerden of leeg waren. Dat moest anders kunnen. Nu verkoopt hun bedrijf Finex. slimme deurbellen, camera’s en deurklinken zonder abonnement, draait het een miljoenenomzet en willen de twintigers marktleider in Europa worden.

Compagnons Luc Smits (24) en Teun Dieperink (22) zijn in 2022 begonnen met Finex. Eerste product: een videodeurbel. Niet het minste product, want grote spelers zoals Ring en Google Nest beheersen de markt. Maar de ondernemers ontdekten de achilleshiel van deze grote bedrijven en van vele, kleinere elektronicaproducenten die uit dezelfde ruif wilden eten.

Beroerde kwaliteit en slechte service

„Heel veel van die videodeurbellen werkten niet. Zoveel, dat wij gebruikers vroegen wat er mis was. Vaak had het te maken met beroerde kwaliteit - ook van het beeld - en een slechte service. Maar de grootste ergernissen bleken de kracht van de batterij, die is vaak leeg, de lange opstarttijd als er wordt gebeld en het bijbehorende abonnement”, zegt Teun.



Het was voor beide mannen het signaal om op onderzoek uit te gaan. „Het abonnement wordt niet gewaardeerd en wordt bovendien vaak niet actief gecommuniceerd door de verkopers. Ze houden de prijs van het product laag en willen verdienen aan het abonnement. Je hoeft het niet te nemen, maar dan kun je bijvoorbeeld geen beeld terugkijken”, zegt Luc.



Geen cloudopslag

Het leidde tot de Finex V1, een videodeurbel met goed beeld, een krachtige batterij en vooral: zonder abonnement. De beelden worden lokaal opgeslagen op een geheugenkaart en zijn via de smartphone te bekijken. Een kostbare cloudopslag, zoals bij de abonnementsbellen, is hierdoor niet nodig.

De producten zijn in eigen huis getekend en ontwikkeld. Luc: „Omdat we ze zelf helemaal ontwikkelen, kunnen wij een echt uniek product op de markt brengen.” Bovendien kunnen ze zo de zwakheden van de concurrentie verbeteren.



„De batterijen van de bestaande videodeurbellen werken vaak niet lang en het opladen gaat traag. Een andere klacht is de lange opstarttijd tussen bellen en beeld. Wij hebben daarom alle aandacht gegeven aan het vinden van de juiste batterij, chips en software”, vertelt Teun. „En scherp beeld. Want ook daar ontbreekt het ook wel eens aan.”

Financiering voor groei

In de loop van de tijd hebben ze hun product getweakt, in samenwerking met de fabrikant. „Al vanaf de eerste samples hebben we wijzigingen doorgevoerd. Op basis van eigen ervaringen en de reacties van klanten. Verbeterde batterij, snellere chips. Als je voor een fabrikant een serieuze klant bent, kun je gemakkelijker de betere onderdelen krijgen”, zegt Teun.



Luc: „Omdat we ons assortiment snel willen uitbreiden, maar wel dezelfde goede kwaliteit willen blijven leveren, zitten we nu in een financieringstraject.” Niet alleen om het assortiment snel uit te breiden, maar ook om snel het buitenland te domineren.”



Dat ze continu doorontwikkelen heeft nog een doel. Luc: „Wij willen het beste product op de markt brengen. We zijn geen dropshippers of snelle verkopers. Wij willen een merk bouwen en daarvoor heb je vertrouwen nodig. Je wordt niet groot door troep te verkopen.”

Omzet van 3 miljoen euro

De eerste batch videodeurbellen bestond uit honderd stuks. Die waren - onder andere door gericht te adverteren op social media - vrijwel meteen weg. Het verdiende geld werd geïnvesteerd in een grotere inkoopbestelling en de verdere ontwikkeling van het product. Een proces dat zich keer op keer herhaalde. Met succes. In het eerste jaar haalde Finex. al een jaaromzet van 300.000 euro. Vorig jaar behaalde Finex. een omzet van 3 miljoen euro en dit jaar liggen ze op koers om dat te verdubbelen.

Ondertussen heeft de videodeurbel namelijk gezelschap gekregen van beveiligingscamera’s en slimme deurklinken die deuren openen met een app, code of vingerafdruk. „We willen steeds meer richting smart home gaan. Daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen, maar denk bijvoorbeeld aan een slimme babymonitor of robotstofzuiger. Er zit nog veel potentie in deze markt,” weet Luc. „Wij hebben bijvoorbeeld een terugkerend klantenbestand van 20 tot 30 procent. Die nemen ook andere producten af.”

Finex. | Oprichters en eigenaren van Finex. Teun Dieperink (links) en Luc Smits.

Om al die producten aan de man te brengen, maken ze vooral gebruik van social ads. „Dat op zich was wel een lastig begin. Met zo min mogelijk geld omzet creëren. Dat heeft echt wel even geduurd. We deden ook echt alles zelf. Maar we zijn erachter gekomen dat dit niet de manier is. We hebben nu een team van veertien mensen, over de hele wereld – ook remote. Allemaal specialist op hun eigen gebied. Van klantenservice tot grafisch designers en mediabuyers. Door zo te werken, kom je sneller verder”, aldus Teun.

Marktleider in Europa

Op dit moment zijn ze naast de social ads vooral bezig met topfunnelcampagnes. Zo verschijnen er binnenkort billboards langs de snelweg. Teun: „We willen laten weten wie wij zijn en wat wij maken. Om de basis te leggen. In 2027 starten we radio- en televisiecampagnes om de naamsbekendheid verder te vergroten. En dan niet alleen in Nederland en België.”

„Onze doelstelling is marktleider worden in Europa. Daarom zijn we ook aanwezig in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en sinds een paar weken geleden in Engeland en Ierland. Daar gaat het meteen heel hard, terwijl de andere landen wat meer afwachtend zijn. Onze visie om een goed product te leveren zonder abonnement, werkt overal”, lacht Teun tot slot.



