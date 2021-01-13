Brexit: experts Van Otterloo en Platvoet over gevolgen voor btw

In deze eerste maand van Brexit blijken er bij ondernemers veel vragen over de gevolgen voor btw te zijn, merkt ondernemer Lennard van Otterloo in en vanuit Londen, en Marco Platvoet als adviseur Internationaal Ondernemen bij de KVK. In deze podcast geven beide Brexit-experts onder meer praktijkvoorbeelden en tips, hoe daar als ondernemer anno nu mee om te gaan.