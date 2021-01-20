Ton en Patricia Kelders uit Maarssen waren van plan om hun kledingwinkel Forza vanaf woensdag weer open te doen. Maar onder druk van de gemeente en met boetes in het vooruitzicht, halen ze toch bakzeil.

Hun twee zaken in Maarssen en Nieuwegein dreigen om te vallen nu ze (weer) een maand, inclusief de belangrijke kerstperiode, niets hebben kunnen verdienen. 55 jaar hard werken gaat zo in rook op.

Ten einde raad besloot Ton (71) om de winkel hoe dan ook 19 januari open te gooien. ,,Maar dat gaat niet gebeuren. Na alle publiciteit over mijn situatie, onder meer in het Journaal en het AD, is de druk te veel toegenomen.’’ Het eerdere artikel daarover is te lezen via de Lees ook-link onder de foto.



Dus staat na opening binnen de kortste keren de politie voor de deur. ,,En er wordt gezegd dat ik dan na de lockdown nog twee maanden extra dicht moet. Dat is voor mij reden om ervan af te zien. Veel mensen noemden me een held, maar het aantal collega’s dat met me mee wilde doen valt erg tegen.’’

'Zonder steun is het over'

Dus berust hij in zijn lot, schraapt nog een keer alle spaarpotjes leeg en betaalt zijn acht medewerkers hun loon uit. ,,Maar dit is de laatste maand dat ik dat kan. Zonder steun is het over. En dat geldt voor talloze soortgelijke kledingzaken. De grens is bereikt.’’