Actueel
Bekijk meer
E-commerce
Bekijk meer
Personeel
Bekijk meer
Innovatie
Bekijk meer
Financiën
Bekijk meer
Brexit

Brexit: experts Van Otterloo en Platvoet over gevolgen voor btw

beeld deondernemer
Geschreven door: Redactie De Ondernemer
Leestijd 1 minuut

In deze eerste maand van Brexit blijken er bij ondernemers veel vragen over de gevolgen voor btw te zijn, merkt ondernemer Lennard van Otterloo in en vanuit Londen, en Marco Platvoet als adviseur Internationaal Ondernemen bij de KVK. In deze podcast geven beide Brexit-experts onder meer praktijkvoorbeelden en tips, hoe daar als ondernemer anno nu mee om te gaan.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook

Meer voor jou

Meest gelezen